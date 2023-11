Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Antiquitätengeschäft

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18-07:50 Uhr in ein Antiquitätengeschäft in der Karlstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den Einbrechern offenbar zunächst die Schaufensterscheibe aufzubrechen. Anschließend konnten die unbekannten Täter in das Ladeninnere hineingreifen und zwei Ketten aus der Auslage entwenden.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um vergoldeten Schmuck, welcher mit antiken Steinen versehen ist. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Durch Einschlagen der Scheibe an einer Terrassentür verschafften sich am Mittwoch zwischen 13-19:20 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Seckinger-Straße in Grötzingen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und nahmen Bargeld, Schmuck sowie elektronische Geräte an sich.

Der entstandene Diebstahl-sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Einbrecher entwenden Tresor

Pfinztal (ots) – Unbekannte Täter drangen am Donnerstag zwischen 17:15-21 Uhr in ein Wohnanwesen in Söllingen ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in das Innere des in der Haldenstraße gelegenen Mehrfamilienhauses.

Anschließend durchsuchten die Diebe mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und

entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt. Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 49070 zu melden.

Täterfestnahme nach Einbruch in Supermarkt

Ettlingen (ots) – Nach einem Einbruch in einem Supermarkt in Ettlingen nahm die

Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein zunächst unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02 Uhr Zutritt in einen Supermarkt in der Zehntwiesenstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Auslösung des

Einbruchsalarms in dem Geschäft. Die Beamten trafen bei der Durchsuchung des Gebäudes auf einen mutmaßlichen Einbrecher und nahmen diesen fest. Der Verdächtige widersetzte sich dabei erheblich, was den Einsatz eines Polizeihundes erforderlich machte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der 36-jährige Täter muss nun mit Anzeigen unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Das Polizeirevier Ettlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.