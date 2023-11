Weißer Audi Q 5 in Niestetal gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Niestetal (Landkreis Kassel): Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Christine-Brückner-Straße in Niestetal einen weißen Audi Q 5 gestohlen. Der Diebstahl des in einer Grundstückseinfahrt geparkten SUV wurde am heutigen Morgen gegen 8:00 Uhr entdeckt. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem Q 5, Baujahr 2016, im Wert von rund 30.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte sich die Tat in der Nacht gegen 1:20 Uhr ereignet. Wie genau die offenbar professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Niestetal-Sandershausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Schuhdieb in Sportgeschäft ertappt: 22-jähriger Begleiter mit Haftbefehl gesucht

Kassel-Mitte: Zum Verhängnis wurde einem Mann aus Hamburg am gestrigen Mittwochabend ein Diebstahl aus einem Sportgeschäft in der Kasseler Innenstadt, an dem er zwar nicht beteiligt war, aber gemeinsam mit dem Dieb beim Verlassen des Ladens von einem Detektiv gestoppt wurde. Wie die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mitte im Anschluss feststellten, lag gegen den 22-jährigen Begleiter des Ladendiebs ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Harburg wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Der Gesuchte sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Ereignet hatte sich der Diebstahl in dem Sportgeschäft am Königsplatz gegen 18:30 Uhr. Zu dieser Zeit beobachtete der Ladendetektiv, wie ein Mann Schuhe aus einem Karton nahm, in seine Tasche steckte und zum Ausgang ging, ohne zu bezahlen. Er stoppte den 19-Jährigen und seinen Begleiter, die gemeinsam das Geschäft verlassen wollten. Die Tasche des ertappten Ladendiebs aus Hamburg förderte schließlich drei Paar Schuhe im Wert von 600 Euro zutage, deren Diebstahl der junge Mann reumütig einräumte. Wie sich nach Eintreffen der gerufenen Streife herausstellte, hatte der 22-jährige Begleiter in dem Geschäft zwar nichts gestohlen, wurde aber dafür bereits mit Haftbefehl gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

Gilsaberg, Schwalm-Eder-Kreis, Einbruchsdiebstahl in Tankstelle

Am Abend des 15.11.2023 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle an der B 3 in Gilsaberg. Drei bislang unbekannte und maskierte Täter drangen gewaltsam in das Tankstellengebäude ein. Hier erbeuteten sie mehrere Stangen Zigaretten, die in einen dunklen Mercedes C-Klasse Kombi eingeladen wurden. Nach der Tatbegehung flüchteten die Täter über die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Jesberg.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691/ 9430 oder in Homberg unter 05681/ 7740 zu wenden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.