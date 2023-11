Wiesbaden: Die Polizei-News

Viele Verstöße bei Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung, Hofheim/ Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 19.11.2023,

12:15 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Am Sonntag hat die Polizei viele Verstöße der Verkehrsteilnehmerinnen und

Verkehrsteilnehmer bei Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen auf der A 66 bei

Hofheim und Wiesbaden festgestellt. Zuerst überwachten Beamte der

Polizeiautobahnstation den Abstand mit einem speziellen Messgerät auf der A 66

bei Hofheim. Innerhalb von drei Stunden wurden hierbei 180 bußgeldbewährte

Verstöße festgestellt, von denen acht zu einem Fahrverbot führen werden.

Anschließend bauten die Beamten ihr Geschwindigkeitsmessgerät an der A 66 bei

Wiesbaden-Erbenheim auf. Dort wurden in sechs Stunden 479 Verstöße registriert

und die Fahrzeuge „geblitzt“. 135 Fahrzeuge waren so schnell, dass es zu

Punkteinträgen kommen wird, 15 übertrieben es derart mit der gefahrenen

Geschwindigkeit, dass die Bußgeldstelle ein Fahrverbot verhängen wird. Als

höchste Geschwindigkeit registrierte das Messgerät einen Pkw mit 165 km/h

anstelle der erlaubten 100 km/h.

Personensuche in Wiesbaden – Zugverkehr beeinträchtigt

Wiesbaden (ots) – Am frühen Montagabend, 20.11.2023, kam es in Wiesbaden zu

einer Personensuche durch die Polizei. Da zwischenzeitlich zu befürchten war,

dass sich die Person auf den Bahngleisen aufhielt, musste für etwa eineinhalb

Stunden der Zugverkehr im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofes eingestellt

werden. Die Person konnte im Rahmen der Personensuche, auch unter Einsatz eines

Polizeihubschraubers, wohlbehalten aufgefunden werden. Der Zugverkehr wurde

hierauf sofort wieder freigegeben.

31-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Emser Straße, 19.11.2023, 02.00 Uhr bis 04.00 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag in der Emser Straße von

zwei unbekannten Tätern beraubt. Die beiden Täter sollen zwischen 02.00 Uhr und

04.00 Uhr an ihr alkoholisiertes Opfer herangetreten sein, ihn zu Boden

geschubst und dessen Umhängetasche entwendet haben. Die beiden Räuber wurden als

ca. 25-35 Jahre alt beschrieben. Einer sei etwa 1,80 Meter groß gewesen, habe

eine normale Statur gehabt und eine schwarze gesteppte Sportjacke mit Kapuze

getragen. Der Komplize sei etwas kleiner gewesen und habe eine schwarze Mütze

getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Trickdiebin erbeutet Goldarmband,

Wiesbaden-Sonnenberg, An der Stadtmauer, 18.11.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag hat eine Trickdiebin aus dem Verkaufsraum eines

Schmuckgeschäftes in der Straße „An der Stadtmauer“ ein hochwertiges Goldarmband

gestohlen. Gegen 13.00 Uhr betrat die Täterin das Geschäft und verwickelte die

Verkäuferin in ein langes Gespräch. Währenddessen entwendete die Unbekannte das

Schmuckstück und ergriff mit der Beute die Flucht. Die Trickdiebin wurde als

etwa 30 Jahre alt, ca. 1,50-1,55 Meter groß, mit einer normalen Statur und

dunkelbraunen zum Zopf gebundenen Haaren beschrieben. Getragen habe sie eine

dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Bäckerei von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Schönbergstraße, 19.11.2023,

11.45 Uhr bis 20.11.2023, 04.50 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde eine Bäckereifiliale in einem

Einkaufsmarkt in der Schönbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter

drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Bäckerei ein und ließen

Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte,

Wiesbaden, Eulenstraße, 16.11.2023, 14.00 Uhr bis 17.11.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in

eine Kindertagesstätte in der Eulenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften

sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang zum Gebäude, brachen im Inneren mehrere

Schränke auf und entwendeten unter anderem einen Laptop. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Einbrecherduo von Nachbarn gestört,

