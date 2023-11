Zwei Diebstähle aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter im Pulvermühlweg bei einem BMW das linke hintere Fenster ein und entriegelten das Fahrzeug. Anschließend entwendeten sie den kombinierten Festeinbau aus Radio- und Navigationsmodul. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW auf dem Festplatz-Parkplatz mehrere Tüten in welchen sich u.a. hochpreisige Rechtsliteratur und eine Sonnenbrille befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz

Neuhofen (ots) – In Neuhofen kam es zu einem Einsatz mit erhöhten Polizeiaufgebot aufgrund einer psychisch auffälligen Person. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten innerhalb der Familie verbarrikadierte sich ein 26-jähriger Mann in seinem Zimmer. Beim Eintreffen der ersten Streifen drohte er diese mit einem Messer zu verletzten.

Daraufhin wurde die Einsatzörtlichkeit mit starken Kräften aufgesucht und abgesperrt sowie Spezialkräfte der Polizei angefordert. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort kündigte der 26-jährige Mann mehrfach seinen Suizid an und randalierte in seinem Zimmer. Durch spezielle taktische Vorgehensweisen und unter Anwendung eines Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden.

Dieser wurde bei dem Einsatz nur leicht verletzt und konnte im Anschluss in einer psychischen Klinik untergebracht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt einen Fremdgefährdung für andere Personen.

Ladendiebstahl durch Jugendlichen

Speyer (ots) – Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Maximilianstraße durch einen Jugendlichen. Die Gruppe um den Jugendlichen verließ nach dem Diebstahl bereits den Supermarkt und lief einer Polizeistreife zufällig entgegen. Hieraufhin rannten die 5-6 Jugendlichen weg.

Nach einer fußläufigen Verfolgung konnte der 15-jährige Beschuldigte eingeholt und kontrolliert werden. Der Jugendliche führte eine Getränkedose mit sich, die er zuvor im Supermarkt entwendete. Der 15-Jährige wurde im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

Einfahrt verpasst

Speyer (ots) – Am Samstagabend gegen 18 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Wormser Landstraße kommend aus Richtung Auestraße. Der Autofahrer beabsichtigte nach rechts auf den Parkplatz eines Elektronikgeschäfts zu fahren, verwechselte hierbei jedoch den Bahnübergang mit der Einfahrt zum Parkplatz. Infolgedessen fuhr der 20-Jährige ins Gleisbett und blieb daraufhin auf den Schienen liegen.

Da ein Versuch, selbstständig aus dem Gleisbett zu fahren, scheiterte, musste das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst mittels Seilwinde herausgezogen werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer oder den Schienenverkehr.

Diebstahl aus Baustelle

Speyer (ots) – Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einer Baustelle in der Siemensstraße. Unbekannte Täter entwendeten fast 150 Gegenstände von der Baustelle, unter anderem Warnbarken, Absperrgitter und Standfüße.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Siemensstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter im Felkenweg und im Pulvermühlweg das hintere Fenster zweier Fahrzeuge auf und entwendeten jeweils das Navigations- und Radiomodul.

Der Gesamtschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum im Felkenweg oder im Pulvermühlweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Mit Fahrrad gestürzt und verletzt

Speyer (ots) – Am 19.11.2023 gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Fahrradfahrer in der Kleinen Greifengasse. Aus unbekannten Gründen kam es ohne Fremdeinwirkung zu einer Berührung mit dem rechtsseitigen Bordstein, infolgedessen der Radfahrer stürzte und sich leicht am rechten Rippenbogen verletzte. Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Radfahrers, auch infolge des Genusses von berauschenden Mitteln, ergaben sich nicht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in niedriger zweistelliger Höhe.

Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 18 Uhr, befuhren ein 38- und ein 53-Jähriger mit ihren Autos die Wormser Landstraße in Richtung Schifferstadter Straße. Der 53-Jährige beabsichtigte nach links in Richtung Landwehrstraße weiterzufahren, der 38-Jährige befand sich auf der Geradeausspur in Richtung Schifferstadter Straße.

Der 38-jährige Autofahrer lenkte plötzlich im Kreuzungsbereich auf Höhe des anderen Autofahrers nach links und versuchte auf der Fahrbahn sein Auto in Richtung Auestraße zu wenden. Der 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte somit mit dem querstehenden Auto.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten beim 38-Jährigen Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, weshalb dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der PKW des Beschuldigtenwar nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge liegt bei 10.000EUR. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbruch in Werkstatt

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr brachen

unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Auestraße ein. Die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich über die Notausgangstür in das Gebäudeinnere.

Im Empfangsbereich wurde eine Schublade mitsamt Kasse aus dem Empfangstresen herausgerissen. Weiterhin wurde aus einem Tresor Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.300 EUR geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Auestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de