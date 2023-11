Unfall mit hohem Sachschaden

Hünfeld. Am Donnerstagmittag (16.11.), gegen 12.20 Uhr, kam es auf der L3176 zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 60.000 Euro Sachschaden entstanden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige VW T-Roc-Fahrerin die Landstraße von Mackenzell kommend in Richtung Hünfeld. Zeitgleich befuhr ein Lkw-Gespann die Fahrbahn in entgegengesetzte Richtung. In einem Kurvenbereich überholte ein 93-Jähriger aus Hünfeld aus noch unbekannten Gründen das Lkw-Gespann. Als die 23-Jährige dies bemerkte lenkte sie ihren Pkw in den angrenzenden Graben, konnte jedoch eine linksseitige Berührung der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Hünfelder, dessen Auto in der Folge auch eine Felge des Lkw touchierte, blieb glücklicherweise unverletzt.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (13.11.), um 9:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bahnhofstraße aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung zur Friedloser Straße. An der Kreuzung Bahnhofstr./Friedloser Str. musste er verkehrsbedingt an der roten Ampel halten. Kurze Zeit später fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug des Hersfelders hinten auf. Beide Fahrzeugführer stiegen aus, wobei der unbekannte Unfallverursacher scheinbar keinen Schaden an beiden Pkws feststellen konnte. Aufgrund des Verkehrs stiegen beide Fahrzeugführer in ihre Fahrzeuge ein und fuhren los. Der 51-jährige fuhr bei nächster Gelegenheit auf einen Parkplatz und stellte einen entstandenen Sachschaden fest. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (13.11.), um 18:40 Uhr, befuhren ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Bodenheim (LK Mainz-Bingen) und ein 61-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus Fulda hintereinander in dieser Reihenfolge die Frankfurter Straße in Richtung Fulda. An der Ampelanlage zur Carl-Benz-Str. befand sich der Pkw-Fahrer auf dem Abbiegestreifen, um nach links in die Carl-Benz-Straße einzubiegen. Im Bereich der Abbiegespur kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Bus. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 14.000,00 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.11.), um 08:20 Uhr, befuhren ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim, eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula und ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Dippelstraße aus Richtung Meisebacher Straße in Fahrtrichtung Reichsstraße. Der 59-jährige Fahrer aus Kirchheim musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die Pkw-Fahrerin aus Oberaula konnte ihr Fahrzeug rechtszeitig abbremsen und kam zum Stehen. Der 31-jährige Fahrer aus Bad Hersfeld konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr der Pkw-Fahrerin hinten auf. Durch die Kollision wurde der Pkw auf das Fahrzeug des 59-Jährigen geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw des 59-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe beträgt 4.300 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.11.), um 7:30 Uhr, befuhren eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die rechte von zwei Fahrspuren der Dippelstraße aus Richtung Meisebacher Straße kommend in Richtung Schillerplatz. In Höhe der Bushaltestelle Stadthaus beabsichtigte die Pkw-Fahrerin ihren Fahrstreifen nach links zu wechseln. Der Pkw-Fahrer übersah den Fahrspurwechsel und lenkte vermutlich nach rechts in Richtung Bushaltestelle, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch prallte der Pkw-Fahrer gegen das Fahrzeug der 37-Jährigen. Die Pkw-Fahrerin und ein 11-jähriges Kind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500,00 Euro.

Diebstahl eines elektrischen Weidezaungerätes

Neuhof. Zwischen Dienstagmorgen (14.11.) und Mittwochmorgen (15.11.) stahlen Unbekannte auf einer Weide parallel zur Verbindungsstraße Neuhof – Dorfborn ein elektrisches Weidezaungerät im Wert von circa 300 Euro. Wer hat in dem betreffenden Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Hünfeld. Im Finkenweg im Ortsteil Michelsrombach stahlen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (14.11.) und Mittwochmorgen (15.11.) die Kfz-Kennzeichen FD-M 5058 von einem Volvo XC60 und in der Straße „Am Linsenborn“ die Kennzeichen FD-VN 2615 von einem roten Mazda. Das Volvo stand in einer offenen Garage, der Mazda parkte am Fahrbahnrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere hochwertige Pkw gestohlen

In den letzten Tagen stahlen Unbekannte in Osthessen mehrere hochwertige Fahrzeuge.

Eichenzell. Zwischen Montagnachmittag (13.11.) und Mittwochmorgen (15.11.) wurde ein blauer Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen M-UO 2395 im Kornblumenweg im Ortsteil Rönshausen zum Ziel Unbekannter. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses und hat einen Wert von rund 40.000 Euro.

Dipperz. In der Maulkuppenstraße stahlen Unbekannte am Mittwoch (15.11.), gegen 10.20 Uhr, einen schwarzen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MI 320. Der Pkw im Wert von circa 25.000 Euro stand in der Einfahrt eines Einfamilienhauses.

In der Nacht zu Mittwoch (15.11.) entwendeten Unbekannte in der Weiherbergstraße einen grauen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-GV 321. Das Fahrzeug im Wert von rund 55.000 Euro stand in einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses.

Die Kriminalpolizei Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen, klärt unter anderem mögliche Tatzusammenhänge und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Tatorte zu den Tatzeiten oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Tipps der Polizei:

darauf achten, dass das Fahrzeug dies mit einem optischen/akustischen Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören, so dass das Fahrzeug nicht verschlossen ist Fenster und Türen des Fahrzeugs ordnungsgemäß verschließen

aufbewahren GPS-Ortung nachrüsten bzw. beim Hersteller aktivieren

diese in Betrieb nehmen, Fahrzeugschlüssel nicht unbeobachtet lassen (z.B. in der

Jackentasche an der Garderobe in der Gaststätte)

Für Fahrzeuge mit „Keyless Go“ gilt:

Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den „abgeschirmten“ Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält Ggfls. funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel kaufen

Weitere Informationen zur Sicherheit rund ums Fahrzeug erhalten Bürgerinnen und Bürgern von den Ansprechpartnern der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2041 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Kriminalhauptkommissarin Lorena Decher, Tel. 06641/971-111 (Vogelsbergkreis)

Darüber hinaus informiert die Kriminalpolizei rund ums Thema unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbekannte hebelten zwischen Dienstagmittag (14.11.) und Mittwochvormittag (15.11.) das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Alter Grüner Weg“ auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sperrung der Auffahrt der Anschlussstelle Wommen an der BAB A4 Fahrtrichtung Osten

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wommen. Eine Sattelzugmaschine mit Gothaer (GTH)-Kennzeichen verursachte am Donnerstag (16.11.) gegen 03:30 Uhr aus vermutlich technischer Ursache im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Wommen der BAB A4, Fahrtrichtung Osten, eine größere Ölspur. Auf einer Länge von geschätzt 300 Metern und Breite von 3 Metern ist hier die Fahrbahn durch das ausgelaufene Motoröl erheblich verschmutzt. Ein gefahrloses Befahren ist dadurch nicht möglich. Daher bleibt die Anschlussstelle Wommen bis zur Reinigung durch die zuständige Autobahnmeisterei voraussichtlich bis in die frühen Vormittagsstunden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die in diesem Bereich auf die BAB A4 in Fahrtrichtung Osten auffahren wollen, werden gebeten, auf die Anschlussstellen Gerstungen oder Herleshausen auszuweichen. Für die Dauer der Sperrung ist eine Rundfunkwarnmeldung geschaltet.