Fahrschüler verliert Kontrolle über Motorrad

Am Donnerstag 16.11.2023 gegen 14:45 Uhr, kam es im Kestenbergerweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug der Fahrschule, bei dem sich ein 17-jähriger Fahrschüler leicht verletzte. Der Fahrschüler befuhr mit einem Motorrad den Kestenbergerweg in Fahrtrichtung Maxburgststraße und verlor die Kontrolle.

Infolgedessen fuhr er auf einen ordnungsgemäß parkenden Pkw auf und stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000EUR. Der Fahrschüler musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Einsatz an einer Schule aufgrund von Atemwegsreizungen mehrerer Personen

Speyer (ots) – Nachtrag – Am Donnerstag 16.11.23 kam es am Hans-Purrmannn-Gymnasium zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund von Reizungen der Atemwege mehrerer Personen. Die Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich, dass der Auslöser der Atemwegsreizungen die Nutzung eines Reizstoffsprühgerätes durch eine 14-Jährige war.

Die weiteren Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Call-Center Betrug – Täter erbeutet hohe Summe an Geld

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Unter dem Vorwand, dass das Handy der Enkelin des 58-jährigen Geschädigten nicht mehr funktionieren würde und er sie nun deswegen über eine andere Nummer via WhatApp kontaktieren würde, überwies der Geschädigte nach Aufforderung am 13.11.2023 auf ein ihm unbekanntes Konto 9.664 EUR. Erst nachdem er seine richtige Tochter über die ihm bekannte Nummer kontaktierte fiel ihm der Betrug auf.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen eine Nachricht oder ein Anrufseltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Einbruch in Reihenhaus

Dudenhofen (ots) – Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13:30-17:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Straße An der Neumühle ein. Die Täter gelangten zunächst über Gärten der Nachbarhäuser im rückwärtigen Bereich zur Terrassentür des Reihenhauses. Diese wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt.

Anschließend wurden diverse Möbelstücke im Erd- und Obergeschoss durchwühlt. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter einen niedrigen vierstelligen Wert an Bargeld, sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Wer hat in den genannten Zeiträumen in Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Wohnungseinbruch

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag zw. 16:45-18:10 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Vermutlich schafften sich die unbekannten Täter über die Terrassentür eines Wintergartens Zutritt. Es wurden Bargeld und Sachwerte in einer Höhe von etwa 6.000 EUR entwendet.

Als die 74-jährige Bewohnerin nach Hause kam, nahm sie 2 Männer mit Regenschirmen wahr, die durch ihren Vorgarten liefen und mit Erblicken der 74-Jährigen davonrannten. Eine nähere Personenbeschreibung der beiden männlichen Personen ist nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt gibt den Hinweis an die Bevölkerung Grundschutzberatungen durch Bezirksbeamten der Dienststelle durchzuführen. Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, sollte die Chance ergriffen werden eine kostenfreie Beratung zum Schutz der eigenen vier Wände zu nutzen.

Verkehrssicherheitsarbeit

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Vormittag wurden bei einer Kontrollstelle in der Speyerer Straße, Höhe des Südbahnhofes, 8 Gurtverstöße und 1 Handyverstoß geahndet. Die Polizei appelliert, den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß zu tragen, um schwere Verletzungen bei Unfällen zu mindern.

Zudem wurden bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet 6 PKW mit abgelaufener Hauptuntersuchung festgestellt. Bei einem PKW war die Hauptuntersuchung im Februar 2020 abgelaufen. Es wurden entsprechende Mängelberichte ausgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Trickdiebstahl

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 16.11.2023 gegen 18:00 Uhr, betritt eine ca. 30-jährige Frau den Geschäftsraum einer Praxis in der Speyerer Straße um einen Gutschein zu erwerben, den sie mit einem größeren Geldschein bezahlen wollte.

Da das Rückgeld in zu kleiner Stückelung gereicht wurde, entschied sich die Frau gegen den Kauf des Gutscheins und verließ wieder das Geschäft. Anschließend stellte die 45-jährige Geschädigte fest, dass ihr das Smartphone von rund 1.400 EUR Wert entwendet wurde.