Wiesbaden, Freseniusstraße, 18.11.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag wurden zwei Männer in der Freseniusstraße bei einem

versuchten Wohnungseinbruch ertappt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge

die Flucht. Das Duo hatte sich gegen 17.00 Uhr an der Terrassentür der Wohnung

zu schaffen gemacht, als sie von Nachbarn gestört wurden und daraufhin zu Fuß in

unterschiedliche Richtungen die Flucht antraten. Die gescheiterten Einbrecher

sollen männlich gewesen sein. Einer sei dunkel gekleidet gewesen und der andere

habe eine dunkle Fleecejacke getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Arbeitsmaschinen und Werkzeuge aus Sprinter gestohlen, Wiesbaden,

Prinzessin-Elisabeth-Straße, 17.11.2023, 20.00 Uhr bis 18.11.2023, 09.30 Uhr,

(pl)In der Prinzessin-Elisabeth-Straße haben Diebe in der Nacht zum Samstag aus

einem dort geparkten Mercedes Sprinter diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge

entwendet. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen

anschließend die darin befindlichen Gerätschaften im Gesamtwert von rund 5.000

Euro mitgehen. Im Nahbereich wurde die Fensterscheibe eines weiteren

Transporters eingeschlagen, jedoch nichts aus dem Innenraum entwendet. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Fahrräder aus Kellerraum entwendet,

Wiesbaden, Friedenstraße, 19.11.2023, 18.00 Uhr bis 20.15 Uhr,

(pl)Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße waren am

Sonntagabend Fahrraddiebe zugange. Die Täter brachen zwischen 18.00 Uhr und

20.00 Uhr das Vorhängeschloss eines Kellerraums auf und entwendeten hieraus ein

schwarzgrünes Herrenrad von „Carver“ sowie ein schwarzes Herrenrad von „Focus“.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440

entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Tätlicher Angriff auf Polizei,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 17.11.2023, 17:15 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag kam es am Bahnhofsvorplatz zu einer Körperverletzung,

weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Nach Eintreffen der Streife richtete

sich die Aggression der Beschuldigten auch gegen die eingesetzten Beamten.

Nachdem die Streife vor Ort den Sachverhalt aufnehmen wollte, sollte die spätere

Beschuldigte, eine 15-jährige Wiesbadenerin, zum Zwecke weiterer Maßnahmen

festgenommen und zum Polizeirevier verbracht werden. Währenddessen trat sie nach

der eingesetzten Polizeibeamtin und beleidigte die Polizeikräfte fortwährend.

Die Beamtin wurde hierdurch leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst

fortsetzen. Die 15-jährige muss sich nun den entsprechenden Strafverfahren

stellen.

Streit um Parkplatz eskaliert,

Wiesbaden, Albrechtstraße, Freitag, 17.11.2023, 21:15 Uhr, (js) Nachdem es in

der Wiesbadener Albrechtstraße zu Streitigkeiten bezüglich eines Parkplatzes

kam, mündete die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung. Am

Freitagabend wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen

Personen gerufen, die sich bezüglich der Belegung eines Parkplatzes uneins

waren. Bei den Personen handelte es sich um einen 28-jährigen aus dem

Main-Taunus-Kreis sowie einen 30-jährigen Wiesbadener. Der Wiesbadener wollte

den Kontrahenten auf das dortige Anwohnerparken aufmerksam machen, was zu der

Auseinandersetzung führte. Im Rahmen der sich anschließenden verbalen

Auseinandersetzung, kam es dann zusätzlich zu Schlägen und Tritten gegen den

Wiesbadener. Den 28-jährigen erwartet nun das entsprechende Strafverfahren.

Ladendieb flüchtet,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Freitag, 17.11.2023, 18:00 Uhr

(js) Am Freitagabend flüchtetet ein bislang unbekannter Ladendieb aus einem

Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße und konnte noch kurz von einer

Mitarbeiterin verfolgt werden. Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei darüber

informiert, dass ein männlicher Dieb soeben diverse Bekleidungsgegenstände an

sich genommen hatte, und aus dem Geschäft in der Friedrichstraße wegrannte. Die

Mitarbeiterin verfolgte den Dieb, der Richtung Schwalbacher Straße rannte,

kurzzeitig zu Fuß, verlor ihn dann aber aus den Augen. Er wurde als etwa 20 – 30

Jahre, ca. 1,60 m groß und von schmaler Statur beschrieben. Er habe eine weiße

Jacke sowie eine blaue Jeans getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sich

mit dem 1. Revier unter 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen.

