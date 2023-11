Auseinandersetzung und Raub am Bahnhof, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 16.11.2023, 01:00 Uhr

(wie) Am Limburger Bahnhof ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der auch Gegenstände geraubt worden sein sollen. Gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhofsplatz gerufen, da es dort zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen sei. Am Bahnhof trafen die Streifen auf insgesamt vier Männer zwischen 19 und 51 Jahre alt, die angaben sich zu kennen und zuvor gemeinsam Alkohol konsumiert zu haben. Im Laufe der Nacht sei es dann plötzlich zu einer Meinungsverschiedenheit und schließlich einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Hierbei schlugen die Männer aufeinander ein, wobei zwei von ihnen verletzt wurden. Während der Auseinandersetzung soll einem 51-Jährigen ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen worden sein. Das Diebesgut konnte bei der Durchsuchung der Beteiligten nicht aufgefunden werden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt, wonach einer von ihnen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes sowie Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Wohnhaus,

Merenberg-Allendorf, Hasselbacher Straße, Samstag, 11.11.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 14.11.2023, 10:40 Uhr

(wie) In den letzten Tagen sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Allendorf eingebrochen und haben Sachschaden hinterlassen. Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochvormittag nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment, um sich dem Einfamilienhaus in der Hasselbacher Straße zu nähern. Am Gebäude wurde dann eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, entwendet wurde aber offenbar nichts. Anschließend flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Baumaterial aus Tiefgarage gestohlen, Bad Camberg, Lahnstraße, Dienstag, 14.11.2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 08:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte Baumaterialien aus einer Tiefgarage in Bad Camberg entwendet. Da derzeit umfangreiche Arbeiten in einem Wohnhaus in der Lahnstraße durchgeführt werden, hatten mehrere Bauunternehmen Material in der Tiefgarage des Gebäudes gelagert. Bisher Unbekannte verschafften sich im Schutze der Dunkelheit Zutritt zu der Garage und entwendeten daraus diverse Baumaterialeien im Wert von circa 1.200 EUR. Wie und wohin diese abtransportiert wurden, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Diebe in Garage,

Mengerskirchen-Waldernbach, Fliederweg, Dienstag, 14.11.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 08:00 Uhr

(wie) Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Gegenstände aus einer Garage in Waldernbach gestohlen. Die Unbekannten betraten im Laufe der Nacht die unverschlossene Garage im Fliederweg und suchten darin nach Wertgegenständen. Mit einem E-Mountainbike, einer Kettensäge sowie einem Laubbläser der Marke „Stiehl“ als Beute verschwanden die Diebe schließlich in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts wird auf 4.500 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Erneut Einbruch in Vereinsheim,

Villmar, Ferdinand-Dirichs-Straße, Montag, 13.11.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 15:00 Uhr

(wie) In der ersten Hälfte dieser Woche sind erneut Einbrecher in ein Vereinsheim in Villmar eingestiegen. Wie bereits am Sportplatz versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Vereinsheims in der Ferdinand-Dirichs-Straße aufzubrechen. Da die Tür den Versuchen standhielt, wurde ein Fenster aufgehebelt und hierdurch in den Innenraum gelangt. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten, verließen das Gebäude aber wieder ohne Beute, da im Vereinsheim keine Wertgegenstände aufbewahrt werden. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Tür und dem Fenster. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Schwerverletzte bei Unfall auf B 8,

Limburg-Lindenholzhausen, Bundesstraße 8, Donnerstag, 16.11.2023, 02:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bei einem Unfall an der B 8 bei Lindenholzhausen zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 20-Jährige befuhr gegen 02:25 Uhr mit einem VW die B 8 von Limburg kommend in Richtung Lindenholzhausen. Anfangs einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrbahn ab, kreuzte die Gegenfahrbahn, querte einen Radweg und fuhr schließlich zwischen einem Einkaufsmarkt und dem Radweg über einen Grünstreifen. Nachdem der VW noch eine Seitenstraße kreuzte, fuhr das Fahrzeug noch durch eine Hecke und prallte schließlich gegen einen Baum. Bei der Kollision wurden die 20-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Mithilfe der Feuerwehr mussten die Frauen aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Die beiden Insassen wurden notärztlich versorgt und dringend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6.000 EUR und ermittelt nun die Unfallursache. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen genommen.

Drei Verletzte nach Unfall,

Merenberg, Industriestraße, Mittwoch, 15.11.2023, 14:15 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Merenberg sind am Mittwochnachmittag drei Personen verletzt worden. Ein 89-Jähriger befuhr mit einem Peugeot die Siemensstraße in Richtung Benzstraße. An der Kreuzung zur Industriestraße wollte der Mann nach links in Richtung B 49 abbiegen. Hierbei nahm er einem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Ford, der von einer 45-Jährige gesteuert wurde, die Vorfahrt und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Betrunkener verursacht Unfall,

Runkel-Dehrn, Steingasse, Mittwoch, 15.11.2023, 19:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend in Dehrn einen Verkehrsunfall verursacht. Der 42-Jährige war mit einem grauen Skoda Fabia auf der Steingasse, von Eschhofen kommend in Richtung Ahlbacher Weg, unterwegs. In Höhe des Steedener Wegs missachtete er beim Abbiegen die Vorfahrt eines gelben Skoda Fabia, der von einer 54-Jährigen gesteuert wurde. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42-Jährige mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille absolut fahruntüchtig war. Daher nahmen die Beamten den Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle und stellten seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt