Sexuelle Belästigung bei Party-Veranstaltung, Merenberg, Weiherweg, Freitag, 17.10.2023, bis 23:25 Uhr

(wie) Ein Mann hat bei einer Veranstaltung in einer Event-Hütte in Merenberg am Freitagabend mehrere Menschen sexuell belästigt. Nachdem vier Personen sich beim Sicherheitsdienst der Event-Location über einen Mann beschwert hatten, der offenbar wahllos an die Gesäße anderer Menschen gegriffen hatte, wurde die Polizei verständigt. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes ließ sich den Täter zeigen und holte ihn aus der Hütte. Noch bevor die Polizei eintraf, versuchte der 37-Jährige sich aus dem Staub zu machen, wurde aber von der Sicherheitsdienstmitarbeiterin eingeholt und zu Boden gebracht. Anschließend übergab sie den Mann an die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 37-Jährige mindestens drei Frauen und einem Mann jeweils unsittlich berührt haben. Da der Tatverdächtige mit über zwei Promille Atemalkohol deutlich betrunken war, stellten die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Die Feierlichkeit musste er verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Falls weitere Personen belästigt worden sind, werden diese gebeten sich ebenfalls bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.

Oldtimer Motorrad-Gespann gestohlen,

Runkel, Ellersweiherweg, Samstag, 18.11.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Runkel ein historisches Motorradgespann aus einer Garage gestohlen worden. Bisher Unbekannte begaben sich im Schutze der Dunkelheit zu der Garage im Ellersweiherweg und öffneten das Garagentor gewaltsam. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe dann ein sogenanntes „Wehrmachtsgespann“, Motorrad mit Beiwagen der Marke Zündapp in der Farbe olivgrün. Anschließend gelang den Tätern die Flucht in unbekannte Richtung. An dem Oldtimer im Wert von circa 65.000 EUR war zuletzt das amtliche Kennzeichen LM-NY 37 angebracht. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbrecher scheitern,

Limburg-Eschhofen, Goldmorgenstraße, Samstag, 18.11.2023, 17:45 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) Am Samstag haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in Limburg einzubrechen. Zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr begaben sich die Täter unbefugt auf das Grundstück in der Goldmorgenstraße. Auf der Rückseite des Gebäudes versuchten sie dann, eine Terrassentür aufzuhebeln. Diese wurde dabei zwar erheblich beschädigt, hielt dem Einbruchsversuch aber stand. Ohne in das Gebäudeinnere gelangt zu sein, verschwanden die Einbrecher wieder. Die Polizei schätzt den Schaden an der Tür auf 600 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fünf Kleintransporter aufgebrochen,

Hadamar, Innenstadt, Samstag, 18.11.2023 bis Sonntag, 19.11.2023

(wie) Am Wochenende haben Diebe neben den bereits bekannten Fällen noch fünf weitere Kleintransporter in Hadamar aufgebrochen. In den Straßen Kreuzweg, Brückenvorstadt, Krämergasse, Im Weidenbornerfeld und der Mainzer Landstraße wurden drei weiße Ford Transit, ein Fiat Ducato und ein Renault Trafic unter massiver Gewaltanwendung geöffnet. In allen Fällen nutzten die Täter Werkzeuge und hinterließen hohe Schäden von insgesamt rund 5.000 EUR an den Fahrzeugen. Aus dem Inneren der Kleintransporter entwendeten die Diebe verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von insgesamt knapp 14.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Vandalismus am Bürgerhaus,

Runkel, Am Sportplatz, Samstag, 18.11.2023, 00:30 Uhr bis 10:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte Sachschaden am Bürgerhaus in Runkel hinterlassen. Nachdem das Bürgerhaus in der Nacht gegen 00:30 Uhr verschlossen wurde, haben sich bisher Unbekannte auf das Gelände begeben und dort schließlich Bierflaschen gegen das Gebäude geworfen. Hierdurch wurde eine Glasscheibe an mehreren Stellen beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei lagen die Flaschen noch am Bürgerhaus. Die Beamten stellten die Flaschen sicher und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Mann ohne Führerschein flieht vor Polizei, Limburg, Bahnhofstraße, Samstag, 18.11.2023, 12:40 Uhr

