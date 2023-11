Versuchter Automatenaufbruch am Haltepunkt Idstein-Wörsdorf

Idstein-Wörsdorf/Rheingau Taunus Kreis (ots) – Unbekannte Täter haben in der

Nacht zum Donnerstag versucht den Fahrscheinautomaten am Haltepunkt in

Idstein-Wörsdorf aufzubrechen. Gegen 2 Uhr heute Morgen meldeten Mitarbeiter

eines Sicherheitsdienstes der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, dass in

Idstein-Wörsdorf ein Fahrscheinautomat aufgebrochen wurde. Vor Ort stellten

Beamte fest, dass die Täter versucht hatten, die Tür des Fahrscheinautomaten

aufzubrechen, um sich so Zugriff auf die Geldkassetten zu verschaffen. Ob die

Täter letztlich scheiterten oder gestört wurden konnte nicht festgestellt

werden. Letztlich hinterließen sie einen beschädigten Automaten, der von

Reisenden nicht mehr genutzt werden konnte. Die Höhe des Schadens kann noch

nicht beziffert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des

versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu

nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem

versuchten Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt – Rödelheim: Sachbeschädigung an Kiosk

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Vormittag gegen 10.55 Uhr fand ein 54-jähriger

Frankfurter seinen Kiosk in der Rödelheimer Landstraße mit insgesamt 16 Graffiti

beschmiert vor.

Die bislang unbekannten Täter besprühten die Wände des Kiosks mit verschiedenen

Symbolen, darunter auch verfassungsfeindliche und volksverhetzende Kennzeichen.

Zudem beschädigten die Täter das Schloss des Kiosks und machten es mit Klebstoff

unbrauchbar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 – 755

11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Westenend-Süd: Schockanrufer schlagen zu – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (be) Gestern (15.11.2023) kam es zu einem Schockanruf zum

Nachteil eines 69-jährigen Mannes. Die Täter erbeuteten mehrere zehntausend

Euro.

Gegen 13:20 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf, in welchem ihm ein

angeblicher Hauptkommissar und ein angeblicher Oberstaatsanwalt vorgaukelten,

dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sofern keine

Kaution gezahlt werde, müsse sie mehrere Monate in Untersuchungshaft. In der

Hoffnung seiner Tochter helfen zu können, fuhr der 69-Jährige zu verschiedenen

Banken und hob insgesamt 35.000 Euro ab.

Die Übergabe des Bargeldes erfolgte letztlich gegen 17:00 Uhr vor einem Wohnhaus

in der Schumannstraße. Dort erschien ein angeblicher Mitarbeiter des

Amtsgerichtes Frankfurt und nahm das Geld im Auftrag der Gerichtskasse entgegen.

Unter dem Vorwand, das Geld zunächst zählen zu müssen, flüchtete der Abholer in

unbekannte Richtung.

Er soll wie folgt aussehen: etwa 1,65 m groß, ca. 25 – 30 Jahre alt, gelockte

nackenlange schwarze Haare, trug ein Hemd mit auffälligen Verzierungen im

Knopfbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Abholer und / oder zur Geldübergabe geben

können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069

755-52499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt:

Bei der Betrugsmasche „Schockanruf“ nutzen hochprofessionell agierende Täter

gezielt die Schockwirkung aus, die durch die Nachrichtenübermittlung beim

Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger geben sich als Familienangehörige,

Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter und sonstige Mitarbeiter der Justiz aus.

Lassen Sie sich nicht durch angebliche Notlagen, Unfälle, Krankenhaus- oder

Gefängnisaufenthalte im In- und Ausland unter Druck setzen. Versuchen Sie die

angeblich betroffenen Angehörigen oder deren soziales Umfeld zu kontaktieren.

Die Polizei / Staatsanwaltschaft wird Sie niemals auffordern, Ihre Wertsachen an

Dritte zu übergeben oder sonst irgendwo zur Abholung zu deponieren!

Frankfurt – Niederrad: Falsche Handwerker rauben ältere Dame in ihrer Wohnung aus – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Am Mittwochmittag (15.11.2023) raubten zwei Männer eine

85-jährige Frau in ihrer Wohnung aus, die Täter sind flüchtig.

Die beiden Männer, die sich als Handwerker ausgaben und entsprechende

Berufskleidung trugen, lauerten einer älteren Dame gegen 11:20 Uhr in der

Heinrich-Seliger-Straße an ihrer Haustür auf. Sie gingen mit ihr zusammen in das

Gebäude, auf Grund der Kleidung war die Frau arglos und schloss dann auch noch

ihre eigene Wohnungstür auf.

Unmittelbar nach der Öffnung hielt ihr einer der Männer den Mund zu und brachte

sie zu Boden. Er setzte sich dann auf ihren Rücken und fixierte ihre Hände und

Füße mit Panzerklebeband. Aus unbekannten Gründen verließen die Beiden dann nach

nur sehr kurzer Absuche der Wohnung unvermittelt die Örtlichkeit.

Die Frau konnte sich selbstständig aus der Fesselung befreien und die Polizei

verständigen. Nach ihren Angaben hätten die Männer nichts von ihr mitgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibungen:

Tatverdächtiger 1: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle,

kurze, gelockte Haare, schlanke Statur; bekleidet mit einem „Blaumann“.

Tatverdächtiger 2: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, trug einen „Dreitagebart“,

schlanke Statur.

Der Polizei liegen zudem Hinweise vor, dass möglicherweise dieselben Täter

bereits einige Tage vorher in dem Bereich der Heinrich-Seliger-Straße

„ausbaldowerten“.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die unter Umständen in den letzten Tagen

zwei auffällige „Handwerker“ beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 75552499 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.