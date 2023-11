Main-Taunus: Die Polizei-News

Bei Einbruch Schmuck und Gold gestohlen, Hofheim am Taunus, Wildsachsen, Am Seyenbach, Waldstraße, Mittwoch, 15.11.2023, 18:40 Uhr bis 19:40 Uhr

(jn)Einbrecher waren am Mittwochabend im Hofheimer Stadtteil Wildsachsen zugange und hatten es auf zwei Wohnhäuser abgesehen. Um 18:40 Uhr und 19:40 Uhr stellten die Geschädigten fest, dass die bislang unbekannten Täter sich gewaltsam Zutritt zu ihren Einfamilienhäusern verschafft hatten. Hierbei waren sie über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Haus in der Waldstraße eingebrochen und hatten Schmuck und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Ersten Erkenntnissen nach weniger erfolgreich waren die Kriminellen an der Anschrift „Am Seyenbach“. Zwar wurde auch hier eine Tür aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht, jedoch wohl nichts gestohlen.

Zeuginnen oder Zeugen, die in den Abendstunden des Mittwochs verdächtige Beobachtungen in Wildsachsen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Einbrecher dringen durch Haustür ein, Flörsheim am Main, Wicker, Kirchstraße, Mittwoch, 15.11.2023, gegen 16:15 Uhr

(jn)In Flörsheim sind unbekannte Täter am späten Mittwochnachmittag durch die Haustür in ein Einfamilienhaus eingedrungen und unerkannt geflüchtet. Gegen 16:15 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück in der Kirchstraße im Ortsteil Wicker und machten sich zunächst vergeblich an einem Fenster zu schaffen. Anschließend wurde die Hauseingangstür mit Brachialgewalt geöffnet, mehrere Räume durchsucht und letztlich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Als zwei Täter vom Tatort flüchteten, wurden sie noch von einer Anwohnerin gesehen, welche das Duo als etwa 30 Jahre alte, rund 1,75 Meter große Männer beschrieb. Einer habe eine beige Strickmütze und ein graues Oberteil getragen. Als die Polizei kurz darauf eintraf, fehlte von den Unbekannten jede Spur.

Weitere Hinweise zu dem Fall oder den Tätern erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Drei hochwertige Fahrräder gestohlen, Hofheim am Taunus, Am Hochfeld, Dienstag, 14.11.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 08:30 Uhr

(jn)Am Hochfeld in Hofheim wurden in der Nacht zum Mittwoch drei Fahrräder mit einem Gesamtwert von etwa 12.000 Euro aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Den Angaben der Geschädigten zufolge betraten die bislang unbekannten Fahrraddiebe zwischen 20:30 Uhr und 08:30 Uhr den Kellerbereich des Wohnhauses und öffneten dort gewaltsam einen Fahrrad-Abstellraum. Aus diesem wurden dann zwei E-Bikes des Herstellers „Cube“ sowie ein herkömmliches Fahrrad desselben Herstellers entwendet.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Main-Taunus: Die Polizei-NewsVandalismusschaden an Pkw,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 14.11.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 10:45 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Toyota in Eschborn beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Der braune Pkw parkte auf dem Hof eines Autohauses in der Elly-Beinhorn-Straße, als die Vandalen zwischen 18:00 Uhr und 10:45 Uhr die Frontscheibe beschädigten.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.