(wie) Am Samstagmittag hat ein Mann in Limburg die Nerven verloren und floh vor der Polizei, weil er keinen Führerschein besitzt. Eine Streife der Polizeistation Limburg befuhr die Bahnhofstraße und musste in einer Fahrzeugschlange am dortigen Bahnübergang anhalten. Plötzlich brach ein VW Golf zwei Fahrzeuge vor dem Streifenwagen aus der Reihe aus und der Fahrer sprang aus dem Pkw und rannte davon. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen kurz darauf einholen und festnehmen. Nach Durchsuchung des VW und der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle konnte dem 38-Jährigen „nur“ das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen werden. Offenbar hatte der Mann aufgrund seines schlechten Gewissens deswegen die Nerven verloren und daher die Flucht angetreten. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Betrunkener fährt gegen anderes Fahrzeug, Weilmünster, Wiesenstraße, Sonntag, 19.11.2023, 17:25 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag hat ein Betrunkener einen Unfall in Weilmünster verursacht und sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt, bevor er festgenommen werden konnte. Der 47-Jährige befuhr mit einem Dacia die Wiesenstraße und hielt auf Höhe des Sportplatzes an. Da eine Weiterfahrt dort aufgrund eines Pollers nicht möglich ist, setzte der Mann seinen Pkw zurück, achtete aber nicht auf den mittlerweile hinter ihm stehenden VW eines 52-Jährigen. Somit stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen die Front des VW. Daraufhin stieg der 47-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und ging zu Fuß in Richtung der Vitos-Klink weiter. Den Fahrzeugschlüssel und sein Portemonnaie ließ er im Pkw zurück. Nach der Unfallaufnahme der Polizei kam der Fahrer plötzlich zu dem Dacia zurück. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen ihn die Beamten einen Test durchführen. Dieser zeigte einen Wert von über 2,6 Promille an, weshalb der 47-Jährige festgenommen wurde. Nach Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 800 EUR.

Meldungen vom Wochenende

Jagdwilderei

Ort: Gemarkung Hadamar – Steinbach, Oberweyerer Straße

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 09.00 Uhr

Durch den örtlich zuständigen Jagdpächter wurde bei der Polizeistation Limburg eine Anzeige wegen Jagdwilderei durch einen freilaufenden Hund erstattet. Der Jagdpächter wurde durch einen Zeugen informiert, der gesehen hatte, wie ein größerer Hund ein Reh hetzte und anschließend so schwer verletzte, dass der Jagdpächter es von seinen Leiden erlösen musste. Bei dem freilaufenden Hund soll es sich um einen Mischling, ca. 2-3 Jahre alt gehandelt haben. Der Hund habe eine Stockhöhe von etwa 60 cm und eine schwarz – weißes Fell. Am Kopf habe der Hund rot – braune Flecke. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die Vorfälle mit einem solchen Hund in der Vergangenheit beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden.

Schwerer Diebstahl eines E – Scooters mit Täterfestnahme

Ort: Limburg, Bahnhofsplatz 2 b, Parkplatz Fitnessstudio

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 13.45 – 15.15 Uhr

Ein 15 – jähriger Jugendlicher aus Limburg hatte seinen E – Scooter, mittels Schloss abgesichert, vor dem Fitnessstudio geparkt. Nach dem Training musste er feststellen, dass der Scooter entwendet worden war. Da er an seinem Scooter einen „Apple AirTag“ angebracht war, konnte der Standort des Scooters festgestellt werden. Durch eine hinzugezogene Streife der Polizeistation Limburg konnte der Täter auf dem Scooters fahrend angetroffen und festgenommen werden. Der 35 – jährige Beschuldigte aus Limburg muss sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.

