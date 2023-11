Fußgänger touchiert und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger ist am Mittwochmittag in der Karl-Marx-Straße von einem Auto touchiert worden. Der Verursacher fuhr trotzdem einfach weiter. Wie der betroffene 23-Jährige der Polizei meldete, überquerte er kurz nach 13 Uhr die Straße am Fußgängerüberweg in Höhe des Stiftsplatzes, als sich der Audi A4 näherte.

Weil er merkte, dass der Fahrer nicht bremste, machte der junge Mann einen Sprung nach vorne und konnte dadurch verhindern, von dem Pkw angefahren zu werden. Allerdings wurde er von dem Fahrzeug noch am Bein erwischt. Zurück blieb zum Glück „nur“ eine minimale Verletzung.

Zeugen merkten sich das Kennzeichen am Audi und konnten es der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen nach dem Halter und dem verantwortlichen Fahrer laufen. |cri

Schaden verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sind am Mittwoch zwei Unfallfluchten gemeldet worden. Die Ermittler sind auf Hinweise angewiesen, um die Verursacher ausfindig zu machen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen.

Am Mittwochnachmittag erstattete ein Mann aus dem Stadtgebiet Anzeige, weil sein Auto in der Brüderstraße gerammt und beschädigt wurde. Um 17.45 Uhr entdeckte der 27-Jährige an dem geparkten BMW 530d einen nicht unerheblichen Schaden im vorderen linken Bereich an Stoßstange und Kotflügel. Geschätzte Schadenshöhe: rund 4.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Der BMW war in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt.

Nachträglich gemeldet wurde auch eine Unfallflucht, die sich bereits am Montag in der Carl-Billand-Straße ereignete. Zwischen 13.30 Uhr und 22.20 Uhr wurde hier ein VW Passat Kombi im Frontbereich beschädigt. Vermutlich stieß ein Fahrzeug beim Ausparken rückwärts gegen den VW. Zurück blieben Schäden an Stoßstange, Kühlergrill und Motorhaube. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. |cri

Tank geknackt und Diesel abgezapft

Kaiserslautern (ots) – Dieseldiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15. November) in der Röchlingstraße zugeschlagen. Zwischen Dienstag 15.30 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem Lkw zu schaffen, der dort auf einem Parkplatz in Höhe des Anwesens Nummer 4 abgestellt war. Als der Fahrer am frühen Morgen zu seinem Lkw zurückkam, stellte er fest, dass der Tankdeckel gewaltsam aufgebrochen wurde. Eine Überprüfung ergab, dass mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff fehlen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft in der Mainzer Straße eingedrungen. Kurz nach 1 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass an dem Markt eine Fensterscheibe eingeschlagen und der optische Alarm ausgelöst wurde.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort weitere Einbruchspuren an der Eingangstür sowie an einem Fester fest. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, waren unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eingestiegen und hatten eine Kasse geöffnet. Sie erbeuteten lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden ist um ein Vielfaches höher.

Zeugen, denen zwischen 21.30 und 1 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch rechtzeitig hat ein Mann aus dem Stadtgebiet bemerkt, dass Betrüger unbefugt auf seine Bankkonten zugegriffen haben. Nur so konnte er die unberechtigten Abbuchungen wieder rückgängig machen und seine Konten sperren lassen.

Offenbar hatte der 80-Jährige so eine Ahnung, nachdem er am Mittwochvormittag einen merkwürdigen Telefonanruf erhielt. Der unbekannte Anrufer hatte behauptet, Mitarbeiter der Hausbank des Seniors zu sein, und sich erkundigte, ob der Kunde das Rundschreiben erhalten habe, das per Post verschickt worden sei.

Der 80-Jährige antwortete wahrheitsgemäß, dass er kein Schreiben bekommen hatte. Daraufhin forderte ihn der vermeintliche Bankmitarbeiter zu einem Datenabgleich per Telefon auf. Der Senior ging darauf ein und gab dem Unbekannten sämtliche Kontodaten sowie Kartennummern durch.

Nach dem Gespräch kamen dem Mann dann aber doch Zweifel an den Schilderungen des Anrufers – deshalb überprüfte er seine Konten. Dabei stellte der 80-Jährige aktuelle Abbuchungen in vierstelliger Höhe fest, die er nicht veranlasst hatte. Er informierte daraufhin seine Bank, ließ die Beträge zurückbuchen und die Konten gegen weitere unbefugte Zugriffe sperren. Nur dadurch konnte ein finanzieller Schaden verhindert werden.

In diesem Zusammenhang noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie sich am Telefon nicht von Unbekannten dazu verleiten, Ihre Bankdaten zu verraten oder sonstige Auskünfte über Ihre private und finanzielle Situation zu geben. Betrüger können diese Informationen nutzen, um Ihr Konto zu plündern oder unter Ihrem Namen Straftaten zu begehen. |cri