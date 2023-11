Bergstrasse

Pfungstadt: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an einem Auto

Pfungstadt (ots) – Unbekannte bewarfen in der Nacht zum Samstag (18.11.) eine

Mercedes C-Klasse in der Gutenbergstraße mit mehreren Steinen und verursachten

so einen Schaden über mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K 42) in Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Wald-Michelbach: Aus dem Auto geklaut / Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – In der Nacht von Samstag (18.11) auf Sonntag (19.11.)

brachen zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr Kriminelle in ein Auto in der

Hauptstraße Süd in Unter-Schönmattenwag ein. Bei dem Auto handelte es sich um

einen Ford C-Max. Aus dem Auto wurde ein Paket gestohlen. Wie die Täter in das

Auto gelangten, ist aktuell unklar. Der Schaden liegt aktuellen Erkenntnissen

zufolge bei circa 170 Euro.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, dass Wertgegenstände niemals im Auto

abgelegt und zurückgelassen werden sollten.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

können an das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Viernheim: Einbrecher-Trio ohne Erfolg

Viernheim (ots) – In der Nacht auf Montag (20.11.) versuchten drei unbekannte

Einbrecher gegen 00:20 Uhr in einen Kiosk in der Theodor-Heuss-Allee

einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zwei Täter an der

Eingangstür zu schaffen gemacht haben, während ein Dritter Schmiere stand. Ein

Zeuge bemerkte die Täter, verständigte die Polizei und schlug somit auch die

Täter in die Flucht.

Bei den drei Männern soll es sich um junge Erwachsene mit schwarzer Bekleidung

und Maskierung gehandelt haben.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 35 in Heppenheim aufgenommen. Wer

Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu

melden.

Lampertheim: Auto aufgebrochen / Handtasche gestohlen

Lampertheim (ots) – Während des Sonntagvormittags (19.11.) schlugen unbekannte

Täter auf einem Waldparkplatz an der Landesstraße 3110 die Scheibe eines Autos

ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine abgelegte Handtasche mit Inhalt gestohlen. Die

Beute wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, dass Wertgegenstände niemals im Auto

abgelegt und zurückgelassen werden sollten.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

können an das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Bergstraße: Einbrecher auf Tour im Kreis Bergstraße

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich insgesamt fünf Wohnungseinbrüche in Bensheim, Biblis, Mörlenbach und Viernheim.

Am Samstag (18.11.) zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr brachen Unbekannte in der Ludwigstraße in Bensheim in ein Haus ein. Über die Terrassentür gelangten die Täter in das Gebäude und durchwühlten dieses. Im Anschluss konnten die Kriminellen mit der Beute unerkannt fliehen. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Gleich zwei Mal schlugen Täter in Biblis zu. Am Samstagabend (18.11.) versuchten Einbrecher in ein Haus in der Kirchstraße zu gelangen. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und schaltete sofort sämtliche Lichter im Haus an. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Täter hierdurch in die Flucht geschlagen. Zudem konnten Täter in der Jahnstraße in der Nacht zu Sonntag (19.11.) mit Gewalt in ein leerstehendes Haus einbrechen. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude und durchstöberten dieses. Mit Werkzeug und Schmuck im Gepäck konnten die Täter unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf circa 1400 Euro geschätzt.

Am Freitag (17.11.) brachen Kriminelle zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Haus in der Hauptstraße in Mörlenbach ein. Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zutritt und durchstöberten das Haus nach Wertsachen. Mit der Beute gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Freitag (17.11) zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen Diebe mit Gewalt in ein leerstehendes Wohnhaus in der Lise-Meitner-Straße in Viernheim ein. Im Gebäude befanden sich Geld und Schmuck, was die Täter an sich nahmen und flüchteten. Der Schaden wir aktuell auf circa 1000 Euro geschätzt.

