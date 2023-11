28-Jähriger droht Passanten mit dem Messer

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Donnerstag 16.11.2023 gegen 13 Uhr, drohte ein 28-Jähriger mehreren Passanten im Bereich Paradeplatz und konnte schließlich unter Gegenwehr festgenommen werden. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der Mann ein Messer in die Luft hielt und bedrohlich zu schreien begann.

Der 28-Jährige sollte durch die alarmierten Polizeibeamten einer Personenkontrolle unterzogen werden, wobei er sich weigerte die Personalien preiszugeben sowie das Messer auszuhändigen.

Aufgrund der von der Stichwaffe ausgehenden Gefahr ergriffen die Beamten den Mann und wollten ihm die Handschließen anlegen. Gegen die Festnahme widersetzte er sich massiv. Aufgrund der sichtlichen Alkoholisierung wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, wonach er gehen durfte.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 44

Mannheim (ots) – Gegen 17:20 Uhr geriet ein 81-jähriger Unfallverursacher auf der B 44, im Bereich der Karl-Imhoff-Straße, aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß er mit einer entgegen kommenden Mercedes-Benz C-Klasse des 35-jährigen Geschädigten frontal zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Beide Beteiligte wurden zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Durch die Unfallaufnahme bedingte Verkehrssperrungen in Fahrtrichtung Mannheim wurden um 19:53 Uhr aufgehoben. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Weshalb der 81-jährige in den Gegenverkehr geriet ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Fahrzeug aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zw. Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 08:45 Uhr, die Fensterscheibe eines in der Neckarstraße geparkten BWM einschlug, entwendete dieser hieraus ein Navigationsgerät, das Lenkrad samt Airbag sowie den iDrive-Schalter. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Auto-Bauteile und Abstandssensor eines Audi gestohlen

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Käfertal baute eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Montag 22:00 Uhr und Mittwoch 15:30 Uhr, zunächst zwei Bauteile sowie den vorderen rechten Abstandssensor eines im Ida-Dehmel-Ring geparkten Audi ab und flüchtete im Anschluss mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Tel. 0621 /71849-0, entgegen.

Feierliche Amtseinführung – 3 Spitzenpositionen im PP Mannheim neu besetzt

Mannheim/Heidelberg (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim freut sich, 3 Spitzenpositionen neu besetzt zu haben. Das Führungs- und Lagezentrum, das Herzstück des Polizeipräsidiums, indem alle Einsätze koordiniert und Notrufe bearbeitet werden, bekam mit Kriminalrat Hendrik Nees zum 1.10.2023 einen neuen Leiter. Auch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau wird neu aufgestellt und zukünftig von Kriminalrätin Simone Prantl geleitet.

Doch nicht nur in Mannheim galt es neue Spitzenpositionen zu besetzen, denn auch in Heidelberg konnte der Verkehrsdienst mit Polizeirat Nicolas Schütz einen motivierten neuen Leiter gewinnen. Am Donnerstag, den 16.11.2023, fand die offizielle Amtsübergabe bei einer feierlichen Veranstaltung im Mutterhaus des Polizeipräsidiums Mannheim statt.

Anlässlich des Amtswechsels bemerkte Polizeipräsident Siegfried Kollmar, dass er froh ist, die Spitzenpositionen mit motiviertem und fachlich sehr qualifiziertem Personal neu besetzen zu können. Mit Kriminalrätin Simone Prantl, die sich sehr auf ihre neuen Aufgaben freut und auch Erfahrung aus ihrer Zeit bei der Kriminalpolizei mitbringt, bekommt das vierte von 17 Polizeirevieren des Polizeipräsidiums Mannheim eine weibliche Führungskraft.

Bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit konnte sie erste Einblicke in ihren neuen Tätigkeitsbereich und die Einsatzlagen erlangen und freut sich auf alles, was sie noch erwartet. Mit dem kompetenten und herzlichen Team des Polizeireviers Mannheim-Neckarau an ihrer Seite fühlt sie sich bereits heute schon sehr wohl in ihrer neuen Funktion als Revierleiterin.

Polizeirat Nicolas Schütz, der den Verkehrsdienst Heidelberg übernimmt, kehrt zu seinen dienstlichen Wurzeln zurück. Bereits in den vergangenen Jahren absolvierte er seinen Dienst bei der Verkehrspolizei und konnte sich somit ein enormes Wissen aneignen. Seine Devise für die Zukunft lautet: „Mittendrin statt nur dabei!“. Dies bezieht er auf die stetigen technischen Veränderungen und den Wandel der Fahrzeuge und des Straßenverkehrs. Sein Anliegen ist, dass jeder täglich gesund und munter daheim ankommt.

