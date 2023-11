Landau: Die Polizei-News

Wem gehört das Fahrrad?

Landau (ots) – Am 19.11.2023 erschien eine 39-Jährige auf der Dienststelle und händigte ein Fahrrad der Marke Cube mit auffällig gelben Lenkergriffen aus, welches sie im Feld neben der L509 im Bereich Landau-Mörlheim gefunden hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Geschädigte ist bisher unbekannt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollstelle

Landau (ots) – Am Vormittag des 19.11.2023 wurde in Landau in Höhe der Queichheimer Brücke der fließende Verkehr im Rahmen einer Standkontrolle kontrolliert. Vier Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Zwei Verstöße gegen die Ladungssicherung wurden geahndet.

In einem Fall war der fällige Termin für die Hauptuntersuchung bereits um 8Monate überschritten. Vier Fahrzeugführer wurden wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt gebührenpflichtig verwarnt. Weiteren 8 Fahrzeugführern wurde eine

Alkohol und andere Drogen

Landau (ots) …hatte wohl ein 22-jähriger Mann aus Impflingen konsumiert, bevor er auf einem E-Scooter am 18.11.2023 um kurz nach 01 Uhr in der Weißenburger Straße kontrolliert wurde. Sofort bemerkten die Polizeibeamten, dass der junge Mann unter berauschenden Mitteln stehen muss, welcher aufgrund Aggressivität auch gefesselt werden musste.

Bevor ihm eine Blutprobe entnommen wurde, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,35 Promille. Einen Joint hatte der Mann auch noch in der Jackentasche.Kontrollaufforderung ausgestellt.

Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots) – Am 18.11.2023 zwischen 16-23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Georg-Reiß-Straße ein. Sie durchsuchten das komplette Wohnanwesen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Einbruch in Kellerraum

Landau (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen dem 10.11.23 und 18.11.23 in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Eutzinger Straße ein. Dort entwendeten sie ein E-Bike samt Fahrradtasche. Da das Pedelec über ein Sicherungssystem verfügt, welche bei Verlassen des Anwesens anschlug, wurde das Fahrrad vor dem Haus zurückgelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallflüchtiges Fahrzeug gesucht

Landau (ots) – Am 17.11.2023 stellte eine 38-jährige Frau aus Landau an der linken Fahrzeugseite ihres schwarzen Fiat einen Streifschaden mit weißen Lackanhaftungen fest. Im Rahmen der Anzeigen gab sie an, dass der Unfall entweder am 17.11.2023 zwischen 10:15-14 Uhr in der Röntgenstraße oder zwischen 09-10:00 Uhr in der Waffenstraße/Burghofgasse.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefon 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.