In allen Fällen hat das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bereits die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am 18.11.2023 zwischen 10:30 Uhr – 13:27 Uhr kam es auf dem

Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim (Parkplatz P4, 4I) zu einem

Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte,

vermutlich beim Ein-oder Ausparken, einen grauen Dacia Jogger mit rumänischem

Kennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit einem

unbekannten Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim (06206/9440-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Lorsch

Lorsch (ots) – Am Dienstag (14.11) zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr beschädigte

ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kolpingstraße in Lorsch den Spiegel

eines dort geparkten Transporters. Der Unfallverursacher entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dem Halter des

Transporters ist ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/706-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden – Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Am Samstag, den 18.11.2023 ereignete sich gegen 10 Uhr auf Höhe

der Nibelungenstraße 205 in Bürstadt eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein

parkendes Fahrzeug stark beschädigt, es entstand ein Schaden von mehreren

tausend Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich nach Angaben von

Zeugen um einen weißen Sattelzug womöglich mit einem ausländischen Kennzeichen,

welcher sich nach dem Unfall in Richtung B47 entfernte.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim unter tel. 06206/9440-0 zu melden.

Rimbach: Brand einer Doppelgarage mit hohem Sachschaden

Rimbach (ots) – Am Freitagnachmittag (17.11.) um kurz vor 16:00 Uhr meldeten

Anwohner der Rettungsleitstelle Bergstraße den Brand einer Doppelgarage. Die

Garage grenzt an ein Wohnhaus und darüber befindet sich eine Wohnung. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehren Rimbach und Mörlenbach konnten das Feuer löschen

und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Wohnung über der Garage ist

durch die starke Rauchentwicklung vorläufig unbewohnbar. Die Bewohnerin ist bei

ihrer Familie untergekommen. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr wird

der entstandene Sachschaden auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt. Der

Wert der in der Garage verbrannten Motorräder, Fahrräder und Werkzeuge beträgt

ca. 60.000EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag durch die

Kriminalpolizei. gefertigt: Steffen Pietschmann

Darmstadt

Darmstadt: Großer Schaden, kleine Beute / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (19.11.) zwischen 01:00 und 04:00 Uhr

verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einer ehemaligen Gaststätte in

der Kasinostraße. Aktuellen Ermittlungen zufolge hebelten die ungebetenen Gäste

eine Hintertür auf, um in den Innenraum der Gaststätte einzudringen. Dort

beschädigten sie eine Kaffeemaschine und entwendeten drei Flaschen Spirituosen.

Die Kriminellen flüchteten anschließend unbemerkt und hinterließen einen Schaden

über mehrere Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 43) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfallflucht leicht verletzt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (19.11.) gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der

Straße „Donnersbergring“ ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht

verletzt wurde. Ein weißer Kleintransporter, der den Donnersbergring in Richtung

Eschollbrücker Straße befuhr, touchierte nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor

der Einmündung zur Weinbergstraße beim Überholen einen in gleicher Richtung

fahrenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich nach aktuellen

Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Kleintransporter flüchtete von der

Unfallstelle.

Das 2. Polizeirevier ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und bitte die

Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche

Hinweise zu dem geflüchteten Verkehrsunfallverursacher geben? Die Ermittler sind

unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Darmstadt: Mercedes G-Klasse gestohlen / Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl

Darmstadt (ots) – Wie der Kriminalpolizei am Freitag (17.11.) bekannt wurde,

stahlen Kriminelle einen verschlossenen schwarzen Mercedes GLA 200, der im

„Haardtring“ geparkt war. An dem Auto ist das Kennzeichen BE-LR 9592 angebracht.

Aktuellen Ermittlungen zufolge hat sich die Tat zwischen Mittwochmittag (15.11.)

und Donnerstagmorgen (16.11) zugetragen.

