Bei Auffahrunfall verletzt

Walsheim (ots) – Am 20.11.2023 gegen 08:00 Uhr, fuhr eine 42-jährige Fahrerin mit einem Citroen die L516 bei Walsheim in Fahrtrichtung Edenkoben. Aufgrund eines abbiegenden vorausfahrenden Peugeot-Fahrers musste die 42-Jährige bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 55-jähriger Toyota-Fahrer zu spät und fuhr auf die Citroen-Fahrerin auf.

Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 9.000 Euro.

Bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Der Toyota-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Verkeherssicherheitsarbeit

Mutterstadt/Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montagvormittag wurden bei Kontrollen in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt, der Speyerer Straße in Schifferstadt und Am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim durch die Bereitschaftspolizei Kontrollstellen eingerichtet.

Es wurden insgesamt 5 Handy- und 7 Gurtverstöße (darunter ein nicht vorschriftsmäßig gesichertes Kind) geahndet. Die Polizei weist daraufhin, dass auch nur ein kurzer Blick auf das Handy zu einer Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr führt.

Die verkehrswidrige Nutzung eines Mobiltelefons wird mit 100 Euro und einem Punkt sanktioniert.

Unfallflucht

Waldsee (ots) – Am Montag 20.11.2023 gegen 07:25 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Feuerwehrfahrzeugs unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn die K13 von Altrip in Richtung Waldsee. Ein entgegenkommender weißer Absetzkipper fuhr laut dem 45-Jährigen zu weit links, sodass sich die Spiegel der beiden LKW Höhe des Campinggebiets berührten.

An dem Einsatzfahrzeug entstand am Außenspiegel Sachschaden von etwa 500 Euro. Der weiße Absetzkipper fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.