Scheibe von Opel eingeschlagen,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Donnerstag, 16.11.2023, 11:40 Uhr

(js) Bereits am Donnerstagvormittag schlugen zwei bislang unbekannte Täter die

Scheibe eines Opel ein. Gegen kurz nach halb Zwölf wurde die Polizei darüber

informiert, dass in der Prinzessin-Elisabeth-Straße eine Scheibe eines

abgestellten Fahrzeuges eingeschlagen wurde. Zwei männliche Personen flüchteten

vom Tatort und konnten nach den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht

mehr angetroffen werden. Durch die Täter wurde eine Seitenscheibe eines

silberfarbenen Opel Combo eingeschlagen. Sie konnten beide als schwarz gekleidet

beschrieben werden. Eine Person war ca. 1,80 m groß, von kräftiger Statur und

trug einen Bart. Der zweite Täter wurde als etwa 1,70 m groß, schlanke Statur

und dunkle Haare beschrieben. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Wiesbaden, Goldsteintal, Händelstraße und Cheruskerweg Freitag, 17.11.2023, zw.

08:15 und 22:45 Uhr

(am) Im Laufe des Freitags kam es im Stadtgebiet zu drei Einbrüchen in

Einfamilienhäuser bzw. einer Wohnung. Im Cheruskerweg hebelten der oder die

Täter zwischen 17:00 und 22:45 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses

auf, durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entkamen schließlich mit

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. In der Händelstraße begaben sich die

Täter zwischen 16.30 und 21:00 Uhr auf die Rückseite des Gebäudes und hebelten

dort die Terrassentüre einer Wohnung auf. Auch hier wurden alle Räume durchsucht

und Schmuck entwendet. Im Goldsteintal gelangten die Täter zwischen 08:15 und

18:45 Uhr mit einer zum Haus gehörenden Leiter auf den Balkon eines

Einfamilienhauses. Dort wurde die Balkontüre aufgehebelt und die Räumlichkeiten

durchsucht. Auch hier entkamen die Täter mit Schmuck im Wert von bisher

unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Waschanlage

Wiesbaden, Ostring Freitag, 17.11.2023, zwischen 02:15 und 03.10 Uhr

(am) Am frühen Freitagmorgen gelang es Einbrechern in die Räumlichkeiten einer

Waschanlage in Nordenstadt einzubrechen. Zwischen 02:15 und 03:10 Uhr hebelten

bisher unbekannte Täter die Metalltüre des Gewerbebetriebs im Ostring auf. In

einem Raum gelang es den Tätern einen Tresor aufzubrechen und daraus Bargeld zu

entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Aufgrund

von Videoaufzeichnungen liegen Hinweise auf die unbekannten Täter vor. Es

handelt sich demnach um drei männliche Personen, die mit dunklen bzw. grauen

Jogginganzügen bekleidet waren. Diese waren teilweise maskiert und zumindest

eine Person trug Sportschuhe der Marke NIKE. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnwagenaufbrecher festgenommen – Zeugen gesucht Wiesbaden, Biebrich,

Freitag, 17.11.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, 07:20 Uhr

(cp)Am Samstagmorgen wurden zwei junge Männer in der Äppelallee bei dem Versuch

in einen Wohnwagen einzubrechen von dessen Besitzer ertappt. Die beiden Männer

ergriffen die Flucht, wurden jedoch von dem 35 Jahre alten Biebricher verfolgt

und kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen. Der 35-Jährige war erst

gegen 06:50 Uhr heimgekehrt und trank in seiner Garage gerade noch einen Kaffee,

als er wenige Minuten später aus der Garageneinfahrt ein Krachen hörte. Der

Biebricher öffnete die Garage und stand vor zwei Männern, die offenbar gerade

ein Fenster dort abgestellten Wohnwagens aufgebrochen hatten. Die beiden

ergriffen sofort die Flucht. Der Geschädigte setzte einen Notruf ab und nahm die

Verfolgung auf. Durch eine der hinzueilenden Streifen konnten die beiden 20 und

21 Jahre alten Täter dann festgenommen werden. In den Wohnwagen waren sie zwar

nicht eingedrungen, jedoch musste der Geschädigte im Anschluss feststellen, dass

aus seinem unverschlossenen VW-Bus der Fahrzeugschein entwendet worden war.

