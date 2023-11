Fahrt unter Drogeneinfluss

Wörth (ots) – Sonntagabend 19.11.2023, wurde ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Wörth einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten beim Fahrer betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf THC.

Er räumte daraufhin den Konsum von Marihuana ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wörth (ots) – Am Freitagabend wurde durch unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus in Wörth einzubrechen. Die Täter beschädigten hier zuerst den Bewegungsmelder im Eingangsbereich des Grundstücks und versuchten anschließend mit einem Stein aus dem Garten ein Fenster einzuwerfen.

An dem eingebauten Sicherheitsglas sowie den heruntergelassenen Rollläden scheiterten die Täter glücklicherweise und verließen die Örtlichkeit. Durch den Versuch entstanden Schäden am Fensterglas und dem Bewegungsmelder in Höhe von insgesamt 2.000 Euro.

Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Germersheim (ots) – Am Morgen des 19.11.2023 wurde ein 42-jähriger Autofahrer in der Glacisstraße kontrolliert. Für das geführte Kraftfahrzeug konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurden dann auch Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt.

Der Fahrer räumte auf den Konsum von Marihuana ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Fahrbahnteiler überfahren und abgehauen

Germersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Skoda-Fahrer überfuhr vermutlich beim Abbiegen von der K1 auf die K3, zwischen Zeiskam und Lustadt den Fahrbahnteiler. Hierbei beschädigte er nicht nur die darauf befindlichen Verkehrszeichen, sondern auch seinen Pkw. Teile seiner Frontschürze lagen an der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden an dem Fahrbahnteiler von ca. 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

B9-LKW schlägt Funken

Büchelberg (ots) – Auf der B9, kurz vor dem Grenzübergang in Richtung Frankreich, musste ein Autotransporter gestoppt werden. Dieser ist zuvor einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, da er immer wieder Funken sprühe. Bei der Kontrolle wurde ein möglicher Defekt der Hydraulik festgestellt.

Wodurch die hintere Unterkante des Aufliegers lediglich eine Bodenfreiheit von ca. 2cm hatte und immer wieder mit dem Asphalt in Berührung kam.

Der Defekt konnte vor Ort notdürftig repariert werden, sodass eine Weiterfahrt in die nahegelegen Werkstatt möglich war.

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Germersheim (ots) – Die am 14.11.2023 als vermisst gemeldete 14-jährige Anna-Lena konnte am 18.11.2023 von Polizeikräften kontrolliert und in Obhut genommen werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots) – Am 18.11.2023 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 46-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße. Beim Abbiegen in den Ludwigsring streifte sie zunächst den auf der Gegenspur stehenden PKW, anschließend fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit gegen die rechts neben der Fahrbahn stehende Laterne. Verletzt wurde niemand.

Die Autofahrerin war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest war jedoch nicht möglich. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Geschwindigkeitskontrolle

Kandel (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Kandel- Mitte wurden am 17.11.2023 zwischen 10-12:00 Uhr 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Des Weiteren wurde sechs Fahrern, aufgrund mangelnder Ladungssicherheit, die Weiterfahrt bis zur Nachsicherung untersagt.

Verkehrskontrollen

Kandel (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth wurde am Morgen des 17.11.2023 der Fahrzeugverkehr im Bereich der Schule in Kandel kontrolliert. Hierbei wurden erfreulicherweise keine Beanstandungen bezüglich Sicherheit der Kinder im Fahrzeug festgestellt. Dennoch mussten neun Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen der Nutzung eines Handys am Steuer und dem Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, ausgesprochen werden.

Drei Fahrzeugführern musste wegen mangelnder Ladungssicherheit die Weiterfahrt, bis zur Nachsicherung, untersagt werden und weitere acht Fahrzeuge wurden wegen technischer Mängel beanstandet.

Täter in die Flucht geschlagen

Jockgrim (ots) – Am 15.11.23 gegen 18.00h versuchte ein bislang unbekannter Täter in Jockgrim im Parkring in ein Haus einzubrechen. Durch Geräusche am Fenster wurde die Bewohnerin des Hauses darauf aufmerksam und schaltete geistesgegenwärtig die Lichter im Haus an.

Der Täter flüchtete anschließend über den Garten. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.