Auto entwendet

Tatzeit: Mittwoch, 15.11.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 16.11.2023, 10:00 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Pkw in der Alten Kasseler Straße in Fritzlar entwendet.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen KIA des Typs „Sportage“ in Weiß. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Pkw die amtlichen Kennzeichen FZ-UZ 770 angebracht. Das Auto wurde durch den Besitzer am Mittwochabend auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt.

Wie der Pkw genau entwendet werden konnte ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da der Pkw auch über die Funktion „Keyless go“ verfügt, ist eine technische Beeinflussung als Tatbegehung zurzeit nicht auszuschließen.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keinen Erfolg.

Der Wert des entwendeten Pkw liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Gewerbeobjekt; Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: Mittwoch, 15.11.2023, 20:30 Uhr – Donnerstag, 16.11.23, 07:30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Gewerbeobjekt in der Ludwig-Erhard-Straße in Homberg/Efze eingebrochen und haben einen Tresor geöffnet. Die Homberger Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher zunächst widerrechtlich Zutritt zum Gelände. Im Anschluss begaben sie sich zum Bürogebäude der Kompostierungsanlage. Dort hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fanden die unbekannten Täter einen Tresor vor und öffneten diesen. Weiterhin versprühten die unbekannten Täter im gesamten Bürogebäude zwei Feuerlöscher und verursachten dadurch einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Des Weiteren wurde die anliegende Garagenhalle aufgebrochen und durchsucht. Ob daraus weiteres Diebesgut entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Insgesamt erlangten die unbekannten Täter Diebesgut in vierstelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 20 der Homberger Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die am Dienstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Ludwig-Erhard-Straße gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 05681/774-0.