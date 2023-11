Frankfurt – Seckbach: Kupferdiebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (be) Gestern (19.11.2023) kam es in der Gwinnerstraße zu einem

Kupferdiebstahl. Ein Zeuge beobachtete die Tat und rief die Polizei. Diese nahm

das Diebesduo fest.

Gegen 12 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in einem leerstehenden Gebäude zwei

Personen, die sich dort an den Kupferrohren zu schaffen machten. Sie rissen

Rohre aus der Wand und zerteilten diese in kleine Stücke, um sie besser

abtransportieren zu können. Bei genauem Hinsehen erkannte der Zeuge die Männer

sogar wieder. Beide hatten ihn nur etwas mehr als eine Woche zuvor an genau der

gleichen Stelle bestohlen und ihre Flucht durch Einsatz eines Pfeffersprays

gesichert.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die beiden Täter noch vor Ort fest. Sie

müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls und besonders schweren Falls des

Diebstahls verantworten. Da beide wohnsitzlos sind, lieferten die Beamten sie in

die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt ein. Am heutigen Tage werden sie

beim Amtsgericht Frankfurt zur Haftentscheidung vorgeführt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendieb geortet und festgenommen

Frankfurt (ots) – (be) Gestern (19.11.2023) kam es im Frankfurter Hauptbahnhof

zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 32-jährigen Berlinerin. Diese

ortete anschließend den Täter und sorgte so für seine Festnahme.

Die Geschädigte hielt sich gegen 13:30 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof auf und

fuhr dort mit der Rolltreppe von der B-Ebene zu den Fernzügen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand näherte sich ihr dort der 29-jährige Dieb und stahl in einem

günstigen Moment ihr Smartphone aus der rechten Jackentasche. Die 32-Jährige

ortete sogleich das Smartphone und machte den Dieb mit ihrem Eigentum in der

Hand am Kaisersack ausfindig. Sie nahm ihm das Handy wieder ab und alarmierte

einen Stadtpolizisten, der sich in der Nähe befand. Dieser nahm den Dieb fest

und übergab ihn an Polizeibeamte des 4. Reviers.

Der Dieb muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten mangels Haftgründen von der

Dienststelle.

Frankfurt – Innenstadt: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots) – (be) Am Sonntagmorgen (19.11.2023) kam es in der Innnenstadt

zu einem schweren Verkehrsunfall. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Der

Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der flüchtige Fahrer gegen 07:10 Uhr mit

seinem hochmotorisierten Audi RS Q8 die Neue Mainzer Straße in Richtung

Junghofstraße. In einer Kurve kam er nach links von der regennassen Fahrbahn ab

und prallte dort gegen eine Baustellenabsperrung. Als die Polizei eintraf, fand

sie das Fahrzeug verlassen vor. Der Fahrer war geflüchtet.

An dem Pkw entstand Totalschaden, der auf etwa 150.000 EUR beziffert wird. Die

Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen zum Fahrer und dem

genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zu dem

Unfallfahrer machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069

755-10100 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Zeuge hält Räuber fest

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei Männer entwendeten am Sonntagmorgen (19. November

2023) einem 28-Jährigen in der Elbestraße gewaltsam dessen Wertsachen. Mithilfe

eines Passanten gelang es der Polizei, das Täterduo festzunehmen.

Einer der beiden Männer näherte sich gegen 07:25 Uhr dem 28-Jährigen und griff

diesem zunächst von hinten in die leeren Hosentaschen. Als der Geschädigte dies

bemerkte, erschien ein Komplize des Langfingers. Nun zerrten beide gemeinsam an

dem 28-Jährigen, sodass es einem der Männer gelang während einer anschließenden

Rangelei aus dessen Vordertaschen zwei Mobiltelefone, mehrere Scheckkarten und

Schlüssel zu erbeuten.

Schließlich versuchten sie mit den Wertsachen zu entkommen, bis sich ihnen

jedoch ein Zeuge in den Weg stellte und die Herausgabe des Raubgutes forderte.

