Bergstrasse

Bensheim: Einbrecher ohne Beute / Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – In der Nacht auf Freitag (17.11.) gegen 02:00 Uhr versuchten

Einbrecher in eine Lagerhalle im Neuwiesenfeld einzudringen. Die zwei Täter

zerstörten hierzu eine Scheibe der Halle. Durch die ausgelöste Alarmanlage

suchten die Kriminellen jedoch ohne Beute das Weite. Ersten Erkenntnissen

zufolge hatten die Diebe es auf Altmetall und Schrott abgesehen.

Ein Täter wird als schlank, mit grauer Hose und grauem Pullover beschrieben, der

Zweite als kräftig, mit schwarzer Hose und grauem Pullover.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

Darmstadt

Darmstadt: 57-Jähriger nach Übergriff auf dem Luisenplatz gestorben

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen:

Der 57 Jahre alte Mann, der am frühen Mittwochmorgen (15.11.) am Luisenplatz

schwer verletzt wurde, ist am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben.

Medienauskünfte in dieser Sache behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

vor.

Darmstadt: Pärchen kauft ein ohne zu bezahlen / Hinweise erbeten

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (16.11.) gegen 13:00 Uhr klauten zwei Diebe

Parfüm im Wert von 100 Euro aus einem Geschäft in der Eilsabethenstraße. Die

beiden Täter konnten zwar durch den Detektiv gestellt werden, sie rissen sich

jedoch los, rannten weg und flohen schließlich mit einem Auto.

Das Täterpaar soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Der Mann wird als

schlank, mit blauen Jeans, hellblauen T-Shirt, schwarzer Jacke und schwarzen

Schuhen der Marke „Nike“ beschrieben. Die Frau wird beschrieben als kräftig,

bekleidet mit hellbrauner Hose und Oberteil und einer weißen Jacke. Das genutzte

Fluchtfahrzeug soll ein weißer Audi A4 mit rumänischen Kennzeichen gewesen sein,

das in der Adelungstraße parkte.

Der Fall wird durch das Kommissariat 43 in Darmstadt bearbeitet. Hinweise werden

unter Rufnummer 06151/969-41110 entgegengenommen.

Darmstadt: 22-Jähriger auf Schulgelände festgenommen

Darmstadt (ots) – Nach einem Vorfall auf einem Schulgelände am Kapellplatz am

Freitagvormittag (17.11.) haben Polizeikräfte einen 22-Jährigen vorläufig

festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann, der aktuell in

Griesheim gemeldet ist, mit einem 24 Jahre alten Begleiter gegen 9.30 Uhr das

Schulgelände betreten und hier aggressiv gegen eine 20-Jährige vorgegangen sein.

Hintergrund wären Beziehungsstreitigkeiten gewesen. Laut Zeugenaussagen habe der

Tatverdächtige die junge Frau getreten und auch mit einem Messer gedroht. Eine

Lehrkraft sowie mehrere Schüler wurden auf den Vorfall aufmerksam, kamen zur

Hilfe und überwältigten den 22 Jahre alten Mann. Sein Begleiter ergriff zu Fuß

die Flucht. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen konnte der

Tatverdächtige vor Ort festgehalten werden. Er wurde festgenommen und das

mutmaßliche Tatmesser sichergestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56

Promille. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er auf die Wache, wo

ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten

Polizeikräfte den flüchtigen 24-Jährigen in der Innenstadt ausmachen und

ebenfalls festnehmen. Inwieweit er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der

Ermittlungen des Kommissariats 35 der Darmstädter Kriminalpolizei.Südhessen: Die Polizei-News

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Falsche Polizisten betrügen Seniorenpaar – Wer kann Hinweise geben?

Am Donnerstag (16.11.) brachten Betrüger ein Seniorenpaar um Geld und Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen meldeten sich die Täter zunächst über Telefon und gaben an, die Kinder hätten einen schweren Autounfall verursacht. Die Kriminellen behaupteten weiter, dass man eine Haft nur durch Zahlung einer Kaution abwenden könnte. Das Paar übergab um circa 16:00 Uhr „Am Markt“ und später in Frankfurt in der Moselstraße Schmuck und Geld an die Kriminellen. Der Schaden wird aktuell auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei des zentralen Ermittlungskommissariates 40 in Darmstadt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht verunsichern oder in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln wenden sie sich an Freunde und Verwandte. Auch können Sie immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Griesheim: Falsche Polizisten betrügen Seniorenpaar / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Am Donnerstag (16.11.) brachten Betrüger ein Seniorenpaar um

Geld und Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen meldeten sich die Täter zunächst

über Telefon und gaben an, die Kinder hätten einen schweren Autounfall

verursacht. Die Kriminellen behaupteten weiter, dass man eine Haft nur durch

Zahlung einer Kaution abwenden könnte. Das Paar übergab um circa 16:00 Uhr „Am

Markt“ und später in Frankfurt in der Moselstraße Schmuck und Geld an die

Kriminellen. Der Schaden wird aktuell auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei des zentralen Ermittlungskommissariates 40 in Darmstadt hat

die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht verunsichern oder in Angst und Schrecken

versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht.

