Versuchter Diebstahl aus Spendenkassen

Frankenthal (ots) – Am 18.11.2023, in der Zeit von 22.55-23.20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zwei Spendenkassen im Tiergehege Im Kleinen Wald aufzubrechen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in Werkstatt

Frankenthal (ots) – Am 19.11.2023 gegen 15.15 Uhr, kam es aus bislang noch unbekannten Gründen zu einem Brand in einer Werkstatthalle im Bereich der Robert-Bosch-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand im Bereich der Teeküche aus. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Brand konnte zügig durch die eingesetzte Feuerwehr Frankenthal gelöscht werden.

Trunkenheitsfahrt mit 1,4 Promille

Frankenthal (ots) – Am 17.11.2023 gegen 22:10 Uhr wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass 61-jähriger Mann aus dem Badischen sich betrunken ans Steuer gesetzt habe und nachhause fahren wolle. Man hätte ihn versucht daran zu hindern, er habe sich den Fahrzeugschlüssel jedoch nicht abnehmen lassen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der spätere Beschuldigte im Bereich der Industriestraße in Frankenthal angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Einbruch in Firmenfahrzeug

Frankenthal (ots) – Zum Diebstahl von mehreren hochwertigen Werkzeugen unterschiedlicher Marken kam es im Zeitraum 16.11.2023 16:30 Uhr und 17.11.2023 15:40 Uhr aus einem in der Martin-Luther-Straße in Frankenthal abgestellten Firmenfahrzeug der Marke Dacia. Unbekannte Täter hatten die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und die Werkzeuge aus dem Innenraum entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Vollendeter Wechseltrickbetrug

Frankenthal (ots) – In einem Geschäft für körperliches Wohlbefinden kam es am Freitag 17.11.2023 gegen 12:05 Uhr, zu einem vollendeten Wechseltrickbetrug. Eine bislang unbekannte Täterin (süd-osteuropäisches Erscheinungsbild, weiblich, ca. 25 – 30 Jahre, 1,50m groß, dunkle, lange Haare, hellblaue Winterjacke, dunkle Hosen) betrat das Geschäft und wollte einen Gutschein kaufen.

Im Rahmen des Bezahlvorgangs, welcher mit dem Wechsel von Geldscheinen einherging und dem sich direkt anschließenden Rücktritt vom Kauf kam es schließlich zu einem Schaden von 100EUR. Die Täterin verließ fluchtartig das Geschäft und konnte durch die verständigen Polizeikräfte auch nicht mehr im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Mehrere versuchte Einbruchsdiebstähle in Geschäfte und ein vollendeter Einbruch im Stadtgebiet

Frankenthal (ots) – In eine Bäckereifiliale in der Mörscher Straße in Frankenthal versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum 16.11.2023 18:30 Uhr bis 17.11.2023 03:15 Uhr zu gelangen. An der Eingangstür konnten deutliche Hebelmarken im Rahmen der Spurensicherung festgestellt werden, jedoch waren die Täter nicht ins Objekt gelangt. Der Schaden am Schloss und der Tür dürfte sich bei rund 200 EUR bewegen.

Im Zeitraum 16.11.2023 19:30 Uhr bis 17.11.2023 08:15 Uhr versuchten ebenfalls bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Friseurgeschäft in der Mörscher Straße in Frankenthal zu gelangen, Auch hier schafften es die Täter glücklicherweise nicht in das Ladengeschäft. Der Schaden an der Tür wird auf rund 200 EUR geschätzt.

Ebenfalls angegangen wurde im Zeitraum 16.11.2023. 16:30 Uhr bis 17.11.2023 09:15 Uhr ein Versicherungsbüro in der Rheinstraße in Frankenthal. Die Eingangstüre, an welcher deutliche Hebelmarken im Rahmen der Tatortaufnahme festgestellt wurden, hielt dem Einbruchsversuch jedoch Stand. Der Schaden beträgt hier jedoch fast 2.000 EUR.

Weiterhin wurde versucht in ein Friseurgeschäft in der Rheinstraße einzubrechen. Mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug wurde die Eingangstüre des Ladengeschäftes angegangen, welche jedoch dem Einbruchsversuch standhielt. Der Schaden an der Tür dürfte bei rund 1.000EUR liegen.

Zu einem vollendeten Einbruch kam es im Rathaus der Stadtverwaltung am Rathausplatz. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum 16.11.2023. 18:00 Uhr bis 17.11.2023 06:35 über eine Seiteneingangstüre Zutritt zu den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung. Durch Aufhebeln von weiteren Türen gelangten sie in Büroräumlichkeiten, aus denen dann mehrere Laptops entwendet wurden. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 3.000 liegen.