Schwerer Diebstahl aus Lkw

Ort: Limburg – Ahlbach, Langstraße 12

Zeit: Samstag, 18.11.23, 20.00 – 21.15 Uhr

An einem geparkten gelben Ford Transit wurde vermutlich mittels eines Winkelschleifers das Schloss im Bereich des Schiebetür aufgeflext und somit die Tür geöffnet. Aus dem Laderaum des Lkw wurden dann eine Bohrmaschine, eine Hilti und eine Batterie entwendet. Die Höhe des Stehlguts beträgt ca. 1000.- EUR. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt ca. 2500.- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Weiterere schwerer Diebstahl aus Lkw

Ort: Niederhadamar, Grünborner Weg 8 a

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 23.11 Uhr

Aus einem Ford Transit wurden eine Batterie, 1 Bohrmaschine, 1 Ladegerät, 1 Stichsäge und diverse Werkzeuge entwendet. Zuvor öffnete der unbekannte Täter die Tür durch Aufflexen des Schlosses im Bereich der Schiebetür. Die Höhe des Stehlguts beträgt ca. 1000.- EUR. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt ca. 2500.- EUR. Auch hier werden möglcihe Zeugen gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ort: Limburg, Frankfurter Straße 10, Cityparkhaus

Zeit: Samstag, 18.11.23, 23.00 Uhr – Sonntag, 19.11.23, 03.00 Uhr

Ein unbekannter Täter durchwühlte den Innenraum eines unverschlossenen silberfarbenen Skoda Fabia auf der Suche nach Wertgegenständen. Da er offensichtlich nichts finden konnte zog er unverrichteter Dinge wieder davon. Somit hatte der 32 – jährige Fahrzeugbesitzer keinen Schaden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Diebstahl Baustellenbeschilderung

Zeit: Freitag, 17.11.2023, 21.26 Uhr

Ort: Limburg, Westerwaldstraße 36

Mehrere Jugendliche haben Teile der Beschilderung einer Baustelle (Warnbake) gestohlen. Ein Zeuge teilte dies der Polizeistation Limburg mit. Die Jugendlichen, die sich in Richtung Innenstadt entfernten, konnten wie folgt beschrieben werden: – Ca. 15- 20 Jahre alt – 160 – 170 cm groß – Schlank – trugen dunkle Kleidung – standen alle unter Alkoholeinwirkung Die Fahndung durch eine Streife der Polizeistation Limburg verlief ergebnislos. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Zeit: Freitag, 17.11.2023, 18.27 Uhr

Ort: Gemarkung Ahlbach, Einmündung L 3063/ K 498

Ein aus Richtung Ahlbach kommender 18 – jähriger, übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 48 – jährigen Pkw – Fahrer aus Offheim. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer der Pkw´s erlitten durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in die Krankenhäuser Limburg und Weilburg verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 EUR.

Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht

Zeit: Freitag, 17.11.23, 21.33 Uhr

Ort: Bad Camberg, Limburger Straße 41 Ein 51 – jähriger Fahrzeugführer eines grauen Peugeot befand sich in einer Gaststätte in der Limburger Straße. Gegen 21.33 Uhr verließ er das Lokal nachdem er dort offenbar Alkohol konsumiert hatte. Beim Ausparken kollidierte er vor der Gaststätte mit einem dort geparkten schwarzen Mercedes E 220 eines 39 – jährigen aus Bad Camberg. Dies konnte durch Zeugen beobachtet werden. Durch eine Streife der Polizeistation Limburg konnte der 51 – jährige dann an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Da der Alkoholkonsum sich bestätigte, wurde er zur Polizeistation Limburg verbracht. Dort wurde bei ihm eine Blutprobe genommen. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Sachbeschädigung durch Feuer

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 02.45 Uhr

Ort: Merenberg, Hofwiesenstraße Der Inhalt einer Mülltonne, die im Garten untergebracht war, angezündet. Dadurch wurde der Müllbehälter beschädigt, der Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Merenberg löschte den Brand, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Hintergrund der Tat ist unbekannt, Hinweise auf die Täter gibt es derzeit noch nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.