Das Kriminalkommissariat 21/22 aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler

sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Zwischen Freitagmittag (10.11.) und Samstagmorgen (18.11.)

stiegen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Albert-Schweizer-Straße ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen

zufolge gelangten die ungebetenen Gäste durch Aufhebeln eines Fensters in die

Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und erbeuteten Schmuck im Wert

von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von

dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt

(K21) entgegengenommen.

Ober-Ramstadt: Krimineller dringt in Zahnarztpraxis ein / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Ein unbekannter Mann verschaffte sich am Freitag (17.11.),

zwischen 08:00 und 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in der

Nieder-Ramstädter Straße. Aktuellen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der

Eindringling zunächst Zugang zum Haus, um dann in einen Umkleideraum

einzudringen. Hier öffnete er gewaltsam die verschlossenen Spinde der

Mitarbeiter und entwendete mehrere Geldbeutel. Er flüchtete anschließend und

hinterließ einen Schaden über mehrere Hundert Euro. Der Unbekannte konnte

beschrieben werden. Er ist männlich, circa 38 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter

groß, hatte rote, kurze, lockige Haare und trug eine olivfarbene Bomberjacke mit

gefütterter orangener Kapuze.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem

mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Groß-Umstadt: Autoreifen zerstochen / Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Kriminelle haben zwischen Freitag- (17.11.) und

Samstagmorgen (18.11.) vier Reifen eines in der Zimmerstraße geparkten Ladas

zerstochen und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Das

Kriminalkommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt

Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – In dem Zeitraum von Donnerstag, 16.11.2023, gegen 19:00 Uhr

und Samstag, 18.11.2023, gegen 10:30 Uhr sowie in dem Zeitraum von Freitag,

17.11.2023, 18:45 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr, wurden in der Rüdesheimer Straße,

auf dem Anwohner Parkplatz der Hausnummern 100-112, zwei Fahrzeuge beschädigt

(1er BMW in weiß sowie ein Audi A3 in schwarz). Der Verursacher entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim

2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Ein in einem Parkhaus in der Otto-Esser-Straße geparkter BMW, geriet in der Zeit Nacht zum Samstag (18.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto diverse Instrumente des Armaturenbretts und der Mittelkonsole aus. Zudem wurden an dem BMW die Scheinwerfer entwendet. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Riedstadt-Wolfskehlen: Kriminelle erbeuten Geld und Handy

In das Visier von Kriminellen gerieten in der Nacht zum Sonntag (19.11.), gegen 1.30 Uhr, in der Oppenheimer Straße zunächst die Fächer für Münzgeld von diversen Automaten im Bereich einer Autowaschanlage. Die Täter hebelten die Fächer auf, gingen aber leer aus.

Im Anschluss machten sich die Unbekannten am Schloss eines in einem umgebauten Schiffscontainer befindlichen Imbiss auf dem gleichen Gelände zu schaffen. Sie erbeuteten dort anschließend Geld und ein Mobiltelefon.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Gernsheim: Hofladen von ungebetenen Gästen heimgesucht/Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

In der Nacht zum Sonntag (19.11.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Hahner Straße getrieben und die Büroräume eines Hofladens heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Tür gewaltsam Zugang und hielten nach Wertvollem Ausschau. Sie flüchteten unter anderem mit Geld aus einer Wechselgeldkasse.

Die Polizeistation Gernsheim ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Mörfelden-Walldorf/Kelsterbach: Drei Wohnungen im Visier Krimineller

Am Freitag bzw. der Nacht zum Samstag (17./18.11.) ereigneten sich in Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 7.20 und 21.30 Uhr Zugang in eine Wohnung in der Henri-Arnaud-Straße in Mörfelden-Walldorf. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Schmuck.

Über die Balkontür ins Haus gelangten Unbekannte zwischen 8.00 und 18.00 Uhr in der Zwillingstraße in Mörfelden-Walldorf. den Unbekannten fielen Modeschmuck und eine Taschenuhr in die Hände.

