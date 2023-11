Verkehrsunfall mit verletzter Person (Foto)

Albersweiler/B10 (ots) – Am Montag 20.11.2023 kam es um 8:10 Uhr auf der B10 in Höhe Albersweiler, zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr der Fahrer eines Opel Insignia nach derzeitigem Stand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn auf den vorausfahrenden Pritschenwagen auf. Der Fahrer des Opel erlitt eine Armfraktur, sein Beifahrer wurde durch einen zweiten Rettungswagen vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Pritschenwagens blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, welche den Unfallhergang sehen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Annweiler (ots) – Bereits seit Mitte Oktober bis zum 20.11.2023 kam es an an einem geparkten an einem blauen Suzuki Swift zu verschiedenen Taten. Die Dachantenne wurde gestohlen. Aber auch der Scheibenwischer an der Fahrerseite abgeschnitten. Zudem wurde mehrfach Luft aus den Reifen abgelassen, sowie der Außenspiegel umgeklappt.

An dem abgestellten Wohnmobil wurde vom 19.11.23 auf 20.11.23 die Schlösser an der Fahrertür sowie zum Wohnaufbau verklebt. Ein Schriftzug am Kotflügel wurde teilweise abgekratzt. Zudem wurde in der Nacht das Schloss der Zugangstür mit Kleber beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei Annweiler unter 06346-96462519.

Dank Diebstahl in die JVA

Edenkoben (ots) – Am 20.11.2023 gegen 16:00 Uhr ereignete sich bei einem Supermarkt in Edenkoben ein Ladendiebstahl, wobei der 23-jährige Täter Waren im Wert von etwa zehn Euro entwendete und dann fußläufig flüchtete. Ein engagierter Kunde verfolgte den Flüchtigen sofort mit dem Fahrrad, weshalb dieser das Stehlgut fallen ließ.

Der Kunde unterbrach die Verfolgung und brachte die Waren wieder zum Einkaufsmarkt zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter später von den eingesetzten Polizeibeamten erkannt und festgenommen werden.

Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen ihn u.a. ein Haftbefehl über mehrere tausend Euro bzw. etwa zwei Monate Haft vorlag. Da er die nötigen Kosten nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ehepaar mit zu viel Promille unterwegs

Edesheim (ots) – Ein 65-jähriger Fahrzeugführer wurde Sonntag 19.11.2023 gegen 18 Uhr, in der Ruprechtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ihm ein Alco-Test angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,74 Promille und der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde.

Seine Ehefrau als Beifahrerin bot an, dass sie im Anschluss das Fahrzeug nach Hause fahren könne. Da bei ihr jedoch ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,73 Promille ergab, konnte dies nicht gestattet werden.

Geschwindigkeitskontrolle

Edesheim (ots) – Am Sonntag 19.11.2023 zw. 17-18 Uhr, wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Staatsstraße in Fahrtrichtung Edenkoben durchgeführt. Bei 30 erlaubten km/h mussten 15 Verkehrsteilnehmer verwarnt werden, die mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs waren.

Einbruch in Kläranlage – Zeugen gesucht

Hochstadt (ots) – Im Zeitraum vom 18.11.2023 auf den 19.11.2023 brachen unbekannte Täter in die Werkstatt der Kläranlage in Hochstadt ein. Hierbei wurde die Eingangstür mittels brachialer Gewalt aufgehebelt. Aus der Werkstatt wurden diverse Werkzeuge entwendet. Es entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Kunststofftank gegen PKW

Hochstadt (ots) – Am 16.11.2023 befuhr gegen 14:30 Uhr ein 59-jähriger Radladerfahrer die Gartenstraße in Hochstadt. Auf seiner Schaufel hatte er einen Kunststofftank geladen. Da er diesen nicht gesichert hatte, fiel der Tank bei einer Kurvenfahrt auf einen geparkten PKW Ford. Die Schadenshöhe beträgt circa 3.000 Euro. Gegen den Radladerfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heuchelheim-Klingen (ots) – Unbekannte Täter brachen am 17.11.2023 zwischen 16:30 und 23:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Heuchelheim-Klingen ein. Dort wurden in Abwesenheit der Geschädigten die Wohnräume durchsucht. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Annweiler am Trifels (ots) – Im Zeitraum von Samstag 18.11.2023 gegen 10 Uhr, auf Sonntag 19.11.23 um 17:55 Uhr, kam es im Annweilerer Stadtteil Queichhambach zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Kienbusch“ ein. Ersten Feststellungen zufolge wurden Sachwerte in Höhe eines niedrigen 4-stelligen Betrages entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden. Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter http://www.polizei-beratung.de/

Ohne Führerschein unterwegs

Bad Bergzabern (ots) Am 18.11.2023 gegen 10:15 Uhr, war eine 44-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf der L427 in Richtung Kapellen-Drusweiler. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Dame nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Für den Roller hätte sie mindestens die Führerscheinklasse AM benötigt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Einbrecher durch Bewohnerin gestört

Freimersheim (ots) – Am 18.11.2023 gegen 20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Raiffeisenstraße in Freimersheim in ein Wohnhaus einzubrechen. Durch Geräusche an einem Fenster bemerkte eine Bewohnerin des Hauses den Einbruchsversuch und machte durch Rufen auf sich aufmerksam. Vermutlich veranlasste dies den Einbrecher dazu von seinem Vorhaben abzulassen.

Am betreffenden Fenster wurden Hebelmarken sowie eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. Außerdem wurde eine im Außenbereich angebrachte Lampe entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Waldrohrbach (ots) – Am 19.11.2023 im Zeitraum von 10-14:00 Uhr wurde im Bärloch eine Grundstückmauer beschädigt. Durch einen Verkehrsunfall sind Mauerstücke herausgebrochen. Da Fahrzeugteile vor Ort aufgefunden wurden, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW gehandelt haben.

Der Schaden an der Grundstücksmauer wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.