Beziehungsstreit eskaliert – Bundespolizei sucht Zeugen!

Dillenburg (ots) – In einer körperlichen Auseinandersetzung endete Freitagabend

(17.11. /17:50 Uhr) ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und seiner 38-jährigen

Ex-Freundin. Der 23-jährige Mann aus Breitscheid soll der 38-Jährigen am Bahnhof

Dil-lenburg mehrfach ins Gesicht sowie auf den Körper geschlagen haben. Um sich

vor den Angriffen zu schützen, flüchtete die Frau über die Gleise in Richtung

Gleis 5. Der Ex-Freund verfolgte sie und schlug die 38-Jährige laut Augenzeugen

im Gleisbereich erneut ins Gesicht und auf den Körper. Eine verständigte Streife

der Polizeistation Dillenburg konnte den 23-Jährigen vor Ort festnehmen. Eine

durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von zwei Promille. Bei der

Befragung gab die 38-Jährige an, bereits Tage zuvor von ihrem Ex-Freund

geschlagen worden zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie

von den Polizeibeamten nach Hause gefahren. Der Vorgang wurde

zuständigkeitshalber an die Bundespolizeiinspektion Kassel übergeben. Gegen den

Ex-Freund des Opfers wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich

unter der Tel-Nr. 0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Solms-Burgsolms: Täter bricht Tresor auf

Ein Unbekannter brach zwischen Freitag (17.11.2023), 17:00 Uhr, und Samstag (18.11.2023), 06:00 Uhr, in eine Lackiererei im Gewerbepark ein. Hierzu hebelte er eine Zugangstür auf, gelangte so ins Innere des Gebäudes und entwendete dort aus einer Geldkassette und einem Tresor Bargeld in vierstelliger Höhe. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Haiger: Dieb greift in die Kasse

Am Samstag (18.11.2023), um 20:18 Uhr, haben zwei Täter in einem Lebensmittelmarkt in der Lohwiese die Verkaufskasse aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Ein Täter lenkte hierbei die Angestellte ab und sein Komplize öffnete in dieser Zeit gewaltsam eine unbesetzte Kasse. Anschließend verließen beide fluchtartig das Geschäft. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

Mittenaar-Ballersbach: Tür aufgehebelt

Bei einer Firma für Elektroartikel im Gewerbeparkring hebelte ein Unbekannter in dem Zeitraum von Samstag (18.11.2023), 12:00 Uhr, bis Sonntag (19.11.2023), 13:00 Uhr, eine Tür auf. Anschließend durchsuchte er das Firmengebäude nach Diebesgut. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nahm er eine Digitalkamera und diverse Computerteile an sich und verschwand unerkannt vom Tatort. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn (02772/4705-0) zu melden. (D.H.)

Wetzlar: Flaggendiebstahl

Im Bereich der Polizeistation Wetzlar entwendete zwischen Sonntag (19.11.2023), 18:10 Uhr und 20:50 Uhr, ein Unbekannter von den Fahnenmasten die Hessen- und Europaflagge. Weiterhin verdrehte er die Deutschlandflagge samt Trauerflor und hisste sie in umgedrehter Anordnung, sodass diese in der Farbfolge Gold-Rot-Schwarz am Mast hing. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweis sind bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

Herborn: Nach Parkrempler abgehauen

Auf dem Gelände der Vitos Klinik kam es am Mittwoch (15.11.2023) in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 45-jährige Frau aus Waldbrunn hatte ihren Mitsubishi Space Star in der Parkreihe gegenüber der Station R2.1 geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Schaden am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertür fest. Ein Unbekannter hatte offenbar beim Ein- oder Ausparken in die Parkbucht links neben ihr den Mitsubishi touchiert und flüchtete anschließend. Nach Einschätzung der Polizei liegt der Schaden bei ca. 500 Euro. Die Herborner Polizei bittet um Hinweise unter 02772/4705-0. (D.H.)

Ruhiger Verlauf der beiden Versammlungslagen in Wetzlar

Wetzlar: Seit den Mittagsstunden begleitete die Polizei eine Kundgebung und eine Mahnwache auf dem Parkplatz des Rathauses bzw. des Rathausvorplatzes in der Wetzlarer Innenstadt. Beide Versammlungen liefen ruhig ab und sind inzwischen beendet.

Die Kundgebung „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“ begann gegen 13.30 Uhr. 200 Personen nahmen in der Spitze daran teil. Die Kundgebung wurde gegen 14.50 Uhr beendet. Bei einer Teilnehmerin der Kundgebung wurde eine Fahne sichergestellt. Gegen die 42 – jährige Frau wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a StGB) gefertigt. Sie wurde nach der Personalienfeststellung entlassen.

Die Mahnwache zum Thema „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“ begann um 12.50 Uhr. Etwa 60 Personen nahmen daran teil. Die Mahnwache wurde um 14.10 Uhr beendet.