Diesen hatten die beiden Täter zwar nicht mehr dabei, jedoch eine Jacke, die,

wie sich später herausstellte, aus einem ebenfalls unverschlossenem Pkw in der

Metzer Straße entwendet worden war. Zudem kam es in Biebrich im Laufe der Nacht

zu weiteren Diebstahlen aus teils unverschlossenen Fahrzeugen. In der

Diltheystraße, Ecke Riehlstraße wurde aus einem gelben Hyundai i30 ebenfalls der

Fahrzeugschein entwendet. In der Bernhard-May-Straße, nahe der Höchster Straße

wurde in einen schwarzen Peugeot 308 eingebrochen. Auch hier wurde, neben

Oberbekleidung und USB-Ladekabeln, der Fahrzeugschein gestohlen. Zwischen 06:45

Uhr und 06:50 Uhr wurden aus einem grauen BMW in der Straße der Republik eine

geringe Summe Bargeld und ein Führerschein entwendet. Dessen Besitzer war dort

nur kurz in einem Kiosk, hatte sein Auto direkt davor abgestellt und ebenfalls

nicht abgeschlossen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand

weiterer Ermittlungen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

Schlägerei in Gaststätte,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 18.11.2023, 03:17 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag wurde ein 47 Jahre alter Mann in einer Wiesbadener

Gaststätte von einem Unbekannten mit einem Glas oder einer Flasche

niedergeschlagen und verletzt. Der Täter konnte flüchten. Der 47-Jährige

verbrachte die Nacht gemeinsam mit einem Bekannten in einem Club in der

Schwalbacher Straße. Gegen 03:20 Uhr befand er sich auf der Tanzfläche, als

plötzlich von hinten angegriffen worden sein soll. Der Täter soll sich von

hinten genähert und aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus mit einer Flasche oder

einem Glas auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen haben. Hierbei sei das

Gefäß zerborsten. Zudem erlitt der Mann eine Schnittverletzung an einem seiner

Arme, welche durch das mittlerweile geborstene Glas verursacht worden sein soll.

Anschließend sollen der Täter und die beiden anderen Personen aus dem Club

geflüchtet sein. Der Täter sei circa 190 cm groß, habe kurze braune Haare, einen

schwarzen Oberlippen- und Kinnbart. Er soll mit einem schwarzen Hoodie bekleidet

gewesen sein und habe eine Goldkette mit einem Kreuz getragen. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

Betrunken beinahe Fußgängerin überfahren – Zeugen gesucht, Wiesbaden, A66,

Frauenstein, Schierstein, Samstag 18.11.2023, bis 17:47 Uhr

(cp)Ein betrunkener Autofahrer soll Samstagabend in Schierstein um ein Haar eine

Fußgängerin überfahren haben. Diese habe sich mit einem Sprung zur Seite retten

müssen und wird nun dringend als Zeugin gesucht.

Ein Autofahrer meldete am Samstagabend über Notruf einen blauen Opel Corsa mit

Lüdinghausener Kennzeichen (LH), dessen Fahrer offensichtlich betrunken sei. Dem

Zeugen war zuvor in der Grorother Straße von diesem Fahrzeug die Vorfahrt

genommen worden, als es von der A66 aus Richtung Rüdesheim kommend nach links in

Richtung Schierstein abbog. Der Zeuge, welcher aus Richtung Frauenstein kam,

folgte dem Fahrzeug. In der Reichsapfelstraße, etwa in Höhe eines

gegenüberliegenden Döner-Restaurants soll der Corsa dann nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und auf den Bürgersteig geraten sein, sodass eine

Fußgängerin zur Seite springen musste. Der 45 Jahre alte Fahrer des Corsa setzte

seine Fahrt unbeirrt fort und wurde kurz danach in der Rheingaustraße von der

Polizei gestoppt. Der aus dem Kreis Minden-Lübbecke stammende Mann brachte es

bei einem Vortest auf rund 1,2 Promille, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeuginnen und Zeugen, die das

Fahrzeug zuvor beobachtet haben oder gar selbst gefährdet wurden. Insbesondere

die Dame, welche zur Seite springen musste wird dringend gebeten, sich unter

0611 / 345-2540 beim 5. Polizeirevier zu melden.

