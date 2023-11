Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Montag 20.11.2023 gegen 22:15 Uhr, betrat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Budapester Straße, bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte übergab ihm den Inhalt der Kasse. Im Anschluss flüchtete der Fremde zu Fuß in Richtung Prager Straße.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 180-190 cm groß, sehr schlank, vermutlich dunkelhäutig. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, einen schwarzen Pullover mit weißem Streifen bis zu den Ellenbogen, eine schwarze Skimaske, eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Handschuhe, eine bunte Plastiktüte bei sich und sprach akzentfreies Deutsch.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.