Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Grünberg (ots) – Ein 68-jähriger Mann aus Eichenzell steht im Verdacht, eine

erst 16-Jährige in der Hessischen Landesbahn 24839 auf der Fahrt von Gießen in

Richtung Fulda durch Gesten sexuell belästigt zu haben. Der Vorfall soll sich am

Samstagabend (18.11. / 21:25 Uhr) abgespielt haben. Eine verständigte Streife

der Polizeistation Grünberg kontrollierte den 68-Jährigen bei Halt im Bahnhof

Grünberg gegen 21:35 Uhr. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der

Mann wieder frei. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber der

Bundespolizeiinspektion Kassel übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung

eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer einer

ähnlich gelagerten Tat wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hungen: In Apotheke eingebrochen

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterließ ein unbekannter Einbrecher an der Glasschiebetür einer Apotheke in der Kaiserstraße. Zwischen Donnerstag (16.11.2023), 19 Uhr und Freitagmorgen, 07:30 Uhr gelangte der Unbekannte durch gewaltsames Öffnen der Schiebetür in den Verkaufsraum. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen und Schränke. Mit erbeutetem Bargeld machte sich der Einbrecher unerkannt davon.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweisen unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Wettenberg: Schmuck und Bargeld erbeutet

Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Wißmar. Über eine Leiter gelangten sie zuvor an das Küchenfenster, nachdem sie zuvor erfolglos versuchten, zwei weitere Fenster aufzubrechen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schränke nach Wertsachen. Mit Schmuck und Bargeld flohen sie schließlich unerkannt aus dem Haus. Sie schlugen in der Zeit zwischen Donnerstag (16.11.2023), 17 Uhr und Samstag (18.11.2023), 10 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Autos aufgebrochen

Einen Peugeot in der Rodtbergstraße brach ein Unbekannter zwischen Sonntag (19.11.2023), 22 Uhr und Montagmorgen, 07:40 Uhr auf. Das Fahrzeug stand in der Nähe einer Garage zwischen den Zufahrten zum Tulpen-/Nelkenweg. Der Täter schlug die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und konnte so einen geringen Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole erbeuten.

Zwischen Freitag (17.11.2023), 19 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem BMW zu schaffen. Er schlug die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des X2 ein und klaute eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche ohne Inhalt. Das Auto parkte in der Bleichstraße in Höhe der Hausnummer 4.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Pohlheim: Schwerverletzter nach Unfall

Kurz hinter dem Ortsausgang von Watzenborn ereignete sich am Sonntag (19.11.2023) gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen fuhr mit seinem Fahrzeug aus der Neuen Mitte kommend in Richtung Garbenteich. Er kam nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung kurz hinter dem Ortsausgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden am Fahrzeug des Verletzten wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, es wird derzeit nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer alkoholisiert war.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 an die Polizeistation Gießen Süd zu wenden.

Unfallfluchten: Wettenberg: Geschätzte 1.200 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am Mittwoch (08.11.2023) in Krofdorf-Gleiberg. In der kurzen Zeit zwischen 15.26 Uhr und 15.40 Uhr beschädigte der Verursacher einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße abgestellten, grauen Audi A 4. Statt sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Parkplatz.

Gießen:

Auf einem Anwohnerparkplatz im Kropbacher Weg 29-41 beschädigte ein Unbekannter einen dort geparkten, roten Ford Transporter. Der Schaden am roten Transit entstand am Freitag (10.11.2023) zwischen 14 Uhr und 20 Uhr. Der Verursacher fuhr anschließend einfach davon, statt sich um den Blechschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Wettenberg/L3047: Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag (11.11.2023) gegen 11.45 Uhr einen Leitpfosten auf der Landstraße 3047. Er kam aus Richtung der Autobahn und fuhr in Richtung Biebertal. An einem dortigen Verkehrszeichen entstand durch den Unfall ebenfalls ein Schaden. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt.

Zeugenhinweise zu den Unfällen bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Ruhiger Verlauf der beiden Versammlungslagen in Wetzlar

Wetzlar: Seit den Mittagsstunden begleitete die Polizei eine Kundgebung und eine Mahnwache auf dem Parkplatz des Rathauses bzw. des Rathausvorplatzes in der Wetzlarer Innenstadt. Beide Versammlungen liefen ruhig ab und sind inzwischen beendet.

Die Kundgebung „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“ begann gegen 13.30 Uhr. 200 Personen nahmen in der Spitze daran teil. Die Kundgebung wurde gegen 14.50 Uhr beendet. Bei einer Teilnehmerin der Kundgebung wurde eine Fahne sichergestellt. Gegen die 42 – jährige Frau wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a StGB) gefertigt. Sie wurde nach der Personalienfeststellung entlassen.

Die Mahnwache zum Thema „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“ begann um 12.50 Uhr. Etwa 60 Personen nahmen daran teil. Die Mahnwache wurde um 14.10 Uhr beendet.

Polizei begleitet Kundgebung der Wetzlarer Innenstadt

Wetzlar: Ab heute Mittag (18.11.2023) begleitet die mittelhessische Polizei eine Kundgebung sowie eine Mahnwache in der Wetzlarer Innenstadt.

Bei der Stadt Wetzlar wurde eine Kundgebung „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“ ab 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses Wetzlar angezeigt. Weiter wurde bei der Stadt Wetzlar eine Mahnwache zum Thema „Solidarität mit den Jüdischen Menschen in Israel“ auf dem Rathausvorplatz im Zeitraum von 12:30 – 15:00 Uhr angemeldet. Die mittelhessische Polizei hat sich auf den Einsatz vorbereitet und ist mit einer niedrigen dreistelligen Anzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Einsatz.

Wegen dieser Kundgebung kann es möglicherweise zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich rund um den Parkplatz zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Personennahverkehr kommen.

Für Anfragen von Medienschaffenden steht ein mobiles Medienbetreuungsteam mit einem Pressesprecher zur Verfügung. Das Medienbetreuungsteam wird sich an dem Kundgebungsort in der Nähe des oben genannten Parkplatzes aufhalten.

Telefonische Anfragen von Medienschaffenden können an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter der Telefonnummer (0641) 7006-2058 gerichtet werden. Ebenso kann dort die Erreichbarkeit des mobilen Presseteams vor Ort erfragt werden.