Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 15.11.2023 ca. 15:00 Uhr und dem

16.11.2023 ca. 07:30 Uhr kam es in der Vala-Lamberger-Straße in Heppenheim zu

einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Beschädigt

wurde hierbei ein weißer VW Caddy im Heckbereich in einer Höhe von 125 cm. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Auf Grund der Höhe der Beschädigung

und der Tatsache, dass der Bereich derzeit ein Neubaugebiet ist, könnte der/die

Verursacher/Verursacherin einen LKW oder auch ein Baustellenfahrzeug gefahren

haben. Falls es Zeugen gibt, die einen solchen Unfall beobachtet haben, werde

diese sich gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet, 5 verletzte Unfallbeteiligte

Biblis (ots) – Am Donnerstag, den 16.11.2023 kam es gegen 08:52 Uhr im

Kreuzungsbereich der L3261/Berliner Straße zwischen Wattenheim und Biblis zu

einem folgenreichen Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten. Nach bisherigen

Erkenntnissen fuhr ein 58 Jahre alter LKW-Fahrer die L3261 von Richtung

Wattenheim in Richtung Biblis. Im Kreuzungsbereich fuhr ein 29 Jahre alter

Autofahrer in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei den sich auf der

Vorfahrtsstraße befindenden LKW-Fahrer. Der Autofahrer touchierte den LKW-Fahrer

so stark, dass dieser von seiner Spur abkam. Dabei kam es zu einem weiteren

Zusammenstoß zwischen dem LKW-Fahrer und einer 39 Jahre alten Autofahrerin.

Diese stand wartend am Kreuzungsbereich. In dem Auto der Fahrerin befand sich

zum Unfallzeitpunkt eine 36 Jahre alte Mitfahrerin mit ihrem sechs Monate alten

Kind. Sowohl der LKW-Fahrer, als auch der Autofahrer landeten letztendlich in

der Leitplanke. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und wurden per

Rettungswagen in nahegelegene Kliniken verbracht.

Bensheim: Einbrecher unterwegs / Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – In den Abendstunden des Mittwochs (15.11.), zwischen 18:00 Uhr

und 21:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße „Am Falltor“ ein.

Die Diebe verschafften sich mit Gewalt Zugang zum Haus. Mit einer erbeuteten

Kaffeemaschine und Geld flohen die Täter im Schutz der Dunkelheit. Der Schaden

wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Bensheim: 85-Jährige Opfer von Trickdieb-Pärchen

Bensheim (ots) – Am Mittwoch (15.11.) gegen 16:40 Uhr wurde eine 85-jährige Dame

durch Trickdiebe bestohlen. Im Glauben es handele sich um Mitarbeiter der

Hausverwaltung, lies die Geschädigte das kriminelle Paar in ihre Wohnung im

Berliner Ring. Während die weibliche Täterin für Ablenkung sorgte, nahm ihr

Komplize Schmuck und Geld an sich. Das diebische Duo konnte unerkannt fliehen.

Der Höhe des Schadens, wie auch die Tathandlung an sich, ist aktuell Gegenstand

der Ermittlungen.

Der Sachverhalt wird durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Darmstadt

Darmstadt: Tatverdächtiger nach Übergriff auf dem Luisenplatz in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einer folgenschweren Auseinandersetzung auf dem Darmstädter Luisenplatz am

frühen Mittwochmorgen (15.11.) befindet sich ein 57 Jahre alter Mann weiterhin

in kritischem Gesundheitszustand. Einer der festgenommenen Tatverdächtigen wurde

heute Mittag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl

erließ.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei 15 und 18 Jahre alte Brüder aus Roßdorf

gegen 2.15 Uhr in einer Wartehalle auf dem Luisenplatz den 57-Jährigen

attackiert und ihm seine Geldbörse entwendet haben. Anschließend soll zumindest

der 15-jährige Beschuldigte mit zahlreichen Schlägen und Tritten in der Weise

auf den Mann, der dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sein soll, eingewirkt haben,

so dass dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben soll. Die von einem

Zeugen verständigten Polizeistreifen konnten die beiden Tatverdächtigen noch am

Tatort festnehmen. Die Verletzungen des 57-Jährigen sind so schwerwiegend, dass

sich dieser trotz umgehender medizinischer Versorgung weiterhin in kritischem

Zustand befindet. Die Festgenommenen, die bisher keine Angaben gemacht haben,

kamen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen des Kommissariats 10 ins

Polizeigewahrsam. Der 15 Jahre alte Jugendliche wurde heute dem Haftrichter am

Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen

Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Raubes in

Tatmehrheit mit versuchtem Mord erließ. Der 18-jährige wurde bereits am 15.11.

wieder aus dem Gewahrsam entlassen, da ihm eine Beteiligung an dem versuchten

Tötungsdelikt nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen ist. Die

genauen Hintergründe sowie die Tatbeteiligung sind unter anderem Gegenstand der

weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Die Staatsanwaltschaft bittet um Berücksichtigung, dass es sich bei dem

Tatverdächtigen 15-jährigen um einen Jugendlichen handelt, so dass zu dessen

Schutz keine weiteren Details insbesondere zu dessen Person oder familiären

Verhältnissen bekanntgegeben werden können.

