Diebstahl von Wingertspfählen

Rhodt (ots) – Zwischen 20-20.30 Uhr wurden gestern Abend (15.11.2023) einem Winzer in der Edesheimer Straße über 800 Wingertspfähle von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder die im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 an die Polizei wenden.

Brand eines Wohnwagens

Bad Bergzabern (ots) – Am 16.11.23 gegen 05:30 Uhr kam es in der Weinstraße zu einem Brand eines abgestellten, älteren Wohnwagens. Der Wohnwagen brannte hierbei komplett nieder. Ein Ausbreiten des Feuers auf benachbarte Gebäude war aufgrund der Distanz nicht gegeben. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Ermittlungen zur möglichen Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Zwei E-Bikes entwendet – Zeugen gesucht

Herxheimweyher (ots) – In der Nacht vom 15.11.2023 auf den 16.11.2023 entwendeten unbekannte Täter zwei E-Bikes aus einem unverschlossenen Schuppen in der Hauptstraße in Herxheimweyher. Die Schadenshöhe beträgt 7.400 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Durchfahrtsverbot kontrolliert

Herxheimweyher (ots) – Am Vormittag des 15.11.2023 wurde durch die Polizeiinspektion Landau nach Anwohnerbeschwerden das bestehende Durchfahrtsverbot in Herxheimweyher in der Waldstraße kontrolliert.

Innerhalb von 30 Minuten mussten 12 Fahrzeugführer beanstandet werden, die das Durchfahrtsverbot missachteten. Die Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Mit weiteren Kontrollen kann gerechnet werden.