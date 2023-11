Lich: Steine gegen Scheibe

In der Braugasse versuchten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 16. November, die Scheibe eines Telekommunikationsladens einzuschmeißen. Gegen 0.40 Uhr schmissen sie Steine gegen das Schaufenster und verursachten einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. An die ausgestellten Smartphones gelangten sie jedoch nicht- die Scheibe hielt stand. Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang erbittet die Kripo Gießen (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Diebe im Keller

Drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter der Westanlage durchsuchten Diebe in der vergangenen Woche. Zwischen Donnerstag, 9. November, und Donnerstag, 16. November hebelten sie offenbar erst die Hauseingangstür auf und brachen anschließend eine Kellertür auf. Der dadurch entstandene Schaden beträgt vermutlich nur etwa 20 Euro. Mit einer Lampe und zwei Packungen alkoholischer Getränke, bestehend aus 24 Fläschchen, im Gesamtwert von etwa 75 Euro flüchteten sie anschließend. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg -Wißmar: Über Terrassentür gekommen

Durch Beschädigungen des Glaseinsatzes an der Terrassentür gelangten Diebe am Donnerstag, 16. November, zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg. Dort durchsuchten sie offenbar nur einen Schrank, bevor sie ihr Vorgehen abbrachen. Möglicherweise wurden sie gestört, so dass sie vorzeitig flüchteten. Der entstandene Schaden ist geschätzt 1.500 Euro hoch. Die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Flüchtende Diebe vorläufig festgenommen

Ein Dreiergespann sprach am Donnerstag, 16. November, am Marktplatz einen 52-Jährigen aus Gießen an und fragten ihn gegen 19.55 Uhr, ob er einen größeren Geldschein wechseln könne. Als dieser daraufhin sein Geld in die Hand nahm, riss einer der drei Männer ihm 15 Euro aus der Hand und alle drei rannten davon. Die alarmierten Polizeistreifen trafen bei der folgenden Fahndung auf drei Personen, die der Beschreibung des 52-Jährigen entsprachen. Bei einem von ihnen fanden die Beamten noch einen Schlagring, den sie beschlagnahmten. Gegen alle drei Personen im Alter von zweimal 18 und 19 Jahren wird nun wegen des Diebstahls ermittelt. Sie durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Gießen: Israel- Flagge abgerissen – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Sonntagvormittag, 12. November, am Berliner Platz eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast abriss, bittet die Polizei um Mithilfe. Gegen 09.00 Uhr zog sich der Unbekannte die Schuhe aus, kletterte den Fahnenmast hinauf, riss die israelische Flagge ab und lies diese fallen. Zeugen beobachteten den Vorfall und sprachen den Mann an, der sofort in Richtung Marktplatz wegrannte. Nach der Spurensicherung, zu der ein Hubwagen benötigt wurde, wurde die Flagge wieder aufgehängt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW gesucht

In der Frankfurter Straße ereignete sich am Donnerstag, 16. November, kurz vor der Einmündung zur Straße Alter Wetzlarer Weg ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Beide waren zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in Richtung Südanlage unterwegs. Die 21-jährige Mazda-Fahrerin fuhr nach dem Zusammenstoß wohl unter Schock stehend kurz weiter, bevor die umdrehte und zur Unfallstelle zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Radfahrer nicht mehr dort. Dieser war durch den Zusammenstoß wohl gestürzt und hatte Hilfe von zumindest einer anderen Person bekommen. Sowohl diese Person als auch der Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, zu melden. Der Schaden am Mazda beträgt geschätzt 1.000 Euro.

Lollar: Mercedes touchiert

1.000 Euro beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die schwarze B-Klasse im Eichenweg an der linken Fahrzeugseite touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 20.00 Uhr am Freitag (10.11.23) und 10.30 Uhr am Samstag (11.11.2023) beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu wenden.