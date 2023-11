In einem Punkt sind wir uns alle einig: Der Aufbau von Möbeln ist eine sorgfältige Aufgabe, und in manchen Fällen kann es passieren, dass Sie sich versehentlich verletzen oder Wände und Fußböden beschädigen.

Zwar sollten Sie sich immer an die mitgelieferte Anleitung halten, aber diese Tipps für den Zusammenbau von Möbeln können Ihnen dabei helfen, die Möbel ohne Schäden zusammenzubauen und dabei so wenig Zeit wie möglich zu verlieren.

Werkzeuge für den Zusammenbau von Möbeln zusammenstellen

Der Zusammenbau von Möbeln kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein, aber die Beschaffung eines Werkzeugsatzes für den Zusammenbau von Möbeln kann die Frustration verringern und Ihnen helfen, die Arbeit schnell zu erledigen.

Hier sind einige grundlegende Werkzeuge für die Montage, die Sie vielleicht brauchen:

Die wohl wichtigsten Werkzeuge sind Schraubenzieher, ein verstellbarer Schraubenschlüssel Inbusschlüssel, beispielsweise von der Firma RS. Damit sind Sie schonmal auf jegliche Art von Schrauben vorbereitet, die es zu lockern oder festzuziehen gilt. Weiter empfiehlt es sich, eine Wasserwaage zur Hand zu haben, einen kleinen Hammer, ein Teppichmesser und einen Stift, um Markierungen zu machen und auszubessern. Je nach Möbeltyp kann es auch von Vorteil sein, eine Akkubohrmaschine einzusetzen.

Tipps zum Zusammenbau von Möbeln

Sobald Sie Ihr Werkzeug für den Zusammenbau von Möbeln beisammen haben, können Sie die folgenden Montagetipps nutzen, um sich zu orientieren, egal ob Sie sich fragen, wie Sie einen Stuhl, eine Couch oder andere Möbel zusammenbauen sollen.

Am richtigen Ort montieren

Fragen Sie sich zuerst, wo Sie Ihre Möbel aufbauen möchten, um zu vermeiden, dass schwere Teile, die Böden oder Wände zerkratzen können, bewegt werden müssen. Wenn Sie zum Beispiel einen Esstisch in der Küche aufstellen möchten, sollten Sie sich fragen, ob sie ihn nicht besser auch dort aufbauen möchten.

Öffnen Sie den Karton vorsichtig

Möbelkartons können viele Teile unterschiedlicher Größe enthalten. Öffnen Sie den Karton vorsichtig, damit keine kleinen Teile umherfliegen oder Ihnen aus der Hand fallen und ein Chaos verursachen. Beim Zusammenbau können Sie den Bodenbelag schützen, indem Sie den Karton falten und als Unterlage verwenden.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch

Wenn Sie mit den einzelnen Schritten vertraut sind, geht der Zusammenbau leichter und schneller vonstatten. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Schritt befolgen und keine Abschnitte übereilen oder überspringen, um Fehler zu vermeiden, die sich nur schwer wieder rückgängig machen lassen. Halten Sie die Anleitung in der Nähe oder auf Ihrem Handy bereit, um sich Stress zu ersparen.

Auspacken und Teile in der richtigen Reihenfolge auslegen

Packen Sie alles aus und legen Sie die Werkzeuge, Befestigungen und Teile in der Reihenfolge der Montage auf den Boden oder eine flache Oberfläche wie einen Tisch (denken Sie daran, den Tisch abzudecken, um ihn nicht zu verkratzen). So können Sie feststellen, ob Teile fehlen, und sicherstellen, dass Sie das richtige Werkzeug haben.

Sorgfältig messen

Vergessen Sie nicht, den Raum auszumessen, in dem Sie Ihre Möbel aufstellen wollen. Das hilft bei großen Möbeln, Überraschungen zu vermeiden, wenn Sie das Möbelstück bereits aufgebaut haben. Zudem können Sie so die Größe Ihres Arbeitsbereichs berechnen.

Vermeiden Sie typische Fehler bei der Möbelmontage

Auf den Daumen hämmern:

Hammer können manchmal ein Eigenleben entwickeln. Um Verletzungen zu vermeiden, können Sie einen Daumenschutz verwenden, um Nägel, Klammern und Schrauben festzuhalten.

Spalten von Holz beim Einschlagen eines Nagels:

Das Abkleben des Holzes mit Klebeband kann helfen, das Spalten von Holz zu vermeiden. Sobald der Nagel eingeschlagen ist, können Sie es abziehen.

Spalten an Stellen, an denen die Kanten gleichmäßig aufeinandertreffen sollten:

Vermeiden Sie es, die Teile festzuziehen, bevor Sie alle Teile zusammengefügt haben, um diese lästigen Lücken zu vermeiden.

Vorgefertigte Löcher beschädigen:

Wenn die Möbel bereits vorgebohrte Löcher haben, verwenden Sie einen Gummihammer statt eines Hammers, um Beschädigungen zu vermeiden.

Schrauben einzeln anziehen:

Beginnen Sie vor dem Festziehen damit, alle Schrauben in das Möbelstück zu setzen und ziehen Sie sie dann alle auf einmal fest.