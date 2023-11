Raub auf 15-jährigen Jugendlichen – Zeugenaufruf

Ketsch (ots) – Dienstag 14.11.2023 gegen 19.45 Uhr, ging ein 15-Jähriger im Bereich der Bahnhofanlage spazieren. Auf Höhe des Spielplatzes sah er einen jungen dunkelhäutigen Mann, welcher ihm nach passieren des Spielplatzes folgte. Unvermittelt nahm der Verfolger den 15-Jährigen von hinten in den Schwitzkasten und zog ihn in eine offen stehenden Garage.

Der 15-Jährige wurde in der Garage mehrfach körperlich angegangen. Im Weiteren Verlauf entwendete der Täter das Mobiltelefon und zerstörte die Kopfhörer des Opfers. Der Täter führte den Jugendlichen im Anschluss im Schwitzkasten aus der Garage in Richtung der Herzogstraße.

Der 15-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Anschließend begab sich der Jugendliche selbständig in ärztliche Behandlung.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkelhäutig, ca. 175 cm groß, ca. 18 Jahre alt, krause Haare.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Bundespolizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Wiesloch-Bahnhof (ots) – Am Montag 13.11.2023 hat ein fremder Mann eine 19-Jährige am Bahnhof Wiesloch-Walldorf sexuell belästigt. Gegen 08:50 Uhr befand sich die Heranwachsende auf einer Sitzbank direkt am Bahnhofsgebäude, um auf die S3 in Richtung Mannheim zu warten.

Nach der Einfahrt des Zuges versperrte der unbekannte Mann der 19-Jährigen den Weg und hinderte sie dadurch am Betreten der S-Bahn. Im weiteren Verlauf fasste der Mann der jungen Frau in die geöffnete Jacke und griff ihr an die Brust.

Anschließend belästigte er die Geschädigte durch vulgäre Äußerungen.

Während die 19-Jährige im Anschluss in den Zug stieg und ihre Fahrt nach Mannheim aufnahm, verblieb der Unbekannte am Bahnsteig.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, helles Kurzhaar, europäischer Phänotyp. Der Mann hatte auffällige Aknenarben im Gesicht und trug eine helle Jacke.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe