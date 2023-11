Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Münzenberg: Haus durchwühlt –

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Straße „Im Kleinen Steinfeld“ abgesehen. Am Freitag, zwischen 06.00 Uhr und 19.00 Uhr brachen sie die Terrassentür auf, stiegen ein und suchten nach Wertsachen. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Bad Nauheim: Einbruch scheitert –

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließen Diebe an der Haustür und an einem Fenster eines Einfamilienhauses zurück. Sie scheiterten damit in das Haus einzubrechen und machten sich auf und davon. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher heute Morgen, zwischen 08.00 Uhr und 10.05 Uhr im Wilhelm-Jost-Ring beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Nauheim: In Weltladen eingestiegen –

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende den Weltladen in der Straße „In den Kolonnaden“ auf. Die Täter schlugen eine Scheibe in Höhe der Kasse des Geschäftes ein, griffen hinein und ließen die gesamte Kasse mitgehen. Ihnen fiel ein niedriger dreistelliger Betrag in die Hände. Für eine neue Scheibe werden rund 4.000 Euro fällig. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr am Laden beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Kran gestohlen –

Ein rund 100.000 Euro teurer Anhänger vom Hersteller „Klaas-Alu-Krane“ mit einem Spezialaufbau rückte am frühen Freitagmorgen in den Fokus unbekannter Diebe. Das Fahrzeug, auf dem ein silber-/schwarzfarbener Kran montiert ist, parkte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Frankfurter Straße, an einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 203. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe gegen 04.30 Uhr das Kupplungsschloss aufbrachen, den Anhänger an ein rotes Fahrzeug anhängten und davonfuhren. Weitere Erkenntnisse zu dem roten Wagen oder den Dieben können momentan nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die Diebe am frühen Freitagmorgen, gegen 04.30 Uhr in der Frankfurter Straße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem roten Fahrzeug machen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Diebe in der Regenbogenschule –

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagabend suchten Einbrecher die Regenbogenschule in der Beethovenstraße auf. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt. Im Gebäude brachen sie die Türen zu Klassenzimmern auf und suchten offensichtlich nach Wertsachen. Derzeit geht die Schulleitung davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang am Wochenende auf dem Schulgelände auffielen, nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Vilbel-Massenheim: Tür hält Einbrechern stand –

Kein Erfolg hatten Einbrecher an einer Haustür in der Straße „An den Banggärten“. Die Diebe hebelten gleich mehrfach an der Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend, gegen 17.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Vilbeler Polizei in Verbindung zu setzen.

Karben: Diesel gestohlen –

Im Klingelwiesenweg trieben am Wochenende Dieseldiebe ihr Unwesen. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr und Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr brachen sie die Tanks von drei Lkw auf und saugen insgesamt etwa 300 Liter Diesel ab. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter den Kraftstoff in größere Kanister laufen ließ und diese mit einem Transporter in Sicherheit brachten. Hinweise nehmen die Ermittler der Bad Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Karben-Okarben: In Einfamilienhaus eingebrochen –

Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in der Breslauer Straße das Weite. Am Samstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr nutzten die Diebe die Abwesenheit der Bewohner, hebelten das Küchenfenster auf, stiegen ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Die Reparatur des Fensters wird mindestens 400 Euro kosten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten unter Tel.: (06101) 54600 die Vilbeler Polizei zu informieren.