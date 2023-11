16-Jähriger schlägt und beraubt Ex-Freundin

Kaiserslautern (ots) – Weil er seine Ex-Freundin geschlagen und beraubt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet. Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, seine ehemalige Partnerin zunächst im Streit geschlagen zu haben. Weil bei der Rangelei sein Handy zu Bruch ging, verlangte er von der jungen Frau Ersatz, was diese jedoch ablehnte.

Die 19-Jährige konnte zunächst in eine Seitenstraße fliehen, der Jugendliche folgte ihr jedoch, brachte sie mit weiteren Schlägen zu Boden gebracht und riss ihr das Handy aus der Hand. Anschließend ergriff der Täter die Flucht; er kehrte jedoch nach kurzer Zeit zum Tatort zurück.

Eine Zeugin hatte in der Zwischenzeit die Polizei verständigt. Der Rettungsdienst wurde ebenfalls hinzugezogen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Im Streit Handy geraubt

Kaiserslautern (ots) – Alkohol war bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am späten Freitagabend in der Altenwoogstraße im Spiel. Nach den derzeitigen Erkenntnissen begegnete ein 29-Jähriger gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle drei anderen Männern.

Es kam aus noch nicht geklärten Gründen zum Streit, wobei der 29-Jährige aus der dreiköpfigen Gruppe heraus einen Faustschlag gegen die Schulter erhielt und zu Boden stürzte. Dabei verlor er sein Handy. Einer der anderen Männer nahm es an sich und steckte es ein.

Das Gerangel setzte sich anschließend in einer wechselseitigen Körperverletzung fort, bis sich der 29-Jährige schließlich in die Tankstelle flüchtete und die anderen drei Männer das Weite suchten.

Während die alarmierte Polizeistreife vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kehrten zwei der Täter zur Tankstelle zurück. Sie konnten vom Opfer zweifelsfrei identifiziert werden. Bei der Festnahme der beiden kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand.

Der dritte Täter konnte wenig später in seiner Wohnung ausfindig gemacht werden. In seinen Räumen wurde auch das geraubte Handy gefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Alle vier Beteiligten standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss, ihre Pegel reichten von 1,34 bis 2,21 Promille. |cri

Bei Kontrollen Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Bei Personenkontrollen hat die Polizei am Wochenende Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Gegen die Verantwortlichen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. In der Nacht zu Samstag wurde eine Streife zu einem Hotelbetrieb gerufen. Zwei Jugendliche wollten das Gebäude trotz Aufforderung nicht verlassen.

Bei den folgenden Maßnahmen gegen die beiden 16-Jährigen wurden bei einem der beiden Jungen mehrere „Portionen“ Rauschgift sowie ein sogenanntes Einhandmesser gefunden; sein Kumpel hatte einen Mercedes-Schlüssel bei sich, den er offenbar unterschlagen hatte. Die Sachen wurden sichergestellt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Ermittelt wird auch gegen einen weiteren Jugendlichen, der am späten Freitagabend auf einem Spielplatz „Am Schmiedeturm“ aufgefallen war. Als die Beamten den 16-Jährigen und seine beiden Begleiter kontrollierten, stellten sie bei dem Jungen ein Einhandmesser mit gebogener Klinge sowie etliche Ecstasy-Tabletten und mehrere starke Schmerzmittel fest. In seinen Wohnräumen wurde im Anschluss weiteres Beweismaterial sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Bereits am späten Freitagnachmittag hatte ein junger Mann an einer Tankstelle in der Pariser Straße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich gezogen. Er wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei kamen in der Jackentasche des 28-Jährigen mehrere hundert Gramm Amphetamin zum Vorschein. Und auch bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnräume konnten weitere Drogen sowie ein nicht erlaubtes Messer sichergestellt werden. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Start in die Weihnachtsmarkt-Zeit

Kaiserslautern/Westpfalz (ots) – Mit „Lautrer Advent“ startet am Montag 20.11.2023 der erste Weihnachtsmarkt in der Westpfalz. Bis zum Jahresende sind die Buden und Stände täglich (mit Ausnahme des 26.11.) geöffnet. Weitere Märkte in der Region folgen an den kommenden Wochenenden. Die Polizei in der Westpfalz hat sich intensiv auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet und wird auf den Weihnachtsmärkten von Lauterecken bis Zweibrücken und von Rockenhausen bis Dahn mit regelmäßigen Fußstreifen präsent sein.

Polizisten werden sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung unterwegs sein. Sie wollen Straftaten verhindern, bei Bedarf schnell vor Ort sein und auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wenn Sie also Fragen rund um das Thema Sicherheit auf Weihnachtsmärkten haben, oder während Ihres Besuches auf einem Markt etwas beobachten, das Ihnen komisch vorkommt: Sprechen Sie die

Streifenteams einfach an.

Gleichzeitig kann jeder einzelne Marktbesucher dazu beitragen, unerwünschte Ereignisse zu vermeiden, und verhindern, selbst Opfer einer Straftat zu werden. Beispielsweise beim Thema Taschendiebstähle. Unser Appell: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Lassen Sie weder Handy noch Geldbeutel unbeaufsichtigt am Tresen oder Stehtisch liegen. Nehmen Sie immer nur das mit, was Sie für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wirklich benötigen.