Polizeipräsident Sigfried Kollmar zeigte sich begeistert über das große Wissensspektrum der Verkehrspolizei und sieht in Nicolas Schütz einen Leiter mit viel Verantwortungsbewusstsein und dem notwendigen Fachwissen für die bevorstehenden Aufgaben.

Auch das Führung- und Lagezentrum, welches erst vor einem Jahr eingeweiht wurde, bekommt mit Kriminalrat Hendrik Nees einen neuen und hochmotivierten Leiter, der bereits im alten Führungs- und Lagezentrum Erfahrungen als Leiter der Führungsgruppe sammeln konnte. Er arbeitete sich in kurzer Zeit gut in seine neuen Aufgaben ein und betreut zudem noch andere Projekte im Polizeipräsidium

Mannheim. Knapp 800 Einsätze bewältigt das Führungs- und Lagezentrum jeden Tag, welches zum einen durch die guten Arbeitsbedingungen und zum anderen durch das Zusammenspiel der gut ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen hervorragend funktioniert. Polizeipräsident Siegfried Kollmar zeigte sich hoch erfreut über die Neubesetzung der Leitung durch Kriminalrat Hendrik Nees.

An der Veranstaltung nahmen auch Mannheims Bürgermeister Dr. Volker Proffen und Heidelbergs Bürgermeisterin Frau Martina Pfister teil. Dr. Volker Proffen freute sich über eine Neubesetzung durch junge Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin mit einem breit aufgestellten und fachlich sehr fundierten Wissen. Ihm liege die Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsgefühl eines jeden am Herzen. Um

dies stetig zu optimieren, bedürfe es dem Zusammenwirken mehrerer Partner, denn nur zusammen agieren alle am effektivsten. Die Polizei bezeichnete er in diesem Kontext als den Träger der Sicherheitsarchitektur.

Frau Martina Pfister bedankte sich bei allen Polizeibeamten für das unermüdliche Handeln jeden Tag, das allen Bürgern ein gutes Sicherheitsgefühl vermittele. Als Heidelbergerin sei sie froh mit Polizeirat Nicolas Schütz einen sehr kompetenten und absolut zuverlässigen Ansprechpartner bekommen zu haben, der bereits in der Vergangenheit mit seinem Engagement im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt Heidelberg glänzen konnte. Auch vom Lebenslauf des Kriminalrats Hendrik Ness und der Kriminalrätin Simone Prantl zeigte sie sich beeindruckt.

Das Polizeipräsidium Mannheim freut sich über eine gelungene und würdige Veranstaltung für die drei Neubesetzungen der Spitzenpositionen und ist stolz kompetente Unterstützung bei der stetigen Optimierung der Sicherheitslage im Präsidiumsbereich bekommen zu haben.

Smart auf B 44 im Gegenverkehr unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Freitag um kurz vor 01 Uhr bemerkte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einen Smart, der auf der Schienenstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf um den Falschfahrer zu stoppen.

Zwei entgegenkommende Autos mussten dem Smart ausweichen und konnten nur knapp eine Kollision zu verhindern. Auf der B 44 auf der Höhe der Haltestelle Waldhof-Bahnhof gelang es dann der Streife das Auto anzuhalten und dessen 58-jährigen Fahrer zu kontrollieren. Alkohol oder Drogen waren als Grund für diese gefährliche Fahrt nicht im Spiel. Der Mann äußerte, dass er sich erst im Laufe der Fahrt bewusst geworden war, dass er entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr. Allerdings hielt er nicht sofort an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Gegen ihn wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, oder durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel: 0621-77769-0 zu melden.

Goldschmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus gestohlen

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstag zw. 13:15-18 Uhr die Wohnungseingangstür im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Riedfeldstraße auf. Anschließend begaben sich die Täter zielgerichtet in das Schlafzimmer der Wohnung und entwendeten den im Schlafzimmerschrank befindlichen Goldschmuck.

Elektronische Artikel sowie Bargeld wurden in der Wohnung belassen. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter und die Tat haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter

Tel: 0621-33010.

Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag zwischen 12.50-13.05 Uhr einen Mercedes- Benz und einen Hyundai, die im Quadrat K 2 geparkt waren. Mittels Fußtritte gegen deren rechte Fahrzeugseite kam es zu Schäden an den Fahrzeugen.

Dabei wurden bei dem Mercedes-Benz die Beifahrertür, sowie die hintere Tür beschädigt. Bei dem Hyundai wurde ebenfalls auf der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen festgestellt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 185-190 cm groß und mit einer roten Jacke bekleidet.

Dieser ging anschließend in Richtung der Mannheimer Innenstadt und entfernte sich unerkannt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden, unter Tel: 0621-12580.