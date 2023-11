Betrunken Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein 43-jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag 19.11.2023 auf der A65 in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Hierbei fiel er einem anderen Autofahrer auf, weil er mehrfach Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf den Standstreifen wechselte. In Höhe Mutterstadt fuhr der 43-Jährige auf die B9 in Richtung Frankenthal auf und kollidierte hierbei mit mehreren Leitpfosten.

In der Fritz-Trambauer-Straße in Ludwigshafen konnte der Fahrzeugführer schließlich durch Polizeikräfte kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,8 Promille. Er wurde in eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zu Samstag 18.11.2023 gegen 01:00 Uhr, geriet ein 27-jähriger Mann vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen mit einem anderen Mann in Streit. Aus diesem Streit resultierte eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf dem Geschädigten von dem derzeit unbekannten Beschuldigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Reisebüro – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag (17.11.2023 – 19.11.2023) brachen Unbekannte in ein Reisebüro in der Hartmannstraße und entwendeten rund 400 Euro Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Angriff in der Saarlandstraße

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am späten Freitag 17.11.2023 gegen 22:35 Uhr wartete ein 50-jähriger Mann vor einem Kiosk in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Zwei ihm unbekannte Personen griffen ihn plötzlich an, warfen den Geschädigten zu Boden und traten und schlugen ihn. Der 50-Jährige erlitt eine Platzwunde, sowie mehrere Prellungen.

Beide Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizeikräfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am späten Freitag 17.11.2023 um 21:30 Uhr parkte der Geschädigte sein Handwerkerfahrzeug in der Von-Kiefer-Straße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios.

Während er trainierte, wurde die Scheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.