Bargeld und andere Wertsachen sollten Sie eng am Körper tragen, am besten unter der

Oberbekleidung verdeckt, um es vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Am kommenden Freitag. 24. November 2023, soll es dazu auch eine gemeinsame Präventionsaktion von Stadt und Polizei in der Kaiserslauterer Innenstadt geben. Mitarbeiter des Sachbereichs 15-Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Westpfalz werden gemeinsam mit einem Streifenteam der PI 1 sowie Mitarbeitern der städtischen Ordnungsbehörde auf den Straßen und Plätzen rund um den Weihnachtsmarkt unterwegs sein. Sie wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und Flyer mit hilfreichen Tipps, wie man sich schützen kann verteilen.

Rund um die Weihnachtsmärkte der Region wird die Polizei parallel auch ihre Verkehrskontrollen verstärken. Auf diese Weise sollen sogenannte Trunkenheitsfahrten möglichst rechtzeitig verhindert, oder aber alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden.

Ziel ist, dass alle nach jedem Marktbesuch sicher nach Hause kommen!

Deshalb gilt auch und gerade in dieser Zeit das Motto:

Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht! Jeder Markt bietet vielfältige Möglichkeiten an alkoholfreien Getränken. Marktbesucher sollten sich nur frühzeitig Gedanken machen, wie sie nach Hause kommen, und vereinbaren, wer das Fahren am Ende des Abends übernimmt.

Zudem sind während der gesamten Weihnachtsmarkt-Zeit Jugendschutzkontrollen beabsichtigt. Das heißt: Die Einsatzkräfte werden in den Innenstädten auch einen Blick darauf haben, dass die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes eingehalten werden. Dazu gehört unter anderem auch die Kontrolle, ob Standbetreiber bei der Abgabe von alkoholischen Getränken auf das Alter ihrer Kunden achten, beziehungsweise ob ältere Käufer vorgeschickt werden und anschließend die alkoholischen Getränke an Minderjährige weitergeben.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Marktbesuchern und Schaustellern eine schöne Adventszeit! |cri

Frau am Hauptbahnhof festgenommen

Kaiserslautern-Hbf (ots) – Am späten Abend des 18.11.2023 kam es am Hauptbahnhof zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Eine Streife der Bundespolizei überprüfte daraufhin die Personengruppe. Bei einer 37-jährigen Deutschen stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Körperverletzung vorlag.

Des Weiteren war die Deutsche wegen weiteren Vergehen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 46 Tagen wurde die Frau in die JVA Zweibrücken von den Polizisten eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mann fährt ohne Ticket und leistet Widerstand

Kaiserslautern-Hbf (ots) – Am 18.11.2023 gegen 00:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass sich ein Mann ohne gültiges Ticket in der S 2 in Fahrtrichtung Kaiserslautern befindet. Bei Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Kaiserslautern konnten die Bundespolizisten den Mann antreffen.

Der 37-jährige Deutsche lag in der S-Bahn auf dem Boden. Der Mann verließ nach mehrmaliger Aufforderung die Bahn, verweigerte jedoch die Angabe seiner Personalien gegenüber der Streife. Um die Identität des Mannes festzustellen, wurde der 37-jährige zur Dienststelle gebracht. Auf dem Weg dorthin setzte sich der Mann im Bereich der Haupthalle auf den Boden und leistete den Anweisungen der Beamten nicht mehr folge. Der Deutsche fing an zu schreien und beleidigte die Bundespolizisten. Als die Polizisten den Mann aufheben wollten, leistete er Widerstand woraufhin ihm

Handschellen durch die Beamten angelegt wurden.

Bei dem Transport zur Dienststelle trat der Deutsche mehrmals nach den Beamten und versuchte sein Bein in einer Tür einzuklemmen. Der Mann wurde ins Westpfalz Klinikum Kaiserslautern eingewiesen. Gegen den Deutschen wurden Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Den richtigen „Riecher“ hatte eine Polizeistreife am Freitag als sie einen Mann im Bereich einer Tankstelle in der Innenstadt kontrollierte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person fanden die Polizisten mehrere hundert Gramm Amphetamin.

Die Beamten nahmen den 28-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun Aufschluss über den Drogenkonsums des Beschuldigten geben. Da die Polizei weitere Drogen bei dem Mann zu Hause vermutete, wurde auch seine Wohnung durchsucht. Hier konnten abermals unterschiedliche Drogen und Konsumutensilien aufgefunden werden.

Die Ermittler stellten die Gegenstände sicher. Nachdem alle Maßnahmen beendet waren, durfte der 28-jährige Mann die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Fahrzeug ausgebrannt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In einem Waldstück bei Enkenbach-Alsenborn ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Verkehrsteilnehmer waren gegen 3.20 Uhr auf das Feuer im Bereich „Schorlenberg“ aufmerksam geworden und hatten Polizei sowie Feuerwehr verständigt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Wagen bereits komplett in Flammen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen

und zu verhindern, dass er sich ausbreitete. Ein Mercedes Sprinter wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Nach den derzeitigen Ermittlungen handelt es sich um einen Transporter, der wenige Tage zuvor bei einem Einbruch in Firmenräume gestohlen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri