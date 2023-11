Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrrad aus Garage gestohlen,

Oberursel, Weißkirchen, An der Untermühle, 02.11.2023 bis 16.11.2023, 20.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Garage in der Straße „An der Untermühle“ in Oberursel-Weißkirchen hatten es unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen auf ein darin befindliches Fahrrad abgesehen. Die Fahrraddiebe brachen das Garagentor auf und entwendeten ein weißes Herrenrad von „Stevens“ im Wert von rund 1.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Donnerstagabend festgestellt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Vorsicht Taschendiebe!,

Friedrichsdorf, 16.11.2023,

(pl)Ob auf der Straße, im Einkaufsmarkt, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Am Donnerstag kam es allein im Bereich von Friedrichsdorf zu mindestens zwei Taschendiebstählen. Gegen 09.30 Uhr schlug ein diebisches Pärchen in der Hugenottenstraße zu und entwendete die Geldbörse eines Seniors. Ein etwa 1,80 Meter großer Mann und eine etwa 1,55 Meter große Frau sollen den Geschädigten zunächst angerempelt und anschließend nach dem Weg zum Zahnarzt gefragt haben. Später musste der Senior dann feststellen, dass seine Geldbörse verschwunden war. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich gegen 12.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bachstraße in Friedrichsdorf-Köppern. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt. Auch in diesem Fall nutzte ein Pärchen die Gelegenheit und schnappte sich blitzschnell das in der Handtasche befindliche Portemonnaie der Seniorin. In diesem Fall wurde der Dieb als ca. 1,80 Meter groß, dick sowie 50-60 Jahre alt beschrieben. Er habe eine Kappe, eine Sonnenbrille, eine blaue Steppjacke und eine beige Hose getragen. Die Komplizin soll etwa 1,65 Meter groß sowie ca. 40-50 Jahre alt gewesen sein und rote Haare gehabt haben. Getragen habe sie einen schwarzen Mantel und eine helle Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen oder während des Spaziergangs durch die Stadt auf die Wertsachen aufzupassen. Besonders bei Gedränge ist auf Taschendiebe zu achten. In allen Fällen gilt: Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann.

Fußgängerin von Linienbus erfasst und verletzt, Oberursel, Nassauer Straße, Adenauerallee, 16.11.2023, 17.25 Uhr,

(pl)Eine 62-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagmittag in Oberursel beim Zusammenstoß mit einem Linienbus verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 17.25 Uhr vom „Platz der Deutschen Einheit“ kommend auf einem Zebrastreifen die Fahrbahn. Hierbei wurde die 62-Jährige von einem Linienbus erfasst, der von der Adenauerallee in die Nassauer Straße einbog. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen aufgrund derer sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.