Jugendlicher mit Schlagring angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – Ein 17-Jähriger war am Samstag mit Freunden unterwegs, als sie in der Nähe des Bahnhofs in Ketsch von einer 4-köpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden, die um Kleingeld baten. Einer aus der Gruppe bat den 17-Jährigen um ein Vieraugengespräch. Gegen 21:30 Uhr gingen die beiden in die Schulstraße, um dort ungestört miteinander sprechen zu können.

Der Unbekannte fragte den 17-Jährigen nach einem Mädchen, das dieser aber nicht kannte. Als der 17-Jährige die weiteren Nachfragen nicht beantwortete, zückte der andere einen Gegenstand, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Schlagring handelte und schlug dem 17-Jährigen damit ins Gesicht. Der leicht Verletzte flüchtete sich zu seinen Freunden in Richtung der Hauptstraße und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Tatverdächtige wird als Jugendlicher von ungefähr 16 Jahren, 170 cm groß, mit länglichem Gesicht und lockigen Haaren beschrieben. Er trug eine weiße Schirmmütze, eine schwarze Regenjacke, eine schwarze, lockere Hose und weiße Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61969 zu melden.

Brand in Schultoilette

Wiesloch (ots) – Um kurz vor 14 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung in einer Realschule in der Gerbersruhstraße gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand ein Brand in einer Toilette der Schule. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Verletzt wurde niemand. Zur Sicherheit wurde aber dieses Schulgebäude sowie ein angrenzendes geräumt. Insgesamt versammelten sich knapp 340 Schülerinnen und Schüler im Freien. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen.

Straßenlaterne umgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Reilingen (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht in der Bürgermeister-Kief-Straße. Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin oder ein Verkehrsteilnehmer kollidierte zu einem nicht bekannten Zeitpunkt mit einer dortigen Straßenlaterne und beschädigte diese massiv.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

25-Jährige mit über einem Promille unterwegs

Eberbach (ots) – Am Sonntag gegen 23:15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eberbach eine 25-jährige Fiat-Fahrerin in der Friedrichstraße. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest wies einen Wert von über 1,3 Promille auf. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Die 25-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Auto rammt geparkte Fahrzeuge vor Disko – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Am Sonntag rangierte gegen 02 Uhr ein Kastenwagen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Neulandstraße. Beim Rückwärtsfahren prallte der Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Seat und einen Peugeot. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.500 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Fahrer wegen Unfallflucht. Er wurde als ungefähr 30 Jahre alt und mit schlankem Körperbau beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen weißen Pullover. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen oder silbernen Kastenwagen, der mit einem gelben Aufdruck versehen war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Körperverletzung in Eventcenter

Sinsheim (ots) – Am Sonntag gegen 03 Uhr kam es in einem Eventcenter in Sinsheim zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach einem Streitgespräch zw. einer Mitarbeiterin und einem Besucher, warf dieser der 35-jährigen Frau einen Getränkebecher ins Gesicht.

Der 30-jährige Täter konnte vor Ort angetroffen werden. Nach der Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde er vor Ort auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die Geschädigte wurde durch den Becherwurf leicht verletzt.

Versuchter Diebstahl und anschließende Trunkenheitsfahrt

Sinsheim (ots) – Am Freitag gegen 19:15 Uhr, entwendete ein 56-Jähriger Mann in einem Supermarkt in der Von-Hindenburg-Straße eine Tabakdose. Als der Täter den Kassenbereich passierte, wurde er von einer aufmerksamen Kundin verfolgt, die ihm die Tabakdose wegnehmen konnte. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes übernahm daraufhin die Verfolgung des Täters.

Als Sie den Täter darauf ansprach, wurde der Mann zunehmend aggressiver gegenüber der Frau. Sie entschloss sich daraufhin die Verfolgung abzubrechen und verständigte die Polizei. Auf der Anfahrt konnten mehrere Zeugen in der Hauptstraße angetroffen werden, die den Beamten mitteilten, dass der Täter in einem gelben Fahrzeug in Richtung Obere Turmstraße weggefahren sei.

Umgehend wurde eine Fahndung nach dem Fahrzeug und dem Täter eingeleitet. Nach kurzer Zeit konnte der Täter im Bereich der Parkplätze in der Oberen Turmstraße in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Mehrere Zeugen bestätigten gegenüber den Beamten, dass es sich um den gesuchten Dieb handelt.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten zusätzlich deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,96 Promille. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine Blutentnahme entnommen.

Seinen Führerschein habe er angeblich verloren. Da es sich um einen ausländischen Führerschein handelt, konnte eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen bislang nicht durchgeführt werden. Weitere Abklärungen folgen. Gegen den 56-Jährigen Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss und Diebstahl ermittelt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Am Samstagabend zwischen 19-23.45 Uhr kam es in der Beckstraße in Eberbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren Peugeot 5008 zum genannten Zeitpunkt vor einem Anwesen in der Beckstraße, Fahrtrichtung Pleutersbach. Als sie gegen 23.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie erhebliche Unfallbeschädigungen über die gesamte Fahrzeuglänge der Fahrerseite feststellen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach Tel. 06271/9210-0, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht durch unbekannten Autofahrer – Zeugenaufruf

Reilingen (ots) – In der Zeit vom Donnerstag 16.11.2023 um 19 Uhr bis Freitag 17.11.2023 um 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW, Skoda in der Wilhelmstraße. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Die Schäden befanden sich sowohl im Frontbereich, als auch an der Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 zu melden./DL