Bei Zweifeln wenden sie sich an Freunde und Verwandte. Auch können Sie immer die

Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen

an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Mahlberg / Seeheim-Jugenheim: Gesuchter 64-Jähriger durch Zivilfahnder festgenommen

Mahlberg / Seeheim-Jugenheim: (ots) – Gemeinsame Pressemeldung des

Polizeipräsidiums Offenburg und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen nahmen am Mittwoch (15.11.) einen

64 Jahre alten Mann in Seeheim-Jugenheim fest, der bereits seit längerer Zeit

gesucht wurde. Wegen des Verdachts des Betrugs und Verstoßes gegen das

Waffengesetz hatte das Landgericht Freiburg im Breisgau im August dieses Jahres

einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der Tatverdächtige soll bereits im Jahr 2012 an der Gründung einer Scheinfirma

in Hongkong beteiligt gewesen sein, um diese für Zwecke des Anlagebetrugs

einzusetzen. In diesem Zusammenhang sollen in den Folgejahren zahlungskräftige

Kunden zur Durchführung vermeintlich lukrativer Kapitalanlagen verleitet worden

sein. Den Anlageinteressenten wurden attraktive monatliche Renditen in Aussicht

gestellt. Eine tatsächliche Geschäftstätigkeit der Briefkastenfirma fand jedoch

nie statt. Die durch die Anlagebetrügereien entstandene Schadenssumme von

mindestens 1,2 Millionen Euro wurden letztlich für private Ausgaben verbraucht.

Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen bei dem 64-Jährigen im Jahr 2020 an seiner

damaligen Anschrift in Mahlberg stellten Polizeikräfte zudem mehrere scharfe

Schusswaffen sicher, die dem Gesuchten zugeordnet werden konnten.

Obwohl der nun Festgenommene seinen Aufenthaltsort konsequent verschleierte,

erlangten die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg vor wenigen

Wochen Hinweise darauf, dass er sich im Bereich Darmstadt aufhalten sollte. Aus

diesem Grund wurden in der Folge die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen um

Mitfahndung ersucht. Im Rahmen weiterer Ermittlungen sowie durch Hinweise aus

der Bevölkerung nahmen Zivilkräfte den Gesuchten gegen 16.40 Uhr im Rahmen von

Observationsmaßnahmen in Seeheim-Jugenheim widerstandslos fest. Nach einer

haftrichterlichen Vorführung am Amtsgericht Darmstadt wurde der 64-Jährige in

eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Griesheim: Mülltonnenbrand vor Altenheim

Griesheim (ots) – Am Freitag (17.11.) brannten um 00:45 Uhr zwei Mülltonnen in

der Straße „Am Bahnhof“ vor einem dortigen Altenwohnheim. Durch die verständigte

Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass eine Ausbreitung

verhindert wurde. Der Schaden beschränkte sich auf Mülltonnen und den darum

befindlichen Zaun. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und insbesondere zur

Brandursache dauern an.

Hinweise werden durch das Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegengenommen.

Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Donnerstag (16.11.) kam es gegen 16:50 Uhr auf der

Bundesstraße 3 zwischen dem Einkaufszentrum „In der Pfarrtanne“ und der Tangente

zur Landesstraße 3112 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges

Mädchen schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger Zwingenberger mit seinem

weißen Skoda die Bundesstraße von Bickenbach kommend in Fahrtrichtung

Zwingenberg. In Höhe der Einmündung der Tangente zur Landesstraße kam es aus

bislang ungeklärter Ursache zur Kollision des PKW mit dem 11-jährigen Mädchen,

welche die Bundesstraße im genannten Bereich als Fußgängerin überquerten wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und wurde umgehend

durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer

des Skoda erlitt durch den Zusammenprall einen Schock, blieb aber ansonsten

unverletzt. Die zur Unfallstelle geeilte Mutter des 11-jährigen Mädchens erlitt

ebenfalls einen Schock und musste durch ein verständigtes

Kriseninterventionsteam vor Ort betreut werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein

Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke musste bis 20:30 Uhr halbseitig

gesperrt werden.

Gross-Gerau

Geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt –wer kann Hinweise auf den Verursacher geben

Stockstadt, Parkplatz ROSSMANN (ots)

Am Freitag (17.11.) zwischen 07.00 h bis 10.30 h wurde auf dem Parkplatz „ROSSMANN“ ein grauer Pkw Dacia an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon.

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben.

Hinweise bitte an die Pst. Gernsheim, Tel. 06258-9343-0 (Unfallflucht-Ermittlung)

Odenwaldkreis

Oberzent: Einbrecher in Sportheim – Ladesäule aufgebrochen

In der Nacht auf Freitag (17.11.) brachen Unbekannte in ein Sportheim in der Adalbert-Stifter-Straße ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in das Gebäude und durchwühlten dieses. Neben der Eingangstür wurden weitere Fenster und Türen beschädigt, sodass der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Zudem wurde nur wenige 100 m entfernt eine Elektroladesäule für Wohnmobile im Seeweg aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dieser das Münzgeld gestohlen. Die Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Tatzusammenhang der beiden Fälle wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen wurden in beiden Fällen durch das Kommissariat 21/22 in Erbach aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06062/953-0 mitgeteilt werden.