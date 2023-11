Vorfahrt missachtet

Um 16:49 Uhr beabsichtigte ein 66-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw vom Gelände des Aldi-Markt auf die Niederhoner Straße in Eschwege einzufahren. Dabei übersah er den stadtauswärtsfahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 27-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Sachschaden: ca. 11.000 EUR. Die Fahrer blieben unverletzt.

Wohnmobil rollt weg

Um 09:38 Uhr stellte gestern Morgen ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal sein Wohnmobil in der Reichensächser Straße in Eschwege in einer Parkbucht ab. Beim Verlassen des Fahrzeuges wurde diese gegen Wegrollen nicht ausreichend gesichert, worauf es sich in Bewegung setzte und gegen den geparkten Pkw einer 34-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal rollte. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 12:00 Uhr und 15:50 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch in der Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Blumenkübel angefahren. Der Flüchtige fuhr in Höhe Haus-Nr. 44 gegen den Blumenkübel und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden am Kübel wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Räuberischer Diebstahl

Um 19:04 Uhr wurde gestern Abend ein 32-Jähriger aus Eschwege im Norma-Markt in Eschwege dabei beobachtet, wie er Bier, Schnaps und Kekse in einem Rucksack und in seiner Jacke vertauschte. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einem Angestellten angesprochen und festgehalten. Der 32-Jährige riss sich los und rannte in Richtung Ausgang. Dabei wurde er jedoch erneut eingeholt und von dem Angestellten festgehalten. Diesmal schubste der 32-Jährige den Mitarbeiter des Marktes gegen die Glasfront, der dadurch aber unverletzt blieb. Der 32-Jährige konnte dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw

13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 451 ereignet hat. Ein 35-Jähriger aus Kassel war mit seinem Pkw von Trubenhausen in Richtung Großalmerode unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve geriet er mit dem Auto ins Schleudern und in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, der von einem 31-Jährigen aus Schauenburg gefahren wurde. Der 35-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht am Arm. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 14.11.23, 20:00 Uhr und dem 15.11.23, 11:30 Uhr wurde in der Poststraße in Hessisch Lichtenau von einem Mercedes Sprinter das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-E 628) abmontiert und entwendet. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl aus Pkw

Auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in der Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau wurde aus einem Pkw Nissan eine sogenannte Bauchtasche entwendet. Diese war im Handschuhfach des Autos deponiert. Neben einer geringen Menge Bargeld befanden sich noch Bankkarte sowie ein Ladekabel darin. Weiterhin wurde aus der Mittelkonsole noch eine Dose Red Bull gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14.11.23, 23:00 Uhr und dem 15.11.23, 12:30 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Vorfahrt missachtet

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 51-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw in Bad Sooden-Allendorf die Straße „Auf dem Steineckel“ von der Werrastraße kommend in Richtung B 27. Im dortigen Einmündungsbereich (Shell-Tankstelle) bog der 51-Jährige nach rechts in Richtung Eschwege auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw, der auf der Bundesstraße in Richtung Eschwege unterwegs war. Dieser wurde von einer 49-Jährigen aus Kassel gefahren. Trotz einer Vollbremsung konnte diese den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Der 51-Jährige blieb unverletzt, die 49-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalls musste die B 27 in diesem Streckenabschnitt ab 07:40 Uhr voll gesperrt werden und war ab 08:10 Uhr wieder einseitig, ab 09:08 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben.

Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 15.000 EUR angegeben.