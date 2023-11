Wiesbaden: Die Polizei-News

Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.

Wiesbaden (ots) – Das 27. Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei

e.V. ist ein Highlight in der Marktkirche im Herzen Wiesbadens und für viele

Bürgerinnen und Bürger ein absoluter Pflichttermin. Die Benefizveranstaltung,

die jährlich bis zu 700 Musikbegeisterte anlockt, wird zusammen mit dem

Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau veranstaltet. Das

Landespolizeiorchester Hessen musiziert gemeinsam mit dem Chor der Hessischen

Wasserschutzpolizei e.V. für einen guten Zweck. Sie werden an diesem Abend das

Publikum mit einem breitgefächerten Repertoire verzaubern. Von klassischer

Blasmusik bis hin zu Film- und Unterhaltungsmusik gibt es nichts, was nicht mit

Saxophon, Posaune, Trompete, Flöte und mit klaren Stimmen in ein

vorweihnachtliches Gewand verpackt werden könnte. Die Spenden des

Benefizkonzerts gehen in diesem Jahr zugunsten Wildwasser Wiesbaden e.V. und der

Tafel Wiesbaden e.V. Der Eintritt zum Adventskonzert in der Marktkirche ist für

alle Besucherinnen und Besucher frei.

Adventskonzert am Freitag, 8.12.2023, 19:30 Uhr Marktkirche Wiesbaden,

Schlossplatz 4

www.buerger-polizei.de

Gescheiterte Einbrecher,

Wiesbaden, 15.11.2023, 21.00 Uhr bis 16.11.2023, 17.50 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend versuchten unbekannte Täter in

Wiesbaden erfolglos in ein Sonnenstudio, eine Wohnung und ein Einfamilienhaus

einzubrechen. Die Eingangstür des Sonnenstudios in der Eltviller Straße hielt

zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag den Aufhebelversuchen stand. Auch

in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße scheiterten Unbekannte am

Donnerstag zwischen 06.45 Uhr und 17.45 Uhr beim Versuch, in eine Wohnung

einzubrechen. Am Donnerstagnachmittag machten sich die Täter an der Terrassentür

eines Einfamilienhauses in der Obergasse in Naurod zu schaffen, ergriffen jedoch

auch in diesem Fall unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Opel Corsa gestohlen und mit erheblichen Unfallschäden zurückgelassen,

Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, Am Hohen Stein, 15.11.2023, 18.00 Uhr bis

16.11.2023, 09.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Drususstraße in Biebrich ein grauer

Opel Corsa gestohlen und am Donnerstagmorgen im Bereich der Straße „Am Hohen

Stein“ mit frischen Unfallschäden vorgefunden. Ein Passant entdeckte am

Donnerstag gegen 09.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Am Hohen Stein“

den erheblich beschädigten Pkw fest und informierte die Polizei. Es stellte sich

dann im weiteren Verlauf heraus, dass der Opel im Verlauf der Nacht aus der

Drususstraße entwendet worden war. Da der Wagen vor dem Diebstahl noch

unbeschädigt war, ist davon auszugehen, dass mit dem gestohlenen Fahrzeug im

Anschluss Unfälle verursacht worden sind. Die Wiesbadener Polizei nimmt Hinweise

zum Diebstahl in der Drususstraße, möglichen Unfällen auf der Wegestrecke und

dem Zurücklassen des Pkw in der Straße „Am Hohen Stein“ unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Wielandstraße, 16.11.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich

Konrad-Adenauer-Ring/Wielandstraße wurden am Donnerstagnachmittag ein

42-jähriger Autofahrer und zwei mitfahrende Kinder leicht verletzt. Eine

22-jährige Autofahrerin war gegen 17.00 Uhr mit ihrem BMW von der Schiersteiner

Straße kommend auf dem Konrad-Adenauer-Ring unterwegs und wollte dann nach links

in die Wielandstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem

entgegenkommenden VW Touran des 42-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge wurden durch

die Kollision erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der

42-Jährige sowie die bei ihm im Auto sitzenden 5 und 8 Jahre alten Kinder wurden

zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die

kommende Woche:

Montag: A3 Ri. FFM zw. TuR Medenbach und AK WI

Donnerstag: A66 Ri. RÜD, zw. Nordenstadt u Erbenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch auf Schulgelände,

Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Freitag, 10.11.2023, 14:30 Uhr bis Montag,

13.11.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Schuppen auf einem

Schulgelände in Aulhausen aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die

