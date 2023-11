Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Oberursel-Oberstedten, Ahornweg, Sonntag, 19.11.2023, 22:25 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend nahm die Polizei zwei Einbrecher fest, welche zuvor in einen Kindergarten in Oberstedten eingebrochen waren. Gegen 22:25 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen über einen aktuell stattfindenden Einbruch in einen Kindergarten im Ahornweg informiert. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zu der Einrichtung entsandt und das Gelände abgesucht. Dabei konnten neben frischen Aufbruchspuren und Tatwerkzeug auch zwei 47 und 27 Jahre alte Männer ohne Wohnsitz in Deutschland angetroffen und festgenommen werden. Beide stehen im Verdacht zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein weiteres Fenster aufgehebelt zu haben. Die Tatverdächtigen wurden zunächst zur Dienststelle gebracht und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Einbruch über Terrassentür,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Freitag, 17.11.2023, 18:30 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitagabend und Samstagmittag sind Einbrecher in ein Bad Homburger Wohnhaus eingedrungen und haben mehrere Gegenstände entwendet. Die Täter betraten zunächst unbemerkt das Grundstück der Geschädigten in der Heuchelheimer Straße und brachen dort die Terrassentür auf. Im Haus selbst durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und flüchteten letztlich mit ihrer Beute in Form von Schmuck, Bargeld und Bekleidung in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Seniorin schlägt Diebesduo in die Flucht, Oberursel, Hohemarkstraße, Donnerstag, 16.11.2023, 11:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag verhinderte die beherzte Gegenwehr einer Dame in Oberursel einen Diebstahl zu ihrem Nachteil. Gegen 11:40 Uhr war die 88 Jahre alte Oberurselerin mit ihrem Rollator auf der Hohemarktstraße unterwegs, als sie von einem Mann und seiner Begleiterin angesprochen wurde. Während des Gesprächs griff der Mann heimlich nach der Geldbörse der Dame, welche sich in einer Tasche am Rollator befand, und nahm diese an sich. Die aufmerksame Oberurselerin bemerkte den Diebstahl jedoch und konnte durch ein entschlossenes Eingreifen die Geldbörse zurückerobern. Daraufhin flüchtete das Diebesduo eilig in Richtung der Erich-Ollenhauer-Straße.

Die beiden wurden wie folgt beschrieben:

Männlicher Täter:

ca. 50 Jahre alt -ca. 180 cm groß -korpulente Statur -kräftiges

Gesicht -dunkelhäutig -dunkle Haare -schwarze Sonnenbrille mit

dunklen Gläsern

weibliche Begleitung:

ca. 40-50 Jahre alt -ca. 160-170 cm groß -schlanke Statur

-dunkelhäutig -braune Haare -heller Mantel

Die Polizei in Oberursel ermittelt und nimmt Hinweise zum Diebesduo unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Während Polizeieinsatz Polizisten angegriffen und beleidigt, Oberursel, Sonntag, 19.11.2023, 02:20 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte während eines Einsatzes in Oberursel beleidigt und angegriffen. Gegen 02:20 Uhr wurden die Polizisten wegen einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld in die Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufklärten, griff die 21-Jährige Bewohnerin eine Polizeibeamtin an und verletzte sie leicht. Unterdessen wurde ihr 36-jähriger Lebensgefährte verbal aufbrausend und sprach wüste Beleidigungen aus. Beide wurden festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Sie müssen sich nun jeweils in einem Verfahren verantworten.

Gegen Kassenautomaten getreten – Täter festgenommen, Bad Homburg-Gonzenheim, Basler Straße, Samstag, 18.11.2023, 04:30 Uhr

(fh)Am frühen Samstagmorgen nahm die Polizei in Gonzenheim zwei Männer fest, welche zuvor versucht hatten Parkgeldautomaten aufzubrechen. Gegen 04:30 Uhr wandte sich der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die ein Parkhaus in der Basler Straße betreut, an die Polizei, da man soeben zwei Männer beobachtet habe, die gegen Kassenautomaten getreten hätten. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei mithilfe einer übermittelten Täterbeschreibung zwei 19-Jährige festzunehmen. Beide stehen im Verdacht mit gezielten Tritten versucht zu haben, die Automaten zu öffnen, um an deren Bargeld zu gelangen. Sie müssen sich nun in entsprechenden Verfahren verantworten.

