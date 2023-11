Renitenter Gast greift Polizeibeamte an

Mannheim (ots) – Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.11.2023 in einer Gaststätte in der Mannheimer Neckarstadt zu Streitigkeiten unter den Gästen gekommen war, rief einer der Anwesenden die Polizei zur Hilfe. Als die beiden Polizeibeamten vor der Gaststätte erschienen, verhielt sich der renitente Gast auch gegenüber den Polizeibeamten äußert aggressiv, beleidigte und bedrohte sie und griff sie schließlich auch körperlich an.

Während die Beamten versuchten denb40-Jährigen zu fixieren, sympathisierte sich ein weiterer Gast mit dem Täter und griff die Beamten von hinten an. Nur unter großem körperlichen Einsatz gelang es, den ersten Angreifer unter Kontrolle zu bringen. Der Zweite ergriff daraufhin die Flucht.

Die Beamten erlitten bei dem Vorfall mehrere leichte Verletzungen im Gesicht und an Armen und Beinen. Den Angreifer erwartet u.a. eine Anzeige wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Die Ermittlungen zum zweiten Täter hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel. 0621/33010 in Verbindung . In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal auf unsere Kampagne #auchfürDich Aufmerksam machen, in der wir zusammen mit unseren Partnern für mehr Respekt für Angehörige von Institutionen für Sicherheit, Gesundheit und Bewegungsfreiheit werben.

Fahrzeug überschlägt sich – Rettungskräfte im Einsatz

Mannheim (ots) – Am Samstag kam es gegen 17.50 Uhr auf der B 38a zu einem Verkehrsunfall an welchem ein Pkw beteiligt war. Der 28-jährige Fahrzeugführer eines Opel Astra befuhr die B 38a von der Carlo-Schmidt-Brücke kommend in Richtung Feudenheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er im Kreuzungsbereich der B38a/Am Aubuckel bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern.

Das Fahrzeug kam schließlich in einen rechtsseitig gelegenen Grünstreifen, wo es sich überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Im Rahmen der Aufnahme konnte bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Dem Fahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige.

An dem Opel entstand Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Er wurde im Nachgang an die Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst geborgen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, welche bis ca. 19.40 Uhr andauerte, mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, wodurch es zu einem Rückstau kam.

Einbruch in Weihnachtsmarkt-Stand

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend in der Zeit von 21:55-22:15 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise in 3 Stände am Märchenwald in Mannheim ein. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Es ist lediglich bekannt, dass eine nicht bekannte Anzahl an Schokolade entwendet wurde.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet.

Mehrere Einbrüche – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit von Freitag 17.11.2023 gegen 12:30 Uhr bis Sonntag 19.11.2023 gegen 14:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Schubertweg in Hemsbach. Die Unbekannten entwendeten Wertgegenstände. Sowohl die Schadenshöhe als auch der Diebstahlsschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Vermutlich in der Zeit von Mittwoch, 15.11.2023, bis Sonntag 19.11.2023 gegen 10 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Anwesen in der Abendröte in Mannheim. Hierzu gelang der Täter vermutlich über die Balkontür in die Wohnräume. Die Höhe des Diebstahlsschadens und der Schadenshöhe ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

In beiden Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die gesicherten Spuren aus. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den jeweiligen Taten gemacht haben, melden sich unter Telefon 0621/174-4444.

Betrunkener Autofahrer verursacht mehr als 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 22:50 Uhr verursachte ein betrunkener Autofahrer in der Rudolf-Diese-Straße einen Verkehrsunfall mit mehr als 10.000 Euro Sachschaden. Der 42-Jährige war mit 1,8 Promille Alkohol im Blut in einem Fiat auf dem Weg zu einem Firmengelände, als er die Einfahrt einer anderen Firma mit der seinen verwechselte.

Hier kollidierte er mit einem Rolltor und verursachte den Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auf dem richtigen Firmengelände angelangt bat er schließlich zwei Zeugen des Unfalls darum, eine Polizeistreife zu verständigen, welche den Mann zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle nahmen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Vorfahrtsverletzung führt zu mehreren tausend Euro Schaden

Mannheim (ots) – Eine 33-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Sonntagmorgen, gegen 10:45 Uhr, die Straße „Auf dem Sand“ in Richtung „Waldstraße“. Im Kreuzungsbereich „Auf dem Sand/Wormser Straße“, missachtete die 33-Jährige die Vorfahrt des bereits auf der Kreuzung befindlichen 42-jährigen Skoda-Fahrer.

Trotz eines Sachschadens von mehreren tausend Euro im 5-stelligen Bereich waren die Fahrzeuge allerdings noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise ebenfalls niemand. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen eingeleitet.

Unfall mit 5 Fahrzeugen, 3 leicht verletzte Personen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am 18.11.2023 um 05:15 Uhr, kam es auf der BAB5 kurz nach der Anschlussstelle Ladenburg in Fahrtrichtung Hirschberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, fuhr der 65-jährige Fahrer eines VW auf die vor ihm fahrende 21-jährige Citroen-Fahrerin auf.

