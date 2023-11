Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht auf den 19.11.2023 zwischen 1 Uhr und 5 Uhr kam es in auf der L528 in Fahrtrichtung Meckenheim zwischen den Einmündungen Lessingstraße und Schifferstadter Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein PKW gegen ein neben der Fahrbahn befindlichen Baum geprallt war und ein Rad abgerissen wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Eine Strafanzeige wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Dem Fahrer/der Fahrerin droht zum Strafverfahren auch der Verlust des Führerscheins. Der PKW wurde beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstast@polizei.rlp.de) zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden mit anschließender Flucht

Waldsee (ots) – Am Freitag 17.11.2023 um 7:40 Uhr, kam es in der Konsul-Reiß-Straße in Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kastenwagen und zwei Kindern im Alter von 7 Jahren. Die beiden Mädchen waren in der Spielstraße fußläufig unterwegs zur Schule, als der langsam fahrenden Kastenwagen (weiß mit gelber Aufschrift) von hinten gegen den Schulranzen des einen und die Ferse des andern Mädchens stieß.

Im Anschluss entfernte sich der Kastenwagen. Bei der Berührung wurde nur eines der Mädchen leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls dürfte sich ein männlicher Spaziergänger mit einem Hund in der Nähe befunden haben.

Die Polizei bittet den Hundehalter sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstast@polizei.rlp.de) zu melden.

Diebstahl aus PKWs

Römerberg (ots) – In der Nacht vom 14.11.2023 auf den 15.11.2023 entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW in der Salierstraße Bargeld und eine EC-Karte.

Weiterhin wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ebenfalls aus einem unverschlossenen PKW in der Straße Ruhhecke ein Geldbeutel entwendet. Auch hier sind die Täter unbekannt.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Diebstahl aus PKW

Mutterstadt (ots) – Vom 17.11.2023 auf den 18.11.2023 zwischen 17 Uhr und 08:30 Uhr, wurde bei einem geparkten PKW (5er BMW) in der Goethestraße in Mutterstadt die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden die Geldbörse des Geschädigten sowie das Multifunktionslenkrad ausgebaut und entwendet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/4950, pischifferstast@polizei.rlp.de) zu melden. Die Polizei empfiehlt keine Wertgegenstände sichtbar in einem PKW zu belassen, auch wenn in diesem Fall die Zielrichtung das Multifunktionslenkrad gewesen sein dürfte.

Trickdiebstahl

Mutterstadt (ots) – Am Freitag zwischen 16:30-17 Uhr, befand sich die Geschädigte mit ihrem Rollator in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt und wurde dort in Höhe des Ärztehauses von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen des Gesprächs wurde der Geschädigten die Geldbörse entwendet, welche sich im Rollator befunden hatte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/4950, pischifferstast@polizei.rlp.de) zu melden. Die Polizei empfiehlt keine Wertgegenstände offenliegend zu transportieren.

Randalierer übernachtet bei der Polizei

Birkenheide (ots) – Eine randalierende Person, welche auch mit Messern bewaffnet wäre, wurde der Polizei am 18.111.2023 gegen 02:43 Uhr in einer Bar in der Waldstraße in Birkenheide gemeldet. Die Person konnte bei Eintreffen der entsandten Funkstreifenbesatzungen vor Ort angetroffen und widerstandslos gefesselt werden.

Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsabklärung herausstellte, war der 34-jährige Beschuldigte aus Birkenheide mit weiteren Personen zunächst in Streit geraten, worauf es auch zwischen diesen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Er habe dann die Bar verlassen und sei mit Messern bewaffnet wieder zurückgekehrt.

Der offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und durfte den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Entsprechende Strafverfahren gegen alle Beteiligten wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Telefon: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.