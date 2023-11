Neustadt- Handy geraubt

Zwei junge Männer ließen sich in der vergangenen Nacht (16.11.2023), gegen 01:20 Uhr, von einem Taxi in die Königsberger Straße bringen. Dort angekommen, hielt einer der beiden Unbekannten den 47-jährigen Fahrer von hinten fest, während der Zweite in dessen Jackentasche griff und das Mobiltelefon des Taxi-Fahrers stahl. Die beiden Räuber flüchteten im Anschluss samt Handy in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubs aufgenommen.

Marburg-Moischt: Mit Promille hinterm Steuer

Mit rund zwei Promille setzte sich gestern Abend (15.11.2023) ein 26-Jähriger hinter das Steuer seines VWs und machte sich auf den Weg. Aus Wittelsberg kommend, verlor er gegen 23:50 Uhr auf der Wittelsberger Straße, kurz hinter dem Ortsschild Moischt, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der graue Passat gegen ein Straßenschild, sowie gegen eine Laterne, touchierte einen Grenzstein, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der VW hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Er musste mit zur Polizeiwache, wo ein hinzugezogener Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Marburg- Sachbeschädigungen in der Sudetenstraße

Zwischen dem 07.11.2023, 13:00 Uhr und dem 10.11.2023, 09:00 Uhr zerstörten Unbekannte eine Glasscheibe im Eingangsbereich eines Hauses in der Sudetenstraße. Auf noch unbekannte Weise schlugen die Vandalen gegen die etwa 80 x 210 cm große, doppelwandige Glasscheibe, die dadurch riss. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.