Medienauskünfte in dieser Sache behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

vor.

Darmstadt: Verkehrskontrollen führen zu zehn Blutentnahmen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss

Darmstadt (ots) – Polizeikräfte haben im Laufe des Mittwochs (15.11.) im Rahmen

einer Kontrollstelle in der Rüdesheimer Straße und bei anschließenden, mobilen

Kontrollen im Stadtgebiet insgesamt 254 Fahrzeuge gestoppt. Schwerpunkt des

Einsatzes zwischen 13.30 bis 23 Uhr war das Erkennen berauschter

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Insgesamt zehn Autofahrer im

Alter von 18 bis 54 Jahren wurden vorläufig festgenommen und kamen zur

Blutentnahme mit auf die Wache. Bei ihnen hatten Drogentest positiv auf Kokain,

THC oder Opiate reagiert, körperliche Anzeichen auf einen Konsum von Rauschgift

hingedeutet oder es wurde ein Drogenkonsum eingeräumt. In einem Fall stellten

Polizeikräfte zudem Kleinstmengen Marihuana sicher. Alle Männer müssen sich

jetzt in den eingeleiteten Verfahren verantworten und mit einem Fahrverbot

rechnen. Darüber hinaus erstatteten die Streifen gegen zwei 38 und 24 Jahre alte

Tatverdächtige Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei ihren rumänischen und serbischen Führerscheinen

waren Fälschungsmerkmale erkannt worden. Ein 39-Jähriger hatte bei der Kontrolle

einen Teleskopschlagstock dabei, weshalb die Einsatzkräfte ein Verfahren wegen

des Verstoßes gegen das Waffengesetz einleiteten und den Schlagstock

sicherstellten.

Darmstadt: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es bei einem Diebstahl

vom Gelände einer Baustelle in der Dieburger Straße auf zwei Holztrommeln mit

Kupferkabel abgesehen. Am Mittwoch (15.11.) gegen 16.20 Uhr bemerkten Zeugen das

Fehlen der Holztrommeln und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen

reicht der Tatzeitraum bis circa 9.30 Uhr am Montag (13.11.) zurück. Aufgrund

der Größe des Diebesgutes müssen die Kriminellen ein geeignetes

Transportfahrzeug genutzt haben, um die Beute im Wert von mehreren Tausend Euro

wegzuschaffen. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und hofft dabei auf

Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau: Zivilfahnder nehmen Duo fest und stellen gestohlene Räder sicher

Groß-Bieberau (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben

am Mittwochabend (15.11.) eine 44-Jährige und ihren 34 Jahre alten Begleiter

vorläufig festgenommen und zwei Fahrräder sichergestellt, die vermutlich aus

Diebstählen stammen.

Gegen 21.40 Uhr war der Streife ein Fahrzeug aufgefallen, auf dessen Anhänger

mehrere übereinander gestapelte Räder sowie ein Roller transportiert wurden. Es

folgte eine Kontrolle in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau und der Überprüfung

der Velos. Beim Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich

heraus, dass zwei Räder wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Zudem befanden sich noch weitere, hochwertige Pedelecs und E-Bikes unter den

Rädern. Da nicht auszuschließen war, dass diese auch aus Straftaten erlangt

wurden, kamen sie ebenfalls in amtliche Verwahrung. Die Herkunft der

sichergestellten Räder sowie die Frage, wie das Duo in deren Besitz kommen

konnten, sind jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 43

der Darmstädter Kriminalpolizei.