Aufgrund des Zusammenstoß fuhr der dahinter befindliche, bislang unbekannter Fahrzeugführer eines nicht näher bekannten LKW oder Kleinlaster vom rechten Fahrstreifen auf den Linken ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dies hatte zur Folge, dass der dort fahrende 28-jährige Fahrerin eines PKW Nissan ebenfalls nach links ausweichen musste und sowohl die linksseitig befindliche Betongleitwand, als auch den dahinter fahrenden 60-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes touchierte.

Durch den Unfall wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt wird von einem Schaden von ca. 45.000 Euro ausgegangen. Aufgrund der verstreut liegenden Fahrzeugteile musste die komplette Fahrbahn in Richtung Darmstadt von 05:30-08:30 Uhr gesperrt werden. Nachdem die Unfallstelle vollständig geräumt und gesäubert war, konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

Der auf der BAB5 sich kurzzeitig bildende Rückstau konnte für den Zeitraum der Sperrung über die Anschlussstelle Ladenburg abgeleitet werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Außenstelle Mannheim-Seckenheim aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefonnummer 0621-470930 zu melden.

Nach Diebstahlsdelikt massiv Widerstand geleistet

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Freitag 17.11.2023 haben 2 Tatverdächtige einer Geschädigten im Zug Bargeld aus deren Geldbeutel entwendet. Gegen 09:30 Uhr begab sich die 24-jährige Geschädigte im ICE 78 auf der Anfahrt in den Mannheimer Hbf auf die Toilette. In der Zeit ihrer Abwesenheit setzte sich der 23-jährige gambische Staatsangehörige auf den Sitzplatz der jungen Frau, nahm deren Geldbeutel an sich und entwendete hieraus 150 Euro.

Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und nahm dem Tatverdächtigen das Diebesgut wieder ab. Der Aufforderung, ihren Sitzplatz wieder zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Mehrere Reisende kamen der Geschädigten zur Hilfe. Diese wurden sogleich von der Begleiterin des 24-Jährigen, einer 40-jährigen russischen Staatsangehörigen körperlich angegriffen.

Auch gegenüber der alarmierten Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof zeigten sich die beiden Tatverdächtigen weiterhin uneinsichtig. Die 40-jährige russische Staatsangehörige griff einen Beamten hinterrücks von hinten an und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Weiterhin versuchte sie, einem Beamten dessen Dienstwaffe aus dem geschlossenen Holster zu entwenden. Dieses Vorhaben konnte durch die Anwendung körperlicher Gewalt unterbunden werden.

Die Bundespolizisten brachten die Frau zu Boden und legten ihr Handschellen an.

Der 23-jährige gambische Staatsangehörige leistete ebenfalls starken Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, indem er mehrfach versuchte, sich mit Schlägen und Tritten gegen die Beamten der Maßnahme zu entziehen.

Die Bundespolizisten nahmen beide Täter vorläufig fest. Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf/des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahl wurden eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mann bedroht Reisende im Zug

Schwetzingen/Mannheim-Hbf (ots) – Sonntag 19.11.2023 hat ein 38-Jähriger in der S9 mehrere Reisende bedroht. Bundespolizisten haben den Mann vorläufig festgenommen. Gegen 15 Uhr befand sich der Tatverdächtige in der S9 auf dem Weg von Schwetzingen nach Mannheim. Hier lief der Mann durch den Zug und äußerte Morddrohungen gegenüber anderen Reisenden.

Die Bundespolizei nahm den 38-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof vorläufig fest. Auch während der polizeilichen Maßnahmen verhielt dieser sich uneinsichtig. Bei der Durchsuchung des Deutschen fanden die Beamten zudem verbotene Betäubungsmittel auf. Diese wurden sichergestellt.

Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits am vorigen Samstag 18.11.2023 am Mannheimer Hauptbahnhof durch das verbreiten rechtsradikaler Parolen auffällig wurde. Der 38-Jährige wurde dabei wegen verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beanzeigt.

Da ein psychischer Ausnahmezustand des Tatverdächtigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in eine Spezialklinik verbracht. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Auto kam es Freitag zwischen 19-21:45 Uhr. Die 22-Jährige Geschädigte parkte ihren Smart auf dem Parkplatz neben dem Eingang zum Maimarktgelände in der Xaver-Fuhr-Straße. Ihre Handtasche verstaute sie im Fußraum der Beifahrerseite.

Die 22-Jährige ließ ihr Auto für etwa 3 Stunden unbeaufsichtigt und musste bei der späteren Rückkehr feststellen, dass das kleine Autofenster der hinteren rechten Fahrgasttür aufgehebelt wurde. Im Anschluss konnte der unbekannte Täter aus der Handtasche Bargeld sowie eine EC-Karte entnehmen.

Das Polizeirevier Mannheim Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern oder zu dem Diebstahl machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621-833970 zu melden. Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei daraufhin: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück./EF