Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Automatenaufbruch in Wöllstein

Wöllstein (ots) – Am Dienstag 14.11.2023, meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 23.30 Uhr, dass soeben in Wöllstein, In der Rohrgewann, ein Zigarettenautomat von zwei dunkelgekleideten Personen aufgebrochen werde. Beim Eintreffen der Polizei können zunächst keine Personen vor Ort angetroffen werden. Der Zigarettenautomat wies Beschädigungen auf, von einem Trennschleifer verursacht worden sein dürften.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine 44-Jährige aus dem Bereich der VG Wörrstadt festgestellt werden, die sich zuvor in einem Gebüsch versteckt hatte. Der Frau gehörte ein VW-Polo, der in Tatortnähe ohne Kennzeichen geparkt stand.

Im Gewerbegebiet konnte unter einem PKW liegend ein 31-Jähriger aus Ober-Olm entdeckt werden. Beide wurden zur Erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle genommen. Den Tatverdächtigen war es nicht gelungen den Zigarettenautomaten zu öffnen.

Zur Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor.

Einbruch in Gau-Odernheim

Gau-Odernheim (ots) – Am Montag 20.11.2023, wurde in der Zeit zwischen 08.30-20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Gau-Odernheim eingebrochen. Unbekannte Täter brachen am Anwesen in der Stefan-George-Straße die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume. Sie entkamen unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Einbruch in Wörrstadt

Wörrstadt (ots) – Am Donnerstag 16.11.2023, wurde zwischen 13.15-19.15 Uhr ein Einbruch in Wörrstadt begangen. Unbekannte Täter betraten das Grundstück zum Einfamilienhaus in der Straße Zum Römergrund. Dort entnahmen sie Werkzeug aus einem Schuppen und brachen hiermit die Terrassentür auf. Im Anwesen wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter flüchteten anschließend mutmaßlich in Richtung der Bahngleise. Es wurde Schmuck erbeutet.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei auffällige Personen festgestellt werden, welche sofort die Flucht vor der Polizei ergriffen. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Personen konnten eingeholt und kontrolliert werden. Ein konkreter Tatverdacht liegt gegen diese Personen nicht vor.

Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Einbruch in Wohnhaus

Wonsheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 18.11.2023, 13 Uhr und Sonntag 19.11.2023, 02.35 Uhr, kam es in Wonsheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter betraten ein Grundstück in der Backhausstraße in Feldrandlage und brachen die Terrassentür auf.

Im Anwesen wurden alle Schränke durchsucht und deren Inhalte auf dem Boden verteilt. Die unbekannten Täter entkamen in unbekannte Richtung. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.