Täter betraten unbefugt das Schulgelände in der Vincenzstraße und begaben sich

zu einem Schuppen, in dem die Materialien für das „Grüne Klassenzimmer“

aufbewahrt werden. Dort brachen sie das Vorhängeschloss auf und gelangten so in

das Innere. Aus dem Schuppen entwendeten die Einbrecher verschiedene Gegenstände

im Wert von circa 500 EUR und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Die

Polizei bittet unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

Schlägerei am Busbahnhof,

Idstein, Schulgasse, Donnerstag, 16.11.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag kam es am Idsteiner Busbahnhof zu einer Schlägerei

zweier Jugendlicher, die auch zu Verletzungen führte. Zeugen informierten die

Polizei gegen 13:15 Uhr über eine Schlägerei am Busbahnhof in der Schulgasse.

Eine Streife konnte daraufhin noch einen der beiden Beteiligten antreffen. Der

16-Jährige war offensichtlich verletzt, lehnte die Hinzuziehung eines

Rettungswagens aber ab. Der Junge war mit einem anderen in Streit geraten, da es

wohl bereit seit Längerem Ärger untereinander gab. Bei diesem Aufeinandertreffen

flogen dann die Fäuste. Beide hätten aufeinander eingeschlagen. Der Kontrahent

des 16-Jährigen hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Er wird

beschrieben als sportlich, circa 180 cm groß, 16 bis 17 Jahre alt, braunhaarig

und bekleidet mit einer blauen Jacke. Die Polizei ermittelt und bittet unter der

Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

Taxifahrer ohne Führerschein,

Idstein, Auroffer Straße, Freitag, 17.11.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Idstein einen

führerscheinlosen Taxifahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife kontrollierte

gegen 03:00 Uhr ein Mercedes Taxi in der Auroffer Straße. Der 50-Jährige

Taxifahrer konnte hierbei keinen Führerschein vorlegen. Zudem war er auch nicht

im Besitz eines Personenbeförderungsscheines. Weitere Ermittlungen ergaben, dass

der Mann bereits seit März keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Daher untersagten

die Beamten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der

50-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Renault Twingo mutwillig demoliert,

Eltivlle am Rhein, Kolpingstraße, Mittwoch, 15.11.2023, 09:30 Uhr bis

Donnerstag, 16.11.2023, 12:15 Uhr

(jn)In der Kolpingstraße in Eltville wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein

Renault demoliert. Ein oder mehrere unbekannte Täter schlugen sowohl das

Beifahrerfenster als auch die Windschutzscheibe des am Straßenrand geparkten

Twingo ein und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden

dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eltville unter der Rufnummer

06123 / 9090 – 0.

Opel zerkratzt,

Taunusstein, Hahn, Forsthausstraße, Dienstag, 14.11.2023, 06:50 Uhr bis 17:00

Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro haben unbekannte Täter am

Dienstag in Taunusstein-Hahn verursacht, indem sie einen Opel Adam zerkratzten.

Das rote Fahrzeug parkte zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr in der

Forsthausstraße, als es zu den Beschädigungen an der Beifahrertür sowie am

Heckbereich kam.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten in Taunusstein unter der

Telefonnummer 06128 / 92021 – 0 entgegen.

18-Jähriger weicht aus und verhindert Schlimmeres, Kreisstraße 667, Bereich

Bad Schwalbach, Dienstag, 14.11.2023, 11:10 Uhr

(jn)Ein 18-jähriger Opel-Fahrer ist am Dienstagvormittag bei Bad Schwalbach

einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen, wobei der 18-Jährige auswich und einen

Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachte. Seinen Angaben folgend,

war er um 11:10 Uhr auf der K 667 von Bad Schwalbach in Fahrtrichtung B 260

unterwegs, als ihm ein dunkler Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam.

Dieser habe soeben einen weißen Transporter überholt. Um einen Zusammenstoß zu

vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts aus. Er kollidierte mit der

Leitplanke und es entstand ein entsprechender Schaden in Höhe von mindestens

6.000 Euro an der Leitplanke sowie dem Opel. Von dem halsbrecherisch

überholenden Kleinwagen fehlt bisher jede Spur. Zeuginnen oder Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06124 / 7078 – 0 bei der Polizei in Bad

Schwalbach zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für

die kommende Woche:

Donnerstag, 23.11.2023: Hünstetten, B 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben wird.