Nach Alarmierung der Polizei nahmen Beamte beide Täter fest. Die zwei 28- und

32- Jährigen kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die wohnsitzlosen

Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Geldbörse geraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Am frühen Sonntagmorgen (19.11.2023) kam es in der Großen

Rittergasse zu einem Straßenraub, bei dem drei Täter die Geldbörse eines

25-Jährigen erbeuteten.

Der Geschädigte hielt sich gegen 05:35 Uhr in Höhe der Großen Rittergasse 108

auf, als ihn plötzlich drei Männer attackierten. Während sie ihn schlugen und

traten, entwendeten sie ihm seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten,

Bankkarten, mehreren hundert Euro an Bargeld sowie zwei Mobiltelefone. Ein

24-jähriger Mann eilte ihm zur Hilfe, erlitt jedoch selbst einen Faustschlag und

durch diesen eine Platzwunde, was eine medizinische Behandlung notwendig machte.

Die drei Angreifer entkamen nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung.

Über die drei geflüchteten Männer ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen

einen Hut getragen habe, ein anderer eine weiße, dicke Jacke.

Polizeibeamte nahmen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am nördlichen

Mainufer einen Tatverdächtigen fest, welcher nach Abschluss der Maßnahmen wieder

auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und / oder den Tätern machen

können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 /

755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bundespolizei vollstreckt am Wochenende insgesamt fünf Haftbefehle

Offenbach am Main/Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende

konnten Beamte der Bundespolizei an den Offenbacher S-Bahnstationen Marktplatz

und Ledermuseum sowie an den Hauptbahnhöfen in Darmstadt und Frankfurt am Main

insgesamt fünf Haftbefehle vollstrecken. In Offenbach war es zuerst ein

35-jähriger Mann aus Hanau, der den Beamten ins Netz ging. Bei einer

Routinekontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann wegen

Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen gleich mit zwei Haftbefehlen

von den Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt am Main gesucht wurde. Der

dritte Haftbefehl, der ebenfalls in Offenbach vollstreckt wurde, richtete sich

gegen einen 48-jährigen Frankfurter, den die Staatsanwaltschaft Hanau wegen

Betruges suchte. In beiden Fällen konnten die Festgenommenen die Haftstrafe

abwenden, indem sie ersatzweise die festgesetzte Geldstrafe zahlten. Im

Hauptbahnhof Darmstadt folgte der vierte Haftbefehl, der sich gegen eine

37-jährige wohnsitzlosen Frau richtete. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht. Den Abschluss

bildete die Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof, als eine Streife einen

35-jährigen wohnsitzlosen Mann festnahm, den die Staatsanwaltschaft Freiburg

wegen Totschlag suchte. Der Mann war vor wenigen Tagen aus einer psychiatrischen

Klinik abgängig und wurde seitdem bundesweit gesucht. Letztlich wurde er, wie

auch die in Darmstadt festgenommene Frau in eine Justizvollzugsanstalt in

Frankfurt am Main eingeliefert.

Frankfurt – Westend: Schock-SMS -Betrüger schlagen zu – Polizei warnt

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntag (19. November 2023) kam es in der Bockenheimer

Landstraße im Laufe des Nachmittags zu einem Trickbetrug zum Nachteil eines

58-jährigen Mannes. Die unbekannten Täter erbeuteten rund 9.500 Euro.

Gegen 15.00 Uhr erhielt der 58-Jährige eine SMS von seinem vermeintlichen Sohn,

der angab, eine neue Handynummer zu haben und sich in einer finanziellen Notlage

zu befinden. Der vermeintliche Sohn bat um Geld. Der Geschädigte ging darauf ein

und tätigte im Laufe des Nachmittags mehrere Sofortüberweisungen in Höhe von

rund 9.500 Euro. Erst im Nachhinein wurde der 58-Jährige misstrauisch und der

Betrug flog auf.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt: Bei dieser Betrugsmas che nutzen hochprofessionell agierende Täter gezielt emotionale Beziehungsstrukturen, aber auch Schockwirkungen aus, die durch die Nachrichtenübermittlung beim Opfer ausgelöst werden.