Widerstand geleistet

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Sonntag, 19.11.2023, 04:12 Uhr

(kk)Ein 30-jähriger und ein 40-jähriger Mann leisteten am Sonntagmorgen in der

Schwalbacher Straße Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 04:12 Uhr

sollten die beiden Männer einer Personenkontrolle unterzogen werden, nachdem es

zunächst zu einer Körperverletzung vor einer Gaststätte mit mehrere Beteiligten

gekommen sein soll. Beide Männer verhielten sich aggressiv, verweigerten die

Herausgabe ihrer Personalien und folgten den Anweisungen der Polizei nicht. Als

daraufhin beiden Männern Handfesseln angelegt werden sollten, hätten sich beide

massiv gewehrt. Schlussendlich musste der 40-Jährige zu Boden gebracht werden.

Gegen den 30-Jährigen musste sogar Pfefferspray eingesetzt werden. Beide Männer

standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Ergebnis wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dem sich beide Männer nun verantworten

müssen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Übers Wochenende eingebrochen,

Oestrich-Winkel, Elisabeth-Selbert-Straße, Freitag, 17.11.2023, 11:45 Uhr bis

Sonntag, 19.11.2023, 16:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher ein Wohnhaus in Oestrich-Winkel

heimgesucht und Beute gemacht. Zwischen Freitag und Sonntag nutzten die Täter

die Abwesenheit der Hausbewohner aus der Elisabeth-Selbert-Straße aus und

hebelten deren Terrassentür auf. Auf diesem Wege gelangten sie in das Haus,

durchsuchten mehrere Räume und entkamen letztlich unbemerkt mit Schmuck, Münzen

und Werkzeug.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Wohnmobil aufgebrochen,

Niedernhausen, Herrnackerweg, festgestellt: Sonntag, 19.11.2023, 09:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in Niedernhausen in ein

Wohnmobil ein. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Täter zu

dem im Herrnackerweg abgestellten Wohnmobil der Marke „Bürstner GmbH“ und

versuchten zunächst ein Seitenfenster aufzuhebeln. Dies schlug offenbar fehl,

sodass sie sich am Türschloss zu schaffen machten und das Wohnmobil auf diese

Weise öffneten. Im Anschluss durchwühlten sie den Innenraum und traten mit

Bargeld als Beute die Flucht an. Durch das Aufbrechen des Fahrzeugs entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Diebe an Fahrzeugteilen interessiert, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

Donnerstag, 16.11.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 18.11.2023, 12:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Samstag gerieten in Oestrich-Winkel Fahrzeugteile

der Marke Mercedes ins Visier von Langfingern. Der Besitzer einer grauen

Mercedes B-Klasse stellte am Samstagmittag fest, dass die Verkleidung und das

Spiegelglas seines in der Rheingaustraße geparkten Pkw abmontiert und entwendet

worden war. Daraufhin zeigte der Mann den Diebstahl in der Polizeistation

Rüdesheim an, wo Spuren am Fahrzeug gesichert und ein Strafverfahren gegen

Unbekannt eröffnet wurde.

Zeuginnen und Zeugen die im besagten Zeitraum in der Rheingaustraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06722)

9112-0.

