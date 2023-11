Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss mit Personen- und hohem Sachschaden.

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 16.11.2023 gegen 00:05 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizeiinspektion Bad Kreuznach einen Verkehrsunfall auf der Rheingrafenstraße, in Höhe der Straße An der Kuhtränke. Vor Ort konnten zwei stark beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Unfallbeteiligte waren hingegen nicht anzutreffen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass ein Mercedes Fahrer die Rheingrafenstraße in Fahrtrichtung Kuhberg befahren hatte. In Höhe der Einmündung An der Kuhtränke stieß dieser frontal mit einem abgeparkten und unbesetzten VW Golf zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand so ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Der vermeintliche Verkehrsunfallverursacher konnte im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung in der Ringstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 38-jährige Fahrer war leicht verletzt und stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der nunmehr Beschuldigte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Die Feuerwehr Bad Kreuznach war mit sieben Kräften im Einsatz und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge wurden von einem ortsansässigen Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise zu weiteren Beschädigungen und / oder der Fahrweise des Beschuldigten werden an die PI Bad Kreuznach unter der 0671 88110 erbeten.

Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 428 zwischen Hackenheim und Frei-Laubersheim

B428/Hackenheim/Frei-Laubersheim (ots) – Am 16.11.2023 gegen 10:45 Uhr kam es auf der B 428 zwischen den Ortslagen Hackenheim und Frei-Laubersheim zu einem Auffahrunfall zwischen einem mit einem Fahrgast besetzten Bus und einem vorausfahrenden Gespann (Traktor mit Anhänger).

Der 62 Jahre alte, aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach stammende Fahrer des Busses wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer, aber zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht lebensgefährlich verletzt, mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Mainz geflogen.

Der 55 Jahre alte Traktor-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wurde leicht in Form von Rückenschmerzen verletzt. Der Fahrgast des Busses blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen dürfte zwischen 25- und 30.000 EUR liegen, die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahrbahn der B 428 war bis zur endgültigen Bergung des totalbeschädigten Busses bis gegen 13:55 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde ortsgebunden abgeleitet.