Landwirtschaftlicher Anhänger entwendet, Neu-Anspach, Anspach, Tannenhof, Donnerstag, 16.11.2023, 00:00 Uhr bis Freitag, 17.11.2023, 07:00 Uhr

(he)In der Nacht von Donnerstag, dem 16.11.2023 auf Freitag, dem 17.11.2023 entwendeten unbekannte Täter in Anspach einen landwirtschaftlichen Anhänger im Wert von knapp 20.000 Euro. Der grüne Anhänger zum Transport von Strohballen war auf einer nicht umfriedeten Wiese eines landwirtschaftlichen Anwesens abgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Motorrad aus Carport gestohlen,

Glashütten, Oberems, Friedhofstraße, Donnerstag, 16.11.2023, 20:30 Uhr bis Freitag, 17.11.2023, 07:55 Uhr

(he)In der Nacht von Donnertag auf Freitag der vergangenen Woche verschwand in Oberems ein in einem Carport abgestelltes Motorrad. Die BMW S 1000 RR mit dem Kennzeichen HG-DX 17 stand zu diesem Zeitpunkt zur Reparatur aufgebockt auf einem Montageständer. Die oder der Täter schoben das Motorrad mutmaßlich mitsamt des rollbaren Montageständers vom Grundstück des Geschädigten. Der Montagebock wurde unweit des Tatortes aufgefunden, von dem Motorrad fehlt jede Spur. Es entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Handyladen

Bad Homburg, Louisenstraße, 19.11.2023, 04:11 Uhr

Die unbekannten Täter schoben den Rollladen des Handyladens nach oben und schlugen anschließend mit einem Brecheisen die Fensterscheibe ein. Die Täter gelangten so in den Laden und entwendeten zahlreiche Apple-Produkte. Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Doppelschlag durch Einbrecher

Friedrichsdorf, Alt Seulberg, 17.11.2023, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

In gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wurde eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zunächst durch Öffnen einer gekippten Terrassentür Zutritt zur ersten Wohnung. Hier wurde Bargeld und eine Goldmünze entwendet. In dem gemeinsamen Flur des Erdgeschosses wurde die Tür der benachbarten Wohnung aufgebrochen. Auch hier wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Das Stehlgut beläuft sich insgesamt auf ca. 1550 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bad Homburg, Brüningstraße, 17.11.2023, 08:00 Uhr bis 18.11.2023, 14:15 Uhr

Der oder die unbekannten Täter versuchten mehrere Fenster und Türen des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang wurde mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen. Ins Haus gelang der oder die Täter jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Weiterer Einbruchsversuch in Königstein

Königstein im Taunus, Mühlweg, 18.11.2023, 01:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges zunächst die Garage eines Einfamilienhauses zu öffnen. Der Versuch misslang. Anschließend hebelten die unbekannten Täter ein Fenster zu der leerstehenden Einliegerwohnung des Hauses auf und versuchten anschließend über eine Zwischentür ins Haupthaus zu gelangen, wobei die Alarmanlage des Hauses ausgelöst wurde. Aufgrund des Alarmes flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei in Bad Homburg (Tel.: 06172-120-0) melden.

Versuchter Fahrzeugteile-Diebstahl

Glashütten, Hauptstraße, 16.11.2023, 19:00 Uhr bis 18.11.2023, 11:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels eines unbekannten Werkzeuges die Unterbodenverkleidung eines im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten PKWs zu öffnen und sich so Zugang zu den Scheinwerfern zu verschaffen. Diese sollten mutmaßlich im Anschluss ausgebaut und entwendet werden. Der Versuch misslang und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei in Bad Homburg (Tel.: 06172-120-0) melden.

Pkw zerkratzt

Bad Homburg, Frölingstraße, 16.11.2023, 20:00 Uhr bis 17.11.2023, 08:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter zerkratzen die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen VW Tiguan. Der Pkw parkte zur Tatzeit im frei zugänglichen Innenhof des Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Homburg, Bachstraße, 17.11.2023, 17:13 Uhr

Ein Fußgänger überquerte zwischen zwei geparkten Pkw die Bachstraße. Ein von links herannahender BMW-Fahrer, der die Bachstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser wurde lediglich leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt.

Unfallflucht im Kreuzungsbereich

Bad Homburg, Dietigheimer Straße / Saalburgstraße, 17.11.2023, 13:20 Uhr

Der Fahrer eines grauen Skoda befand sich auf der Linksabbiegerspur. Ein schwarzer BMW befand sich neben dem Skoda auf der Geradeausspur. Als die Ampel für beide Pkw grün zeigte, fuhren diese an. Der BMW-Fahrer touchierte hierbei mit seiner linken Fahrzeugseite die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Der BMW-Fahrer fuhr in Richtung Hindenburgring unerlaubt davon. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Usingen, Scheunengasse, 16.11.2023, 17:00 Uhr bis 17.11.2023, 06:30 Uhr

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Scheunengasse und touchierte beim Vorbeifahren die Beifahrerseite eines parkenden grauen Toyota. Die oder der Unfallverursacher/in fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06081 / 92080 bei der Polizei in Usingen zu melden.

Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg, Tannenwaldallee, 15.11.2023, 19:00 Uhr bis 17.11.2023, 14:00 Uhr

Ein schwarzer Seat parkte auf einem Parkplatz der Tannenwaldallee. Das Heck des Seat wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht bei der Feldbergschule

Oberursel, Kleine Schmieh, Parkplatz Feldbergschule, 19.11.2023, 09:39 Uhr

Zur oben genannten Tatzeit kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Feldbergschule in Oberursel. Der Geschädigte parkte seinen PKW auf einem Schülerparkplatz. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Rangieren aus der Parklücke das Fahrzeug im Bereich der Stoßstange. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel (06171/6240-0) in Verbindung zu setzen.