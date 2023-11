Festnahmen nach mehreren Körperverletzungen und Raubdelikten

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Karlsruhe zwei 21 bzw. 23 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, mehrere Körperverletzungen und Raubdelikte begangen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst gegen 21:50 Uhr zwischen den beiden Männern und einem 45-Jährigen zu einem Streit in einer Gaststätte in der

Rheinstraße in Mühlburg.

Bei der Auseinandersetzung soll der ältere der beiden Beschuldigten dem Geschädigten Reizgas in die Augen gesprüht und ihn hierdurch verletzt haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen aus dem Lokal.

Zu einer weiteren Straftat der später Festgenommenen soll es gegen 00:20 Uhr in der Innenstadt gekommen sein. Auf der Waldhornstraße sollen die beiden zwei 23- bzw. 27-jährige Männer angesprochen und ihnen sodann unvermittelt Reizgas in das Gesicht gesprüht haben. Anschließend sollen die Angreifer in Richtung Friedrich-List-Schule geflüchtet sein. Die beiden Geschädigten erlitten

Verletzungen, die notfallärztlich versorgt werden mussten.

Gegen 01:50 Uhr sollen die Beschuldigten in der Kreuzstraße einen Raub begangen haben. Sie sollen von zwei 20-jährigen die Herausgabe von Geld und Wertsachen gefordert haben. Als dies von den Geschädigten verweigert wurde, sollen die Beschuldigten mit dem Einsatz von Reizgas gedroht und den Geldbeutel eines der Geschädigten an sich genommen haben.

Schließlich sollen die beiden gegen 03:30 Uhr in eine Wohnung in der Werderstr .eingedrungen sein und sodann auf den 20-Jährigen Wohnungsinhaber mit einer Zange eingeschlagen sowie diesen mit einem Messer bedroht haben. In der Folge sollen die Männer Bargeld und weitere Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet haben.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen kurz darauf in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei bei einem der Männer eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die beiden Tatverdächtigen im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt.

Verkehrsunfall – 1 schwer Verletzter – A5 für 3 Stunden gesperrt

Karlsruhe (ots) – Am 19.11.2023 gegen 05:35 Uhr befuhr eine 26-Jährige Skoda Fahrerin die BAB 5 in Richtung Norden. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Im weiteren Verlauf gerät der PKW in Brand.

Durchandere Verkehrsteilnehmer konnte die Dame aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor dieses völlig ausbrannte. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren in den Unfall nicht verwickelt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.

Zum Zweck der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn der BAB 5 für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde für die Dauer der Sperrung eingerichtet. Der vor der Unfallstelle zum Stehen gekommene Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Tel: 0721 94484-0 zu melden.

Fußgänger touchiert und anschließend geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Schwetzinger Straße in Hagsfeld wurde ein 35-jähriger Fußgänger leicht verletzt.Ersten Feststellungen zufolge überquerte der Mann gegen 06:30 Uhr die Schwetzinger Straße auf Höhe der Hausnummer 40.

Kurz bevor er die Fahrbahnvollständig überquert hatte, wurde er von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, offenbar übersehen und mit der rechten Fahrzeugfront touchiert. In der Folge stürzte der 35-Jährige und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Karlsruher Straße.

Bei dem Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen Pkw, Kombi mit Karlsruher Kennzeichen handeln. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

Kreis Karlsruhe

10 Autos aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal/Bretten (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrzeuge in Bruchsal und Bretten auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr insgesamt 6 Fahrzeuge in Bruchsal und Umgebung sowie 4 Fahrzeuge im Wohngebiet Hausertal in Bretten auf.

Die Höhe des Sach- sowie Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter 07251 720-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Mehrere hundert gestohlene Kaffeeautomaten auf LKW sichergestellt

Bruchsal (ots) – Ein gutes Gespür bewiesen Polizeibeamte der Verkehrspolizei Karlsruhe am vergangenen Mittwochmorgen als sie bei der Kontrolle eines Klein-LKW eine Ladung mit mehreren hundert neuen Kaffeeautomaten sicherstellten, die offensichtlich kurz zuvor gestohlen worden waren. Die Beamten kontrollierten gegen 07:45 Uhr einen mit zwei 42- und 55-jährigen Männern besetzten Transporter mit polnischer Zulassung auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal.

Diese waren offenbar auf der Durchreise und befuhren hierfür die A5 in nördliche Richtung. Bei der Kontrolle ergaben sich neben dem Verdacht der Überladung auch erste Hinweise darauf, dass die Frachtpapiere wohl gefälscht waren. Der sich hieraus ergebende Verdacht einer Straftat führte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zunächst zur Sicherstellung der Kaffeegeräte.

Die weiteren polizeilichen Nachforschungen bestätigten den Verdacht eines Diebstahls in der Zeit von 14.11.2023 und 15.11.2023 aus einem abgestellten LKW in Frankreich. Hierbei waren offensichtlich über 500 dieser Kaffeeautomaten entwendet worden. Als der Diebstahl in Frankreich am 16.11.2023 angezeigt wurde, hatte die Karlsruher Polizei das Diebesgut bereits sichergestellt.

Auf die beiden Männer kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl werden mit den zuständigen Behörden in Frankreich koordiniert.

Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Wagshäusel (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Waghäusel wurde ein 60-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 03:55 Uhr die Triebstraße in Richtung Ortsausgang entlang. An der Einmündung zur Karlsruher Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden 60-jährigen Dacia-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Dacia kam dabei von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers stieß gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer in Richtung Kreisverkehr „Gewerbegebiet Ost“ von der Unfallstelle.

Der 60-jährige Dacia-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV, eventuell der Marke BMW, handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter Tel: 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Rettungswagen kollidiert mit Pkw

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einen Rettungswagen und einem Pkw entstand am Sonntagnachmittag Sachschaden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 21-jährige Rettungswagenfahrer gegen 17:20 Uhr auf der Landstraße 555 von Kirrlach in Richtung Kronau.

Der Fahrer des Krankenwagens befand sich mit seiner Beifahrerin auf dem Weg zu einem Einsatz. Auf Höhe der Kreisstraße 3352 bei Kronau wollte der Rettungswagenfahrer, welcher Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte, die Kreuzung überqueren. Hierbei fuhr er offenbar bei Rotlicht in die Kreuzung ein.

In Folge dessen übersah er wohl eine 31-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Fahrzeug bei grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Alle 3 Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B35

Bruchsal (ots) – Auf der Bundestraße 35 in Höhe Bruchsal ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei welchem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge kam ein 29-jähriger Opel-Fahrer gegen 18:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit den rechten Rädern nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge übersteuerte der Opel-Fahrer offenbar nach links und kam in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zur Frontalkollision mit einem 36-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch die Kollision wurde der Mercedes-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn geschleudert.

Beide Fahrer der beteiligten Fahrzeuge wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 8.000EUR geschätzt.