In diesem Fall eine angebliche finanzielle Misslage des vermeintlichen Kindes.

Die Betrüger sind äußerst kreativ und flexibel. Lassen Sie sich daher nicht

durch angebliche Notlagen unter Druck setzen. Führen Sie keine

Sofortüberweisungen (Echtzeitüberweisungen) durch. Versuchen Sie in solchen

Fällen, Ihre Angehörigen oder Ihr soziales Umfeld zu kontaktieren und

verständigen Sie die Polizei.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahme von Diebestrio

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (18. November 2023) kam es in der B-Ebene

der Konstablerwache und in einem Bekleidungsgeschäft in der Fahrgasse zu einem

versuchten Taschendiebstahl und einem Ladendiebstahl. Die Polizei nahm das

Tätertrio fest.

Gegen 17.55 Uhr kam es auf der Rolltreppe der B-Ebene der Konstablerwache zu

einem versuchten Taschendiebstahl. Nach Zeugenaussagen sollen sich drei Männer

um den 79-jährigen Geschädigten positioniert haben. Einer der drei griff dann in

die Jackentasche des älteren Herrn und versuchte, das darin befindliche

Mobiltelefon zu entwenden. Dies bemerkte der 79-Jährige, woraufhin alle drei die

Flucht ergriffen. Die Flucht „endete“ in der Fahrgasse in einem dortigen

Bekleidungsgeschäft, wo das diebische Trio erneut zuschlug und Bekleidung im

Wert von rund 520 Euro entwendete, während einer der drei Täter, den Verkäufer

ablenkte.

Aufgrund der Fahndungsmaßnahmen und der detaillierten Personenbeschreibungen aus

dem versuchten Taschendiebstahl konnten die beiden 16- und 17-jährigen

Langfinger mit mehreren Kleidungsstücken in der Nähe des Bekleidungsgeschäftes

festgenommen werden. Das Trio blieb nicht lange getrennt. Ein Blick in das

Geschäft führte zur Festnahme des dritten Täters.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 26-jährigen

Tatverdächtigen neben einer als gestohlen gemeldeten Bankkarte auch ein

Reizstoffsprühgerät.

Alle drei wohnsitzlosen Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums gebracht und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Nordend: Notdurft im Freien verrichtet – Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Polizeibeamte haben heute Morgen im Nordend einen

48-jährigen Wildpinkler festgenommen. Der psychisch kranke Mann leistete

Widerstand und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Gegen 08.15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife in der Rohrbachstraße einen

Mann, der seine Notdurft an einer Hauswand verrichtete. Auf die polizeiliche

Ansprache reagierte der Störenfried nicht. Im Rahmen einer Personenkontrolle

widersetzte sich der Mann der Maßnahme und schlug und trat um sich, als die

Beamten ihn fixieren wollten. Der 48-Jährige wurde daraufhin in die

psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen.

Die beiden Polizeibeamten verletzten sich bei der Festnahme leicht, konnten aber

ihren Dienst fortsetzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenfund

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagnachmittag (17. November 2023) hat eine

Polizeistreife im Bahnhofsviertel einen Mann festgenommen, der rund 7 Gramm

Crack und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich bei sich trug.

Gegen 16.30 Uhr führte eine Fußstreife in der Niddastraße eine Personenkontrolle

durch. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme fanden die Beamten in der Unterhose

des 37-Jährigen ca. 7 Gramm Crack in einer Plastikdose verpackt. Außerdem konnte

ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und mit dem Ziel der richterlichen

Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Frankfurt – Gallus: Einbruch in Gaststätte

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht zum Sonntag (19.11.2023), gegen 01:15 Uhr,

drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in eine Gaststätte

in der Mainzer Landstraße ein. Hier wurde der Keller gewaltsam geöffnet und

Bargeld in sechsstelliger Höhe entwendet. Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer

Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.