Zusammenstoß mit Vespa – Mofafahrer verletzt, Oestrich-Winkel, Mittelheim, An

der Basilika / Rheinweg, Freitag, 17.11.2023, 06:45 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen ereignete sich in Mittelheim an der Kreuzung „An der

Basilika“ / Rheinweg ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Mofa, bei dem

der Fahrer des Zweirads verletzt wurde. Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger

Rheingauer mit seinem Peugeot die Straße „An der Basilika“ und übersah beim

Einfahren in eine Kreuzung den aus dem Rheinweg kommenden und

vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem

der Zweiradfahrer verletzt wurde. Er musste in ein Rüdesheimer Krankenhaus

gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

etwa 4.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Landesstraße 3033, Heidenrod-Watzelhein

/ Bad Schwalbach-Ramschied, Samstag, 18.11.2023, 10:30 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen ist ein junger Mann mit seinem Smart von der Landesstraße

3033 abgekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Um 10:30 Uhr befuhr

der 19-Jährige Heidenroder die L 3033 von Watzelhein nach Ramschied und kam nach

rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er zunächst einige Meter über einen

Grünsteifen, verlor in der Folge die Kontrolle über den Smart und kam dann nach

links von der Fahrbahn ab, ehe er auf einem leichten Hang zum Stillstand kam.

Der 19-Jährige kam zur weiteren Abklärung und Untersuchung in ein Wiesbadener

Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Heidenrod, L3455, Samstag, 18.11.2023, 17:50 Uhr

Am Samstag kam es zu einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 3455 bei Heidenrod-Huppert. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß gegen 17:50 Uhr ein 24- Jähriger Fahrer eines PKW Opel aus Katzenelnbogen mit dem PKW Jeep eines 57- Jährigen aus Laufenselden zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen des Jeeps schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser, ebenso der Fahrer des PKW Opel. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich gesperrt und von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Es entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von ca. 18.000 EUR an beiden PKW.

Mehrere Diebstähle im Kreis

Rüdesheim, Parkplatz am Bahnhof, 18.11.2023, 03:35 Uhr

Durch zwei Täter wurde nach einer vorrausgegangenen körperlichen Auseinandersetzung in Bahnhofsnähe, der PKW eines 32- Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis angegangen. Hierbei entwendeten die Täter die Geldbörse samt Inhalt aus dem unverschlossenem Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe, konnten die Täter durch Streifen der Polizeistationen Rüdesheim und Eltville festgenommen und die gestohlene Geldbörse im Umfeld aufgefunden werden. Beide Beschuldigte wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ermittlungen hierzu laufen.

Idstein, REWE Parkplatz Limburger Straße, 18.11.2023, 12:40 Uhr

Die kurze Abwesenheit seines Besitzers nutzten Unbekannte Täter aus und entwendeten einen E-Scooter. Ein 16- Jähriger Idsteiner hatte das Elektro Fahrzeug vor dem REWE Einkaufsmarkt in der Limburger Straße kurz abgestellt und musste nach Verlassen des Geschäftes den Diebstahl des 400EUR teuren E-Scooters feststellen. Die Polizei Idstein ermittelt hierzu und bittet unter der Rufnummer 06126/9394-0 um Hinweise.

Walluf, Jakob-Fechtig-Weg, 15.11. – 17.11.2023

Im genannten Zeitraum entwendeten Unbekannte den im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellten Rucksack samt Geldbörse einer 35- Jährigen Bewohnerin. Aus der zwischenzeitlich wieder aufgefundenen Geldbörse entwendeten der oder die Täter 1000 EUR Bargeld. Die Polizei in Eltville ermittelt hierzu und bittet unter der Rufnummer 06123/9090-0 um Hinweise.

Einbruch in Kellerräume

Taunusstein, Gräfin-Anna-Straße, 16. -17.11.2023

Auf ein hochwertiges Herren Rennrad hatten es Diebe in Taunusstein-Wehen abgesehen. Im genannten Zeitraum verschafften diese sich Zutritt zu einem verschlossenen Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten ein Rennrad der Marke Canyon im Wert von 4000 EUR. Der Polizeiposten in Taunusstein hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06128 92021-0 um Hinweise

Betrug am Telefon

Taunusstein, 18.11.2023

Erneut haben Unbekannte Beute mit dem „WhatsApp“-Betrug gemacht. Eine Bürgerin aus Taunusstein wurde mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche Opfer und überwies einen niedrigen, vierstelligen Geldbetrag an Betrüger. Diese gaben sich ihr gegenüber zunächst per SMS als Tochter in einer Notsituation aus und forderten dann Geld zur Begleichung von Rechnungen. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.