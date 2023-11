Polizistinnen lesen für Grundschulkinder (Foto)

Mainz (ots) – Insgesamt 17 Drittklässler der Leibniz-Grundschule aus der Neustadt waren heute anlässlich des 20. Bundesweiten Vorlesetages im PP Mainz zu Gast. Unterstützt von Polizeihund Simba hatten die Polizeibeamtinnen Simone Reck und Pia Magdeburg ein kleines Programm rund um den Polizeiberuf vorbereitet.

Sie lasen den Kindern in diesem Rahmen auch einige Passagen aus dem Buch „Kommissar Pfote – ein Einbruch ohne Spuren“ vor. Abgerundet wurde der Vormittag von einer Fragerunde, bei der die kleinen Nachwuchsdetektive erstaunliches Fachwissen zum Polizeiberuf preisgaben sowie der Möglichkeit, sich einen Funkstreifenwagen von Innen anzusehen.

Handy nach Missbrauch von Notrufen sichergestellt

Mainz (ots) – Am Donnerstag 16.11.2023 rief ein 34-jähriger Mainzer innerhalb von 1 Stunde 66 Mal den polizeilichen Notruf an um mitzuteilen, dass er seine Kinder sehen wollte. Trotz der wiederholten Aufforderung dies zu unterlassen, war der Mann nicht einsichtig, sodass letztlich über eine Anruferfeststellung seine Identität ermittelt wurde.

Der Mann wurde von einer Polizeistreife aufgesucht. Die Polizisten trafen den stark alkoholisierten 34-jährigen bei seiner Wohnanschrift an. Sie versuchten erneut, den Mann davon abzubringen, mit seinem Anliegen den polizeilichen Notruf zu blockieren.

Da der Mann keine Einsicht zeigte, musste zur Verhinderung weiterer Straftaten sein Mobiltelefon vorläufig sichergestellt werden. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Missbrauches von Notrufen.

Erneuter PKW Aufbruch in der Innenstadt

Mainz (ots) – Unbekannte Täter schlugen am frühen Abend des 16.11.2023 bei einem abgestellten PKW in der Goldenluftgasse die Seitenscheibe ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz zurück gelassene Handtasche, die sowohl persönliche Dokumente, als auch ein hochpreisiges Tablet und Kopfhörer enthielt.

Kreis Mainz-Bingen

PKW überschlägt sich bei Aquaplaning

A 63/Erbes-Büdesheim (ots) – Einen Schutzengel hatte ein 55-jähriger Fahrer eines PKW, der am 16.11.2023 gegen 17 Uhr auf der A 63 bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto verlor und sich mehrfach mit seinem PKW überschlug.

Der Mann, der in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs war, kam kurz vor der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dort mehrfach in der Böschung und prallte zudem mit einem Verkehrszeichen und der Schutzplanke zusammen.

Der 55-jährige erlitt vermutlich nur leichtere Verletzungen, wurde aber vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Bagger und hochwertiges Werkzeug von Baustellengelände entwendet

Zornheim (ots) – Von einem Baustellengelände in Zornheim wurden im Zeitraum vom 09.11.2023-16.11.2023 sowohl ein Bagger als auch mehrere hochpreisige Werkzeuge aus einem Baucontainer entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich augenscheinlich durch Öffnen eines Bauzaunes, der mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert war, Zutritt zu dem Baustellengelände und brachen anschließend auch das Schloss des dort befindlichen Baucontainers auf.

Bei dem entwendeten Bagger handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit blauem Firmenlogo. Der entstandene Schaden dürfte auf eine mittlere 5-stellige Summe hinauslaufen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um die Baustelle am neuen Sportplatz in Zornheim gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.