Mann greift Polizisten mehrfach an

Worms-Hbf (ots) – Am späten Abend des 17.11.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof einen 34-jährigen Litauer. Der 34-jährige wollte sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Im Verlauf der Kontrolle bedrohte der Mann die Polizisten und versuchte die Beamten anzugreifen. Daraufhin wurde der Litauer festgenommen.

Der 34-jährige widersetzte sich der Festnahme. Der Mann wurde gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. In den Diensträumen trat er nach einer Polizistin. Da der Litauer unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Als die Bundespolizisten dem Mann die Handschellen abnehmen wollten, schlug dieser erneut mehrmals nach den Beamten.

Der 34-jährige erhielt nach Abschluss der Maßnahmen einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Die Polizisten und der Mann blieben unverletzt. Gegen den Mann werden Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und der versuchten Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin (Zeugen gesucht)

Worms (ots) – Am Freitag 17.11.2023 kam es gegen 16:15 Uhr im Kreisverkehr in der Stephansgasse/Lutherring, zu einem Verkehrsunfall mit einer 30-jährigen Fahrradfahrerin. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Linienbus den Kreisverkehr und übersah die dortige Fahrradfahrerin. Diese legte eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu verhindern, stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich hierbei.

Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sollte es Zeugen für den Unfall geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Eine Verkehrskontrolle – mehrere Strafanzeigen

Worms (ots) – Am frühen Morgen des 18.11.2023 gegen 04 Uhr unterziehen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Worms in der Kriemhildenstraße einen Pkw einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle fällt den Beamten ein Motorrollerfahrer auf, welcher den angrenzenden Kreisverkehr in der Kriemhildenstraße Ecke Rathenaustraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befährt.

Da der Rollerfahrer im Anschluss die Kontrollörtlichkeit passieren möchte, wird er aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit ebenfalls einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen derer kann beim 19-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt daraufhin einen Wert von 1,12 Promille. Aus diesem Grund wird dem nun Beschuldigten im Anschluss eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Außerdem ergeben sich vor Ort Hinweise, dass der Motorroller aktuell keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt und der Beschuldigte im Vorfeld Manipulationen am Kennzeichen vornahm, um diesen Umstand zu verdecken. Zusätzlich ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis.

Dementsprechend werden weitere Strafverfahren wegen Führen eines Fahrzeugs ohne Versicherungsschutz sowie ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Glimpflicher Ausgang einer Falschfahrt auf der Autobahn

A 61-Rheinhessen (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am 20.11.23 gegen 02:45 Uhr, ein falsch fahrenden PKW auf der A 61 zwischen der Anschlussstelle Bad Kreuznach und dem Autobahndreieck Nahetal. Das Fahrzeug befand sich dabei auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen, wurde aber Richtung Koblenz geführt. Mit Unterstützung einer Streife der Polizeiinspektion Bingen wurde die Autobahn gesperrt und das den Polizisten entgegenkommende Fahrzeug konnte angehalten werden.

Die 74-jährige Fahrerin gab an, aufgrund der Warnfunkmeldung sogar selbst auf die Situation aufmerksam geworden zu sein und daher auch sehr vorsichtig gefahren zu sein. Nachdem ihr Auto von der Autobahn gefahren wurde, konnte die Sperrung der A 61 wieder aufgehoben werden. Der Dame wurde zunächst präventiv eine Weiterfahrt untersagt. Die Dame wurde von einer Angehörigen abgeholt.

Da es zu keinem Unfall und zu keinerlei Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam, wird geprüft, ob lediglich eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und ermittelt nun die genauen Umstände, wo und warum die Frau falsch aufgefahren ist. Dazu wurde auch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde eingeschaltet.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz und Umgebung

Rheinhessen (ots) – Insgesamt 3x brachen unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes in Mainz und Klein-Winternheim in Wohnhäuser ein. Die Täter hebelten jeweils die rückwärtigen Terrassentüren auf, um in die Einfamilienhäuser einzusteigen.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit lag jeweils in den späten Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden.

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Alsheim (ots) – Am 18.11.2023 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Gimbsheimer Straße in Alsheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr hierbei mit seinem PKW die Gimbsheimer Straße in Alsheim, aus Fahrtrichtung Goldbergstraße kommend, in Fahrtrichtung Grabenstraße.

In einem Kurvenbereich kommt der Verkehrsteilnehmer, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Wand eines Wohnhauses. Nach der Kollision setzt der PKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Grabenstraße fort und entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach Zeugenbefragung wird bekannt, dass es sich bei dem PKW vermutlich um einen silbernen Audi handelt. Dieser weißt vermutlich Unfallspuren im vorderen linken Bereich auf.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Tageswohnungseinbruch in Gimbsheim

Gimbsheim (ots) – Am 18.11.2023 im Zeitraum zwischen 15-18:30 Uhr kam es in der Mozartstraße in Gimbsheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich hierbei über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zum Wohnhaus und erbeuteten neben Bargeld auch mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im höheren 4-stelligen Bereich.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241- 8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem E-Scooter-Fahrer

Ober-Flörsheim (ots) – Am Samstag 18.11.2023 um 13:37 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 386 bei Ober-Flörsheim. Hierbei befährt ein 22-jähriger mit seinem E-Scooter die B 271 aus Richtung Flomborn kommend in Fahrtrichtung L 386. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw zeitgleich die L 386 von Stetten kommend in Richtung Flomborn.

Im Einmündungsbereich der B 271/L 386 beabsichtigt der 22-jährige Fahrzeugführer sodann nach rechts in Fahrtrichtung Gundersheim abzubiegen und übersieht hierbei die vorfahrtsberechtigte 31-jährige Fahrzeugführerin. In Folge des Abbiegevorgangs kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 22-jährige schwer verletzt wird. Der 22-jährige wird im Rahmen der Rettungsmaßnahmen mit dem Rettungshubschrauber in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

Die 31-jährige Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich L 386/B 271 voll gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Gutachter der DEKRA unterstützt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Framersheim (ots) – Am Freitag 10.11.2023 kam es gegen 08:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung L406/K30, Ortseinfahrt Framersheim. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Dittelsheim-Heßloch befuhr die Bahnhofstraße (K30) in Framersheim und wollte an der Einmündung nach links auf die Landstraße in Richtung Alzey abbiegen.

Zeitgleich befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus Gau-Odernheim die Landstraße aus Richtung Alzey kommend in Fahrtrichtung Gau-Odernheim. Kurz vor der Einmündung Framersheim überholte diese einen Traktor. Anschließend kam es im Einmündungsbereich zum Verkehrsunfall. Beide Verkehrsunfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben insbesondere den Fahrer des Traktors, welcher sich unmittelbar hinter der Verkehrsunfallbeteiligten befunden haben soll. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 entgegengenommen.