Speyer: Großübung – Kolonnenfahrt am 24. November 2023

Speyer – Die Feuerwehr Speyer feiert in diesem Jahr ihr 175. Jubiläum. Es ist gute Tradition, dass so ein besonderer Anlass von einer Großübung gekürt wird, die auch insbesondere die Bevölkerung zum Zuschauen einlädt.

„Aus diesem Grund haben wir uns für eine „Fahrt im geschlossenen Verband“ entschieden. Darunter versteht man, dass eine größere Anzahl von Einsatzfahrzeugen eine oder mehrere Kolonnen bilden und mit Abblendlicht, sowie eingeschaltetem Blaulicht einen motorisierten Marsch durchführen. In unserem speziellen Fall werden sich voraussichtlich über 100 Einsatzfahrzeuge auf den Weg machen, um den Museumsbuckel raufkommend über den Domplatz in Richtung St.-Guido- Stifts-Platz zu fahren. Von dort geht es weiter in Richtung Rauschendes Wasser. Wir werden die Wormser Landstraße runterfahren, bis wir auf die Auestraße abbiegen. Über die Franz-Kirrmeier-Straße, fahren wir dann in Richtung Bademaxx. Von dort geht es noch einmal die gesamte Heinkelstraße hinunter bis zum Baubetriebshof, wo der Marsch endet.“ THOMAS TREMMEL, FEUERWEHR SPEYER

Es wird gleich mehrere attraktive und auch dezentrale Stellen geben, an denen Interessierte aus Nah und Fern unsere Großübung beobachten können.

Teilnehmen werden neben der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz der Stadt Speyer auch weitere Wehren aus nah und fern, verschiedene Hilfsorganisationen, das THW und die Polizei.

„Die Übung findet am 24.11.2023 statt. Da über 100 Fahrzeuge zuviel für einen Verband sind, bilden wir drei Kolonnen mit aktuell je 34 Fahrzeugen. Die drei Kolonnen fahren den gleichen Weg, starten aber 20 Minuten zeitverzögert, also um 19:00 Uhr, 19:20 Uhr und 19:40 Uhr.“

Die Feuerwehr Speyer weist explizit auf die Straßenverkehrsordnung hin. Geschlossene Verbände zählen als ein Fahrzeug. Das bedeutet, die Verbandsspitze hält sich strikt an die Verkehrsregeln und bleibt z.B. an einer roten Ampel stehen. Sobald „grün“ ist, fahren dann aber alle in einem Zug über die Ampelkreuzung, auch wenn die Ampel zwischenzeitlich wieder auf „rot“ springt. Das letzte Fahrzeug unseres Verbands wird mit einer grünen Fahne gekennzeichnet sein.

Daher kann es während der Übung immer mal wieder zeitweise zu Beeinträchtigungen und Wartezeiten im Straßenverkehr kommen. Die Feuerwehr Speyer dankt schon jetzt allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Einen kleinen Überblick bezüglich der Regeln einer Kolonnenfahrt gibt z.B. der ADAC:

Kolonne & Autokorso fahren: Diese Regeln gelten (adac.de) oder Kolonnenfahrt: Ein Auto-Verband kreuzt meinen Weg – Wie verhalte ich mich? | ADAC | Recht? Logisch! – YouTube