Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach – Niederweisel: Balkontür hält –

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Zum Bahnhof“ rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr entdeckten die Bewohner der Hochparterrewohnung Hebelspuren an der Balkontür. Die Täter waren hierzu auf den in etwa 190 cm Höhe gelegenen Balkon geklettert. Es war ihnen nicht gelungen in die Wohnung einzudringen. Zurück blieben Schäden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Butzbach: Schulfenster aufgehebelt –

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Ballhaus-Schule in der Schlossstraße auf. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Offensichtlich fühlten sich die Diebe gestört und stiegen nicht in die Schule ein. An einem weiteren Fenster im Erdgeschoss fanden sich ebenfalls Beschädigungen, die auf ein versuchtes gewaltsames Eindringen schließen lassen. Angaben zu den Aufbruchschäden können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter in der genannten Zeit beobachteten oder denen auf dem Schulgelände Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 bei der Polizeistation in Butzbach zu melden.

Karben – Klein-Karben: Duo sucht Beute in Häusern / Polizei bittet um Mithilfe –

Unbekannte Einbrecher hatten es am Mittwochabend auf Beute aus Einfamilienhäuser abgesehen. Um 18.48 Uhr lösten sie auf dem Grundstück eines Hauses im Lindenweg den akustischen Alarm eines Bewegungsmelders aus. Zuvor hatten sie an den Terrassentüren der dortigen Einliegerwohnung und der darüber liegenden Wohnung gehebelt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter es nicht schafften in das Haus einzudringen. Im Zeitraum zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr erwischte es die Besitzer eines Hauses in der Hanauer Straße. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie kletterten ins Haus und suchten nach Wertsachen. Ihnen fiel eine geringe Menge an Bargeld in die Hände. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden. In diesem Zusammenhang fahnden die Ermittler der Kriminalpolizei nach zwei schlanken Männern. Einer der Unbekannten trug eine Daunenjacke mit einem Kapuzenpullover sowie Sneaker und eine Umhängetasche. Sein Komplize war mit einer Bomberjacke, einer dunklen Hose und einer Mütze bekleidet. Zudem hatte er sich einen Schlauch bis über die Nase gezogen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Duo gestern Abend gegen 18.48 im Lindenweg oder im Zeitraum zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr in der Hanauer Straße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen? Wem sind in diesem Zusammenhang in den beiden Straßen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.