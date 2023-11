Nach räuberischem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung in Homberg/Efze sitzt ein Verdächtiger in Haft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.11.2023:

Homberg / Efze, Tatzeit: Samstag, den 18.11.23 um 21:02 Uhr

An der Bushaltestelle in der Wallstraße in Homberg/Efze kam es am Samstagabend zu einer Raubstraftat. Hierbei entriss ein 23-jähriger Tatverdächtiger von einer ebenfalls 23-jährigen Frau deren Rucksack. Bei der anschließenden Flucht konnte er von einem Zeugen festgehalten werden. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Nach Schilderung der 23-jährigen Frau aus Melsungen befanden sich die Geschädigte als auch der Tatverdächtige zunächst in einem Linienbus von Melsungen nach Homberg/Efze. An der Haltestelle „Wallstraße“ entriss der Täter den mitgeführten Rucksack des Opfers und versuchte aus dem Bus zu fliehen. Ein mutiger Zeuge bemerkte den Vorfall und hielt den Täter im Bereich der Bushaltestelle fest. Im diesem Zusammenhang kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem 21-jährigen Zeugen. Hierbei zog der Täterverdächtige ein Messer und verletzte den Zeugen oberflächlich. Trotz dieser Gegenwehr gelang es dem Täter nicht, vom Tatort zu flüchten. Die alarmierten Beamten nahmen den Täter schlussendlich an Ort und Stelle fest und verbrachten ihn auf die Polizeistation in Homberg/Efze. Der leicht verletzte Zeuge wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die tatverdächtige Person wurden gestern Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Fritzlar vorgeführt. Diese ordnete gegen den aus Tunesien stammenden, wohnsitzlosen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an, woraufhin er in eine Haftanstalt überführt wurde.

Einbruch in Supermarkt; Täter erbeuten Zigaretten

Oberaula, Tatzeit: Sonntag, den 19.11.23, 22:39 Uhr

Am späten Sonntagabend sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Oberaula eingebrochen und haben Zigaretten in vierstelliger Höhe entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie gegen 22:39 Uhr die Eingangstür auf und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort leerten die Täter die Zigarettenauslagen im Kassenbereich. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro verursacht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang zum Zeitpunkt der Tat, im Vorfeld oder auch anschließend, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze, unter 05681/774 – 0 zu melden