In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Samstag (18.11.), gegen 3.45 Uhr, zudem eine Wohnung „Am Staudenwald“ in Kelsterbach. Dort gelangten die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Bei dieser Tat wurden zwei Armbanduhren und Schmuck gestohlen.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Groß-Gerau: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Am Freitag und Samstag (17./18.11.) ereigneten sich in Groß-Gerau zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte am Freitag in der Zeit zwischen 20.00 und 20.45 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Hermann-Löns-Straße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld. Drei Verdächtige im Alter zwischen 25 bis 30 Jahren, von denen zwei FFP2-Masken trugen und alle dunkel gekleidet waren, wurden von Zeugen bei der Flucht vom Tatort beobachtet.

Durch ein Fenster verschaffte sich ein Unbekannter zudem am Samstag, kurz nach 18.00 Uhr Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Alsterstraße. Dem ungebetenen Gast fielen auf seiner anschließenden Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die Hände. Der 30 bis 40 Jahre alte Unbekannte hatte einen Dreitagebart und trug eine helle Kapuzenjacke.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Riedstadt Wolfskehlen: Stromspeicher eines Balkonkraftwerks verursacht Brand – Bewohner leicht verletzt

Gegen 03:00 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.11.) ging bei der Rettungsleitstelle Groß-Gerau die Meldung über einen explodierten Stromspeicher in einem Einfamilienhaus ein. Die insgesamt 50 Einsatzkräfte der sofort entsandten Feuerwehren und des Rettungsdienstes aus Wolfskehlen und Groß-Gerau konnten den Brand schnell löschen. Der 59-jährige einzige Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung, die im Krankenhaus behandelt werden muss. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr ist einer von zwei Speicherblöcken eines Stromspeichers eines Balkonkraftwerks im ersten Stockwerk des Hauses explodiert und hat dadurch Holzverkleidungen in Brand gesetzt. Betroffen waren der erste Stock und das Erdgeschoss des Gebäudes, das nun zunächst nicht bewohnbar ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könnte laut erster Schätzung der Feuerwehr in einem niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag durch die Kriminalpolizei. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Odenwaldkreis

Höchst i. Odw. (ots) Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Ein weißer Kleinwagen mit bislang unbekanntem Fahrer verursachte nach ersten Ermittlungen am Montag dem 20.11. gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Erbacher Straße / B426 / Kleingärtenweg.

Der bislang unbekannte Verursacher befuhr die Erbacher Straße in Richtung Groß-Umstadt und überquerte die Kreuzung geradeaus, obwohl die Ampel rot war. Als Folge kam es zum Auffahrunfall zwischen einem weißen Mitsubishi und einem weißen VW Transporter, welche dem Verursacher entgegen kamen und beabsichtigten, nach links abzubiegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch beläuft sich der Sachschaden an dem Mitsubishi und dem VW Transporter auf mindestens 2000,00 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrer, sowie seinem weißen Pkw geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Höchst. Telefon: 06163 / 9410.

Höchst i. Odw. (ots) Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Höchst i. Odw. (ots) – Ein weißer Kleinwagen mit bislang unbekanntem Fahrer

verursachte nach ersten Ermittlungen am Montag dem 20.11. gegen 17 Uhr einen

Verkehrsunfall auf der Kreuzung Erbacher Straße / B426 / Kleingärtenweg.

Der bislang unbekannte Verursacher befuhr die Erbacher Straße in Richtung

Groß-Umstadt und überquerte die Kreuzung geradeaus, obwohl die Ampel rot war.

Als Folge kam es zum Auffahrunfall zwischen einem weißen Mitsubishi und einem

weißen VW Transporter, welche dem Verursacher entgegen kamen und beabsichtigten,

nach links abzubiegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch beläuft

sich der Sachschaden an dem Mitsubishi und dem VW Transporter auf mindestens

2000,00 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem

unbekannten Fahrer, sowie seinem weißen Pkw geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Höchst. Telefon: 06163 / 9410.