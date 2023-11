Kreis Mainz-Bingen

Zeugenaufruf – Diebstahl von Baustelle der Deutschen Bahn

Trechtingshausen (ots) – Am 19.11.2023 Spätabends, wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn informiert, dass von einer Baustelle am Bahnübergang in Trechtingshausen mehrere Arbeitsgeräte entwendet wurden. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zum Tatort, um den Sachverhalt aufzunehmen.

Vor Ort konnten die Bundespolizisten feststellten, dass von einem oder mehreren unbekannten Tätern 4 Schraubpflüge entwendet wurden. Schraubpflüge sind Maschinen die bei Bauarbeiten am Gleiskörper eingesetzt werden. Ein Schraubpflug wiegt ca. 80 kg und hat einen Wert von 8.000 EUR.

Die entwendeten Arbeitsgeräte haben einen Wert von 32.000 EUR.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum Tathergang oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Maschinenausfall eines Gütermotorschiffes

Trechtingshausen (ots) – Am 20.11.23, gg. 15.10 Uhr hatte ein mit Hüttensand beladenes Gütermotorschiff bei Trechtingshausen plötzlich einen Maschinenausfall. Infolge dessen konnte das Gütermotorschiff nicht mehr manövrieren und trieb zu Tal. Der Versuch, mittels zweier Anker das weitere abtreiben zu verhindern, misslang. Bei diesem Versuch wurde ein Anker verloren.

Ein ebenfalls zu Berg fahrender Schubverband konnte das havarierte Gütermotorschiff seitlich koppeln. Im Anschluß konnte das Gütermotorschiff durch ein Vorspannboot an den Havarieliegeplatz nach Bingen geschleppt werden. Es kam weder zu Personen, noch zu weiteren Sachschäden. Die Schifffahrt wurde durch das Manöver nicht beeinträchtigt.

Bis zum Wiederherstellen der Manövrier- und Fahrtüchtigkeit des Gütermotorschiffes wurde durch das WSA Rhein ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen und Wahrschau wurden durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim durchgeführt.