DA-Bessungen: Nach Unfallflucht im Kreisel der Klappacher Straße/ Ecke Jahnstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (15.11.) gegen 07:45 Uhr übersah eine 52-Jährige

Autofahrerin bei der Einfahrt in den Kreisverkehr in Höhe Jahnstraße /

Klappacher Straße eine junge Fahrradfahrerin, die dadurch zum Sturz kam und sich

nach eigenen Angaben auch leicht verletzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen

den Unfallbeteiligten und einer unbeteiligten Zeugin, setzte die Fahrradfahrerin

jedoch ihre Fahrt fort. Sie äußerte noch, dass alles in Ordnung sei, sie aber

nun zur Schule müsse. Personalien waren zu diesem Zeitpunkt nicht ausgetauscht

worden. An dem blauen Auto der Unfallbeteiligten entstand zudem ein Schaden an

der Fahrerseite. Zeugen und die junge Radfahrerin werden gebeten sich beim 2.

Polizeirevier Darmstadt unter 06151/969-41210 zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Einbrecher auf Beute-Tour

Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr machten sich am Mittwoch (15.11.) Einbrecher in der Hans-Böckler-Straße an einem Haus zu schaffen. Die Täter brachen mit Gewalt in das Haus ein und suchten nach Wertsachen. Mit Schmuck im Gepäck gelang die unerkannte Flucht. Der Schaden wird aktuell noch ermittelt.

Der Sachverhalt wird durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Mörfelden-Walldorf: Einbrecher steigen ein

Am Mittwoch (15.11.) brachen zwischen 08:00 Uhr und 15:45 Uhr Unbekannte mit Gewalt in ein Haus im Nordring ein. Die Kriminellen durchwühlten das Haus und erbeuteten Schmuck. Anschließend gelang die unerkannte Flucht. Die Schadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Büttelborn: Einbruch am Mittag – Wer kann Hinweise geben?

Im Ahornweg stiegen am Mittwoch (15.11) zwischen 14:45 Uhr und 17:45 Uhr Kriminelle in ein Haus ein. Zuvor wurde mit erheblicher Gewalt eine Tür bearbeitet, um in das Haus zu gelangen. Letzten Endes erbeuteten die Täter wenige hundert Euro, der Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher sein.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Gernsheim: Bewohner zu Hause – Täter fliehen ohne Beute

Am Mittwoch (15.11.) ereignete sich gegen 12:00 Uhr in der Eisenacher Straße ein Einbruch. Die beiden männlichen Täter klingelten zunächst an der Tür des Hauses. Da niemand öffnete, gingen die Täter davon aus, dass niemand zu Hause sei und brachen ein. Die Bewohnerin nahm den Einbruch wahr und versteckte sich. Als die Kriminellen die Bewohnerin bemerkten, flohen sie Hals über Kopf und ohne Beute.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim aufgenommen. Hinweise zur Tat werden unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Die Polizei rät in solchen Situationen sofort den Notruf 110 zu wählen und lautstark auf sich aufmerksam zu machen. In keinem Fall sollte versucht werden die meist rücksichtslosen Täter zu stellen.

Groß-Gerau: Bus und Busfahrer attackiert – Wer hat etwas gesehen?

Am Mittwoch (15.11.) kam es am Bahnhof um 13:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem unbekannten Täter. Der Pöbler warf eine Dose gegen den Linienbus, woraufhin der Fahrer ausstieg, nach seinem Fahrzeug schaute und den Täter zur Rede stellen wollte. Die Situation schaukelte sich hoch und es kam zum Gerangel zwischen den beiden. Der Busfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Schläger konnte unerkannt fliehen.

Beim Täter soll es sich um einen ca. 18 Jahre alten Mann mit schmaler Statur handeln. Während der Tat trug er eine weiße Jogginghose und eine dunkle Steppjacke mit Kapuze.

Das Kommissariat 42 in Groß-Gerau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Informationen zum Sachverhalt oder zum Täter werden unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Oberzent: Explosion auf ehemaligem Tankstellengelände/Ermittlungen dauern an-Polizei bittet Geschädigte sich zu melden

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache der Explosion am Mittwoch (15.11.) auf einem ehemaligen Tankstellengelände in der Gammelsbacher Straße in Beerfelden (wir haben berichtet) dauern an. Neben der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt, wurde auch die untere Wasserbehörde des Odenwaldkreises in die Maßnahmen mit eingebunden. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ausgegangen ist die Explosion nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Bauarbeiten im Bereich eines stillgelegten Tanks. Ein 51-Jähriger, der Flexarbeiten an einem Zugangsrohr zu einem Tank durchführte, wurde nicht verletzt. Ein 74 Jahre alter Passant zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Bei der Explosion wurden unter anderem Gesteinsbrocken weggeschleudert und mehrere Fassaden, Fenster und Dächer von in der Nähe befindlichen Häusern sowie auch mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei etwaige weitere Geschädigte, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 06062/9530 bei den Beamten des Kommissariats 10 der Erbacher Kriminalpolizei zu melden.