Streit unter Fußballfans eskalierte nach Spielende – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Nach dem Spiel der FT Kirchheim gegen Handschuhsheim am Sonntag kam es um kurz vor 16:30 Uhr an der Heidelberger Spielstätte in der Pleikartsförster Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Zuschauern aus unterschiedlichen Fanlagern.

Als ein 39-Jähriger den Streit schlichten wollte, ließ sich ein 20-Jähriger nicht beruhigen und richtete seine Aggression nunmehr auf ihn. Während andere Fußballfans sich sichtlich um eine Deeskalation bemühten, zog der 20-Jährige ein Taschenmesser und drohte dem 39-Jährigen, ihn abstechen zu wollen. Dann versuchte er noch eine Kühlbox auf den anderen zu werfen, was aber von Umstehenden verhindert wurde.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

Wohnungseinbrüche – Zeugen gesucht

Heidelberg/ Neckargemünd (ots) – In dem Zeitraum zwischen Freitag gegen 21:00 Uhr, und Samstag gegen 07:30 Uhr, kam es in der Straße Ziegelhütte/Neckargemünd, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich über den Balkon Zutritt zum Anwesen. Hierbei wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

In Heidelberg kam es am Freitag gegen 23:30 Uhr in der Neuenheimer Landstraße zu einem Wohnungseinbruch. Vermutlich verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über die Balkontür. Die genaue Höhe des Diebstahls- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die jeweiligen Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.